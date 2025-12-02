Acasă » Știri » Ionuț, SPP-istul lui Nicușor Dan, a atras toate privirile la parada de 1 Decembrie. Imaginile s-au viralizat!

Ionuț, SPP-istul lui Nicușor Dan, a atras toate privirile la parada de 1 Decembrie. Imaginile s-au viralizat!

De: Andreea Stăncescu 02/12/2025 | 11:04
Cum a fost văzut Ionut, agentul SPP / Sursa foto: Tiktok, Facebook
Ionuț, ofițerul de la SPP devenit popular pe rețelele de socializare, l-a însoțit pe președintele Nicușor Dan și la parada militară cu ocazia zilei de 1 Decembrie. El a captat atenția publicului și a internauților datorită prezenței sale discrete, dar impunătoare, mai ales prin uniforma apretată pe care o purta. 

La ceremonia desfășurată la Arcul de Triumf cu ocazia Zilei Naționale a României, Ionuț, SPP-istul,  a fost vizibil la câțiva pași în spatele președintelui, menținând postura dreaptă, atentă și concentrată care îl caracterizează. Această atitudine a fost apreciată de cei prezenți, dar și de cei din mediul online.

Uniforma sa oficială, completată de paltonul lung închis la culoare, cureaua cu cataramă metalică și șapca cu emblemă aurie, a atras privirile și a fost amplu comentată pe rețelele sociale. Mănușile de piele și detaliile impecabile ale croielii au contribuit la imaginea sa distinsă și au făcut ca fotografiile distribuite să devină virale.

SPP-istul a fost alături de Nicușor Dan

Ionut, ofițerul SPP, popular pe rețelele de socializare

Popularitatea lui Ionuț a explodat în mediul online după ce a fost surprins într-un moment neprotocolar, în timp ce îl însoțea pe președinte la școală, alături de fiica acestuia. Postările video și fotografiile cu acesta au adunat milioane de vizualizări, iar fiecare apariție publică a fost ulterior comentată și analizată pe platformele de socializare.

Deși au existat speculații despre posibila retragere a lui Ionuț din echipa de protecție, Nicușor Dan a ținut să clarifice situația, menționând că prezența sa rămâne constantă, dând dovadă de profesionalism.

„Sunt mai multe echipe care ne asigură protecție. Este în continuare într-unul din schimburi. E o persoană foarte profesionistă și foarte pozitivă.”, a spus Nicușor Dan despre Ionuț.

