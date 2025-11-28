Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a demisionat din funcție! Ce bilanț are mandatului său?

Ionuț Moșteanu a demisionat din funcția de ministru al Apărării, decizie care marchează încheierea mandatului său în Guvernul Bolojan. În cadrul acestuia, Moșteanu a ocupat simultan funcțiile de vicepremier din partea USR și de ministru al Apărării Naționale.

Moșteanu a stat în funcția de demnitar 155 de zile. El și-a preluat mandatul de ministru la data de 24 iunie 2025. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, în CV-ul lui Ionuț Moșteanu apărea Facultatea Athenaeum, în timp ce acum apare Bioterra. De asemenea, pe lângă neclarităţile din CV-ul lui Moşteanu, ar mai fi vorba şi despre niște ilegalităţi.

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a demisionat

Așadar, în perioada 2015–2016, acesta era consilier de ministru în Ministerul Transporturilor și membru în CA al unor companii de stat. Pentru a ocupa astfel de funcții, Moşteanu ar fi trebuit să aibă studii superioare. Aşa că a scris că ar fi absolvit o universitate privată pe care, ulterior, a făcut-o dispărută din CV. La rândul ei, universitatea afirmă că nu l-a avut pe Moșteanu student, potrivit Gândul, unde poți afla ce a realizat în mandatul său!

Astăzi, Ionuț Moșteanu și-a depus demisia din funcția de ministru al Apărării Naționale. El a discutat decizia sa cu președintele, cu premierul, cu președintele partidului și cu mai mulți colegi din USR, cărora le-a mulțumit pentru sprijin și încredere.

„Mi-am depus astăzi demisia din funcția de ministru al Apărării Naționale.

Am discutat cu președintele, cu premierul, cu președintele partidului, cu o parte dintre colegii din USR și le mulțumesc pentru susținere și încredere.

Fac acest gest cu asumare și respect față de Armata Română.

România și Europa sunt sub asaltul Rusiei. Securitatea noastră națională trebuie apărată cu orice preț. Nu vreau ca discuțiile despre formarea mea și greșelile pe care le-am făcut acum mulți ani să-i distragă de la misiunea grea pe cei care conduc acum țara.

Le mulțumesc tuturor colegilor pentru munca depusă în aceste cinci luni.

Am depus jurământul ca ministru al Apărării în urmă cu cinci luni și, de atunci, am respectat întocmai ce am jurat cu mâna pe Biblie.

Am jurat să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru a avea o Armată bine dotată, mai bine motivată și mai bine înzestrată. Și am făcut asta în fiecare zi – am întărit relațiile cu aliații, am urmărit și accelerat programele de înzestrare, am dat un mesaj clar împotriva băieților deștepți cu interese în domeniu, am îmbunătățit cadrul legal, am apărat drepturile celor care servesc patria.

Vă mulțumesc pentru încredere, pentru mesaje și pentru răbdare.

Mulțumesc și familiei mele pentru susținerea necondiționată în aceste luni, fără de care mi-ar fi fost imposibil să-mi exercit mandatul.

Am făcut acest pas cu toată conștiința unui om care iubește țara pe care o servește.

Și un gând despre viitor – România este prinsă între unii care au capturat-o și sunt mufați la banii publici și unii care vor să îi dea foc și să o abată de la parcursul proeuropean și euro-atlantic. La mijloc sunt câțiva oameni buni (buni, nu perfecți) care țin echilibrul și direcția corectă – Nicușor Dan, Ilie Bolojan, colegii din USR, de multe ori cu sacrificii enorme. Ei merită în continuare sprijinul și încrederea noastră, a tuturor, poate chiar mai mult decât până acum.

Dumnezeu să ocrotească România!”, este mesajul acestuia, postat pe contul său de socializare.

