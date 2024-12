Milionarul din umbră a picat la fix, Tavi Clonda a acceptat pe loc! Cu el dă lovitura Gabriela Cristea!

Gabriela Cristea demonstrează, încă o dată, că știe cum să facă bani, indiferent de domeniul în care activează. S-a asociat cu un milionar și este pregătită să dea lovitura! După ce a devenit una dintre cele mai bine plătite vedete TV, cu un salariu lunar de 20.000 de euro la Kanal D și o avere estimată la aproximativ 1 milion de euro, Gabriela a pierdut aproape tot după ce fostul soț, Marcel Toader, i-a tocat banii. În timpul relației cu Tavi Clonda ea și-a învățat lecția și a fost mai precaută, așa că a început să investească în afaceri proprii. Însă nu toate au fost la fel de profitabile, cum a fost cazul magazinului online de haine sau a studioului foto din cartierul Dorobanți.

Pasiunea pentru gătit i-a aprins o nouă scânteie antreprenorială, iar Gabriela Cristea a decis să își deschidă o afacere cu prăjituri. Nu oricum, ci la ”umbra” unui milionar!

Ea s-a asociat cu un antreprenor de succes, nimeni altul decât Emanuel Clonda, un specialist în marketing online și, cel mai probabil, rudă apropiată a soțului său, Tavi Clonda.

Emanuel Clonda este un om de afaceri experimentat, care a reușit să construiască un imperiu online care îi generează venituri anuale de peste 1 milion de euro. După ce și-a vândut afacerile mai mici, el s-a concentrat pe firma de prăjituri în care Gabriela a intrat ca partener, Design Boom Services SRL. Firma este înregistrată pe numele lui Emanuel Clonda și se află în plină expansiune.

Emanuel Clonda este și cel care, probabil, i-a sugerat Gabrielei să-și deschidă cofetărie și în Piața Victoriei, o locație premium unde chiriile sunt mari, dar și prețurile produselor vor fi pe măsură.

Cum justifică vedeta prețul piperat al produselor?

”Astăzi am să fiu super cinstită cu voi și am să vă povestesc despre praful pe care îl folosesc în bucătărie. Șoc și groază! Praful pe care eu îl folosesc în bucătărie este… praful de sare! Praful de sare, atât de necesar în bucătărie atunci când gătim produse sărate, dar și pe cele dulci, pentru că da, este important să punem sare în preparatele dulci, pentru că sarea desface aromele.

Ouăle sunt din sursă sigură, făina mea are un indice proteic de 15%, laptele nu are niciodată mai mult de 3,5% grăsime, iar untul are undeva la 80% grăsime. În felul acesta, aluaturile mele cresc și sunt extrem de elastice și extrem de ușor de modelat, iar la final cozonacii mei se desfac în pale, pale”, a spus Gabriela Cristea în mediul online.

Trebuie spus și faptul că prețurile variază, în funcție de produs și specificațiile sale. Costul pentru un cozonac pornește de la suma de 85 de lei pentru cei cu mere, nucă și caramel sărat, 95 de lei cei cu ciocolată, dar pot ajunge până la 140 de lei – cei cu fistic, iar de menționat este că un astfel de cozonac are o greutate de 900 de grame.

