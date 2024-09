Gabriela Cristea, mesaj despre divorțul de Tavi Clonda: „Da, până la urmă, trebuie să recunosc cinstit”

Gabriela Cristea face lumină în ceea ce privește zvonurile cum că este pe punctul de a divorța de Tavi Clonda. Prezentatoarea TV a vorbit liber despre presupusa ruptură și le închide gura celor care au pus la îndoială bunul mers al căsniciei sale.

Recent, Gabriela Cristea a reacționat după ce în spațiul public au apărut mai multe zvonuri conform cărora relației ei cu Tavi Clonda nu mai este ce a fost. Prezentatoarea TV a reacționat și a vorbit despre statusul relației sale cu Tavi Clonda. Cei doi sunt căsătoriți de peste 10 ani și au împreună două fetițe.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda s-au căsătorit în anul 2015. După o căsnicie eșuată cu regretatul Marcel Toader, prezentatoare TV a fost ceva mai atentă în alegerea viitorului partener. Cu răbdare și speranță că ce-i al ei e pus deoparte, nu a încetat nicio clipă să spere că își va întâlni sufletul pereche. Așa a apărut în viața ei Tavi Clonda. La vremea respectivă cei doi erau colegi de platou într-o emisiune matrimonială, cadrul perfect în care a început și povestea lor de dragoste.

De-a lungul timpului, cei doi și-au expus aproape tot timpul viețile private, expunere care a venit la pachet și cu anumite dezavantaje. Nu de puține ori Gabriela Cristea a declarat că este convinsă de faptul că încă există cupluri care au la bază fidelitatea și respectul între parteneri. Astfel că oricâte neînțelegeri, certuri sau discuții în contradictoriu ar exista între ea și tatăl copiilor ei, jurnalista nu s-a gândit niciodată să divorțeze.

În cadrul unei postări pe Facebook, Gabriela Cristea a lămurit situația presupusului divorț de soțul ei. Prezentatoarea TV a mărturisit că nu se pune problema de o separare de Tavi Clonda și nici că, indiferent de situație, nu s-a adus în discuție niciodată cuvântul „divorț".

„Da, până la urmă, trebuie să recunosc cinstit. Da, divorțul bate la ușă, asta este. Din când în când, este bine să acceptăm realitatea așa cum este și știți cum e, nu putem fugi de soartă, ce ți-e scris în frunte ți-e pus. Doar că, (n.r. râde), da, fraților, dar nu am putut să mă abțin. Am zis asta pentru că astăzi am citit „Bombă pe plaiuri mioritice. Gabriela Cristea, divorț bombă”. Este un titlu care circulă în social media cum că divorțez de soțul meu. Să vă răspund? Nu cred că are sensul.

Bine, o să vă răspund. Nu, nu divorțăm și nici nu a fost vreodată vreo discuție despre divorț (…) Nu am divorțat nici anul trecut, nici acum doi ani când a mai apărut o știre și nu ne-am propus vreodată în viața asta să divorțăm (…) Nu mai credeți toate prostiile posibile, pentru că viața mea e frumoasă și o trăiesc. Nu ne-am propus niciodată să divorțăm.”, a spus Gabriela Cristea, pe Facebook.