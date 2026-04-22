Acasă » Exclusiv » Andreea Popescu suprinde pe toată lumea la doar două zile după divorțul de Rareș Cojoc: „Vom fi împreună până la moarte!”

De: Luciana Popescu 22/04/2026 | 19:53

Andreea Popescu aka Kim Kardashian de România, așa cum s-a intitulat în ultimele sale story-uri de pe Instagram, a rupt tăcerea în legătură cu divorțul anului, în care ea și fostul soț, Rareș Cojoc sunt protagoniștii principali. După ce noi am scos de-a lungul timpului mai multe lucruri la iveală despre despărțirea secolului, influencerița a făcut mai multe mărturisiri despre faptul că o să-l respecte pe Rareș până la moarte pentru că este tatăl copiilor săi. Mai multe urmează să aflați din rândurile de mai jos. 

Luni, pe 20 aprilie, Andreea Popescu și Rareș Cojoc s-au întâlnit față în față, la notar și au semnat oficial actele de divorț. În aceea zi, noi v-am povestit într-un alt articol că am luat legătura cu fosta doamnă Cojoc care era vizibil afectată de cele întâmplate. (VEZI AICI MAI MULTE)

Astăzi, Andreea Popescu a făcut o serie de declarații pe pagina sa oficială de Instagram, acolo unde a vorbit și de fostul său partener de viață, Rareș Cojoc, omul care i-a fost alături în ultimii 15 ani.

Andreea Popescu a vorbit despre separarea de Rareș Cojoc- sursa- social media

Ce spune Andreea Popescu despre fostul său soț

După o despărțire atât de mediatizată, vedeta încă trece prin momente grele și încearcă să își găsească forța necesară pentru a depăși și aceste momente. În urmă cu câteva momente, influencerița și-a deschis sufletul în fața urmăritorilor săi și a spus în ce relații se află acum cu dansatorul milionar.

„Știu că este de interes acest divorț pentru multe persoane și cel mai de interes este pentru publicul meu. Am fete care mă urmăresc de 15 ani în online, doamne, de o eternitate, și pot să înțeleg lucrul acesta, dar nu am ce să vă ofer acum, pentru că trebuie să fiu bine, adică trebuie să trec așa prin procesul ăsta și, indiferent cât de bine voi fi, niciodată nu voi vorbi urât de fostul meu soț sau nu va exista din partea mea niciodată atac la persoană, pentru că nu am de ce. Este omul cu care am stat 15 ani, indiferent de ce s-a întâmplat.” a declarat Andreea Popescu pe Instagram.

Andreea Popescu și-a deschis sufletul în fața urmăritorilor săi- sursa- social media

Andreea a mai menționat și faptul că atunci când va fi pregătită să vorbească despre acest subiect sensibil, cel al separării, o va face cu mult bun simț față de Rareș Cojoc. Influencerița a spus clar că la mijloc sunt și cei trei micuți și nu vrea să îi implice sau să spună ceva ce ar putea să îi afecteze.

„Ce se întâmplă într-o căsnicie? De ce ajung unii oameni să divorțeze?

O să vorbesc și despre lucrul acesta, dar cu foarte mult bun-simț și respect față de tatăl copiilor mei, pe care o să-l văd până când o să închid ochii. Vă spun sincer: până la moarte vom fi împreună pentru acești copii.

În primul rând, nu voi vorbi urât despre el, pentru că sunt niște copii minunați la mijloc. Ei nu trebuie să se simtă vreodată vinovați.” a mai spus Andreea Popescu pe Instagram.

Andreea Popescu l-a cunoscut pe Rareș Cojoc când avea 27 de ani

Influencerița și-a amintit cu zâmbetul pe buze și despre perioada în care și-a întâlnit prima oară fostul soț, pe Rares Cojoc, care la vremea aceea avea doar 22 de ani, dar au reușit să formeze o familie. Andreea a reamintit că acum are 42 de ani, iar dansatorul 36, iar la bărbați este mult mai ușor să își refacă viața după un divorț.

„Într-adevăr, nu este ușor, indiferent cine și-a dorit. Divorțul nu este ușor. Nu este ușor pentru că există obișnuințe, există ani. Există o rutină, există viață.

Vă dați seama, aveam 27 de ani când l-am cunoscut, iar el 22. Și acum am 42. Toată tinerețea… amândoi. Adică mai mult eu. El e mai tânăr, are 36. La bărbați este mai simplu. Da, va fi bine.

Și chiar vreau să fac, să știți că vreau să fac niște… Sincer, am vrut primul reel să-l postez astăzi, dar încă nu mă simt pregătită. Vreau să fac așa un… să trec prin procesul ăsta alături de voi, pentru că sunt foarte multe femei în comunitatea mea care au trecut printr-un divorț și aveți unu, doi, trei copii într-adevăr.” a mai spus Andreea pe Instagram.

Andreea Popescu a vorbit despre perioada în care l-a cunoscut pe Rareș Cojoc-sursa- social media

CANCAN.RO îi urează toate gândurile bune Andreei, sperăm să depășească cu brio această perioadă, iar noi vom rămâne cu ochii pe ea.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Andreea Popescu face lumină despre colaborările din online. Cine este bărbatul care îi bagă bani în buzunar: “Îi datorez viața”
Exclusiv
Andreea Popescu face lumină despre colaborările din online. Cine este bărbatul care îi bagă bani în buzunar: “Îi…
David Popovici e din nou campion! Ce reprezintă tatuajul care i-a adus aurul
Exclusiv
David Popovici e din nou campion! Ce reprezintă tatuajul care i-a adus aurul
Stenograme ședința PSD. Grindeanu: „Bolojan a ieșit la racolat de parlamentari”. Lia Olguța Vasilescu: „Trebuie să arătăm că avem sânge în instalație”
Mediafax
Stenograme ședința PSD. Grindeanu: „Bolojan a ieșit la racolat de parlamentari”. Lia Olguța...
Tudor Chirilă ÎNVÂRTE milioane de euro prin firma sa, dar declară profit la ANAF de câteva sute de euro pe lună! Artist la fentat statul?
Gandul.ro
Tudor Chirilă ÎNVÂRTE milioane de euro prin firma sa, dar declară profit la...
Cât de sărac a fost oligarhul Rinat Ahmetov: „N-aveam toaletă în casă”. Unde dormea
Prosport.ro
Cât de sărac a fost oligarhul Rinat Ahmetov: „N-aveam toaletă în casă”. Unde...
Aventurile unui pompier cu doua prostituate. Lipsa erecției l-a adus în fața instanței, acuzat și de tâlhărie
Adevarul
Aventurile unui pompier cu doua prostituate. Lipsa erecției l-a adus în fața instanței,...
„Rusia se pregătește concret pentru un război cu NATO”, avertizează serviciile secrete olandeze
Digi24
„Rusia se pregătește concret pentru un război cu NATO”, avertizează serviciile secrete olandeze
UPDATE. DNA suspectează că liderul PSD, Radu Moldovan, ar avea proprietăți în Franța pe numele unor terți. Radu Moldovan a ajuns la spital. DNA îl anchetează și pe șeful CJ Sălaj, liberalul Dinu Iancu-Sălăjanu
Mediafax
UPDATE. DNA suspectează că liderul PSD, Radu Moldovan, ar avea proprietăți în Franța...
Parteneri
Cu ce se ocupă acum Mona Nicolici, fosta vedetă de la Antena 1. Are cu totul altă meserie și e transformată total!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cu ce se ocupă acum Mona Nicolici, fosta vedetă de la Antena 1. Are cu...
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Prosport.ro
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Câți bani ar fi câștigat Codruța Filip la „Desafío”! Suma încasată după eliminare
Click.ro
Câți bani ar fi câștigat Codruța Filip la „Desafío”! Suma încasată după eliminare
Stenograme din ședința PSD. Grindeanu: „Nu am învățat politică la școala de maici”. Care e strategia social-democraților
Digi 24
Stenograme din ședința PSD. Grindeanu: „Nu am învățat politică la școala de maici”. Care e...
„Nu a condus în viața ei nici măcar un coteț de curci” Oana Gheorghiu îi răspunde Olguței Vasilescu: „Nivelul discursului e foarte jos”
Digi24
„Nu a condus în viața ei nici măcar un coteț de curci” Oana Gheorghiu îi...
Ce documente este obligat să aibă polițistul asupra lui când iese cu radarul pe marginea drumului. Ce drepturi are șoferul
Promotor.ro
Ce documente este obligat să aibă polițistul asupra lui când iese cu radarul pe marginea...
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Scanările medicale dezvăluie secrete ascunse în interiorul mumiilor egiptene antice
go4it.ro
Scanările medicale dezvăluie secrete ascunse în interiorul mumiilor egiptene antice
UMBRĂ misterioasă, observată pe Marte! Ce-ar putea fi?
Descopera.ro
UMBRĂ misterioasă, observată pe Marte! Ce-ar putea fi?
Jocul video al momentului, pe care nu trebuie să-l ratați
Go4Games
Jocul video al momentului, pe care nu trebuie să-l ratați
Tudor Chirilă ÎNVÂRTE milioane de euro prin firma sa, dar declară profit la ANAF de câteva sute de euro pe lună! Artist la fentat statul?
Gandul.ro
Tudor Chirilă ÎNVÂRTE milioane de euro prin firma sa, dar declară profit la ANAF de...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Au plecat din România fără nimic și au început cu o gheretă în Spania. Cum au ajuns să construiască ...
Au plecat din România fără nimic și au început cu o gheretă în Spania. Cum au ajuns să construiască o afacere puternică
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 23 aprilie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 23 aprilie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
Mircea Solcanu intervine în divorțul Codruței de Sanfira: „O femeie simte lucrurile astea. Eu ...
Mircea Solcanu intervine în divorțul Codruței de Sanfira: „O femeie simte lucrurile astea. Eu l-am văzut pe Valentin la..”
Vacanță dată peste cap pentru o familie de italieni. Au vrut să ajungă în Polonia, dar s-au trezit ...
Vacanță dată peste cap pentru o familie de italieni. Au vrut să ajungă în Polonia, dar s-au trezit în România și au rămas uimiți
Andreea Popescu face lumină despre colaborările din online. Cine este bărbatul care îi bagă bani ...
Andreea Popescu face lumină despre colaborările din online. Cine este bărbatul care îi bagă bani în buzunar: “Îi datorez viața”
David Popovici e din nou campion! Ce reprezintă tatuajul care i-a adus aurul
David Popovici e din nou campion! Ce reprezintă tatuajul care i-a adus aurul
Vezi toate știrile