Divorțul de Rareș Cojoc a distrus-o. Ce a făcut Andreea Popescu cu câteva ore înainte de semnarea actelor

Andreea Popescu a anunțat în luna martie că relația dintre ea și soțul său, Rareș Cojoc, a ajuns la final. Astăzi, bruneta a trecut prin clipe grele, deoarece divorțul a fost oficializat. Cei doi au ajuns la notariat și au semnat documentele finale. Seara trecută, influencerița a postat o serie de story-uri pe Instagram în care părea fericită și cu zâmbetul pe buze, însă astăzi CANCAN.RO a contactat-o, iar fericirea de aseară părea doar o aparență, pentru că în vocea Andreei se simțea multă durere. În rândurile de mai jos veți afla care a fost prima reacție a Andreei Popescu după divorțul oficial de Rareș Cojoc, omul cu care s-a iubit timp de 15 ani.

În martie, Andreea Popescu a anunțat, printr-o postare pe Instagram, că povestea ei de iubire cu Rareș Cojoc s-a încheiat. Mesajul a stârnit imediat reacții, iar vestea separării ține chiar și în prezent primele pagini. După luni de speculații, anunțul a fost făcut, iar apoi au ieșit la suprafață detalii din spatele ușilor închise, inclusiv informații despre presupusa infidelitate a dansatoarei cu nimeni altul decât Dan Alexa. De-a lungul acestor luni de separare cu scântei, influencerița părea că înflorește, că s-a regăsit și că este fericită, însă adevărul din spatele postărilor ei îl veți afla imediat.

Ce a făcut Andreea Popescu cu câteva ore înainte de divorț

Seara trecută, influencerița a ieșit în oraș cu o bună prietenă, Andra Gheorghe, aka Cocuța, și părea extrem de fericită. Amândouă zâmbeau și făceau glume, însă, de fapt, dansatoarea doar se pregătea sufletește pentru ziua de astăzi. Pe parcursul acestor luni de separare, influencerița s-a înconjurat de prieteni și a afișat imaginea unei femei extrem de puternice pe rețelele de socializare, pe ideea că totul este bine și că viața merge înainte.

Andreea Popescu, prima reacție după ce a semnat actele de divorț

CANCAN.RO a contactat-o astăzi pe fosta doamnă Cojoc pentru a afla cum se simte acum că, oficial, este o femeie singură, iar din vocea sa ne-am dat seama că este extrem de tristă, devastată și, probabil, a plâns foarte mult după întâlnirea de astăzi cu fostul soț, când au semnat actele de separare și a realizat că nu mai există cale de întoarcere. Chiar dacă despărțirea a fost făcută pe cale amiabilă, Andreea nu pare prea impăcată cu decizia.