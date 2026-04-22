Andreea Popescu își vinde lucrurile personale! Decizie neașteptată după ce a fost exilată din penthouse-ul de 4 mil. €

După despărțirea de Rareș Cojoc, Andreea Popescu s-a reinventat complet și a intrat în lumea afacerilor virtuale. Mai întâi, dansatoarea a intrat în gașca Trendyol, așa cum v-am povestit, iar acum, influencerița a luat cu asalt platforma Vinted. Andreea Popescu și-a făcut cont sub numele de Andreea Cojoc și a început să vândă obicete personale, de la haine până la lucruri casnice. Care sunt prețurile pe care le cere fosta doamna Cojoc? Aflați de la CANCAN.RO doar în rândurile de mai jos.

Acum venim cu o nouă informație. Fosta dansatoare a Deliei s-a apucat să își vândă lucrurile personale pe Vinted. Andreea Popescu își face curat în viața personală, dar și în noul apartament unde stă cu chirie după ce a fost exilată din penthouse-ul de 4 milioane de euro. Cu această ocazie, fosta doamnă Cojoc mai face și un ban.

Andreea Popescu cere prețuri accesibile, pentru toate buzunarele

În urmă cu câteva zile, Andreea Popescu și-a anunțat urmăritorii prin videoclip care seamănă cu o campanie că și-a făcut cont pe Vinted. Influencerița spune că a intrat într-o nouă eră și este gata să se despartă de mai multe articole care nu o mai definesc.

„Dar uneori, ca să faci loc pentru cine ești acum…trebuie să lași trecutul să plece.”, a scris Andreea Popescu pe Instagram, la postarea în care își promovează pagina de Vinted.

Și dacă tot lasă trecutul în urmă, influencerița s-a gândit să facă din acest lucru un venit în plus. Am intrat și noi pe pagina vedetei să vedem la ce articole este dispusă să renunțe. Pe lângă haine, Andreea a postat și o sticlă din Ikea, un cântar de la Tefal, paharele sale de sticlă și o vază de ceramică. Prețurile nu sunt ridicate, de exemplu cântarul îl vinde la 50 de lei, iar cu tot cu taxe ajunge la 56 de lei. Hainele la fel, au prețuri accesibile, pentru toate buzunarele, o pereche de colanți de la Adidas sunt postați la prețul de 100 de lei. A reușit să vândă câteva jucării de ale copiilor, o carte de povești la 5 lei și mai multe piese din garderoba personală.

Influencerița și-a făcut cont cu numele fostului soț

Un alt detaliu pe care l-am observat este că Andreea și-a făcut contul sub numele de Andreea Cojoc, nu Popescu, chiar dacă luni a avut loc divorțul oficial, la notar. (VEZI AICI MAI MULTE)

Am mai aruncat și noi un ochi pe profilul dansatoare și am văzut că nu prea stă bine la capitolul recenzii. Din 5 steluțe, influencerița a reușit să aibă doar 2,4. Are 41 de recenzii automate de la aplicația Vinted, iar toate sunt de o steluță pentru că nu a reușit să finalizeze comanda.

Andreea Popescu a mai primit evaluări și de la persoane care au cumpărat de la ea, iar majoritatea au fost mulțumite de produse, dar și de felul în care au venit împachetate.

