Acasă » Știri » Salariul uriaș pe care îl încasa Gabriela Cristea la Kanal D. Câți bani îi intrau lunar în cont, de fapt

Salariul uriaș pe care îl încasa Gabriela Cristea la Kanal D. Câți bani îi intrau lunar în cont, de fapt

De: David Ioan 07/12/2025 | 16:25
Salariul uriaș pe care îl încasa Gabriela Cristea la Kanal D. Câți bani îi intrau lunar în cont, de fapt
Gabriela Cristea rupe tăcerea: cât încasa la Kanal D și cum a dispărut averea!
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Gabriela Cristea, una dintre cele mai cunoscute prezentatoare de televiziune din România, a vorbit recent despre perioada în care se afla la cârma emisiunii „Noră pentru mama”, difuzată de Kanal D.

Vedeta a făcut o mărturisire surprinzătoare, dezvăluind suma impresionantă pe care o încasa lunar ca prezentatoare.

Cât încasa Gabriela Cristea în  perioada de glorie

În cadrul unui dialog cu Cătălin Măruță, Gabriela Cristea a confirmat că în acea perioadă câștiga un salariu considerabil.

„Atunci era perioada aia când ziceai că primeai banii aceia mulți?”, a întrebat-o moderatorul de la Pro TV. Răspunsul vedetei a fost ferm: „Da”. Măruță a continuat: „20.000 de euro primeai pe lună. Și cât a ținut treaba asta? Că nu ești român dacă nu faci calcule”. Gabriela Cristea a răspuns imediat: „De vreun milion, așa”.

Cât câştiga Gabriela Cristea ca prezentatoare TV / Sursa foto: Facebook

Potrivit declarațiilor sale, în perioada colaborării cu Kanal D, prezentatoarea a reușit să strângă aproximativ un milion de euro. Totuși, ea a precizat că banii au fost cheltuiți de fostul său soț, Marcel Toader, care ar fi consumat întreaga sumă. Această experiență a determinat-o să fie mult mai precaută în relațiile ulterioare, inclusiv în cea cu actualul soț, Tavi Clonda.

O ofertă de nerefuzat. Salarii de mii de euro în Elveția pentru o calificare la îndemâna oricărui român
O ofertă de nerefuzat. Salarii de mii de euro în Elveția pentru o...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

Interesant este faptul că Tavi Clonda nu a aflat imediat ce salariu avea Gabriela Cristea. Vedeta i-a dezvăluit partenerului său veniturile abia după ce s-au căsătorit, iar momentul a fost unul întâmplător. Cântărețul a descoperit suma în timp ce soția sa se pregătea pentru o renegociere de contract.

Gabriela Cristea, mai precaută financiar după „pagubele” provocate de fostul soţ

„Vorbim despre carierele noastre, dar nu ne punem niciodată pile. Ne sfătuim. În același timp, el este un pic mai naiv decât mine, dar eu și mai rodată. Îmi aduc aminte că el a aflat câți bani câștig eu cam după… eram deja căsătoriți. Eram căsătoriți și el nu știa cât câștig eu. Și ce crezi?! A aflat întâmplător, pentru că eu trebuia să mă duc la o renegociere. Eu nu sunt cu negocierea, că nu mă pricep”, a povestit Gabriela Cristea.

Vedeta a relatat că emoțiile au fost mari înainte de discuția cu reprezentanții postului.

„Eram emoționată și el atunci a întrebat dar tu te duci să negociezi? și eu i-am zis logic, că la fiecare… se face o renegociere, că salariul se poate duce în sus sau în jos în funcție de performanțele pe care le ai. Păi ție nu îți dă cât trebuie?. I-am zis că e foarte naiv. Dacă ar fi să îmi dea ei după cât vor ei… nu mi-ar da mai nimic și mi-ar mai lua niște bani din portofel. Atunci a aflat cât câștig”, a mărturisit prezentatoarea.

Astfel, Gabriela Cristea a confirmat că în perioada de glorie a emisiunii „Noră pentru mama” a avut unul dintre cele mai mari salarii din televiziunea românească, reușind să acumuleze o sumă impresionantă, dar care, din păcate, nu a rămas în patrimoniul său.

Dezvăluirea sa readuce în atenție nivelul de succes pe care l-a cunoscut în televiziune și modul în care experiențele personale au influențat felul în care își gestionează astăzi cariera și viața de familie.

CITEŞTE ŞI: Cum s-a apărat Gabriela Cristea, după ce a fost criticată că nu are manichiura făcută: ”Am avut niște probleme”

Gabriela Cristea a furat startul! Cum și-a decorat casa pentru Crăciun

Tags:
Iți recomandăm
O femeie de 41 de ani și-a pus capăt zilelor după ce a fost implicată într-un accident rutier. Ce a scris în biletul de adio
Știri
O femeie de 41 de ani și-a pus capăt zilelor după ce a fost implicată într-un accident rutier.…
Ce artiști vor cânta de Revelion la hotelul Simonei Halep din Brașov. Prețurile uriașe i-au scandalizat pe români
Știri
Ce artiști vor cânta de Revelion la hotelul Simonei Halep din Brașov. Prețurile uriașe i-au scandalizat pe români
Pe cine avantajează prezența mică la alegerile din București
Mediafax
Pe cine avantajează prezența mică la alegerile din București
Pensia de urmaș, în România. Când se acordă suma maximă și cine poate beneficia de acest drept
Gandul.ro
Pensia de urmaș, în România. Când se acordă suma maximă și cine poate...
FOTO. Cea mai frumoasă fotbalistă din lume a primit o ofertă de nerefuzat
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă fotbalistă din lume a primit o ofertă de nerefuzat
Trucul românesc care reduce cheltuielile de iarnă. „Am 21 de grade în casă și nu am dat drumul la căldură”
Adevarul
Trucul românesc care reduce cheltuielile de iarnă. „Am 21 de grade în casă...
Cele două probleme care țin pe loc încheierea unui acord de pace Rusia - Ucraina, dezvăluite de Keith Kellogg
Digi24
Cele două probleme care țin pe loc încheierea unui acord de pace Rusia...
Primele rezultate. Cum au votat bucureștenii până la acestă oră
Mediafax
Primele rezultate. Cum au votat bucureștenii până la acestă oră
Parteneri
Dieta-minune cu care a slăbit Ozana Barabancea. Are o siluetă trasă prin inel și arată mai bine ca-n tinerețe!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Dieta-minune cu care a slăbit Ozana Barabancea. Are o siluetă trasă prin inel și arată...
FOTO. Parcă sunt surori! Cum arată mama Jaquelinei Cristian, jucătoarea română care a încasat peste 1 milion de dolari în 2025
Prosport.ro
FOTO. Parcă sunt surori! Cum arată mama Jaquelinei Cristian, jucătoarea română care a încasat peste...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Click.ro
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala...
Apele Române a reacționat la imaginile apărute cu barajul Paltinu: „Nu există nicio avarie, este un comportament normal de iarnă”
Digi 24
Apele Române a reacționat la imaginile apărute cu barajul Paltinu: „Nu există nicio avarie, este...
O crimă care pune gaz pe foc în procesul de mobilizare din Ucraina, în criză de soldați. „Sunt incredibil de ruşinată”
Digi24
O crimă care pune gaz pe foc în procesul de mobilizare din Ucraina, în criză...
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate fi luată în rate
Promotor.ro
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate...
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos,...
Cu cât se depreciază iPhone Air la vânzarea second-hand?
go4it.ro
Cu cât se depreciază iPhone Air la vânzarea second-hand?
Cel mai bătrân STRĂMOȘ al RECHINILOR înota în apele Australiei pe vremea dinozaurilor
Descopera.ro
Cel mai bătrân STRĂMOȘ al RECHINILOR înota în apele Australiei pe vremea dinozaurilor
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Go4Games
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Pensia de urmaș, în România. Când se acordă suma maximă și cine poate beneficia de acest drept
Gandul.ro
Pensia de urmaș, în România. Când se acordă suma maximă și cine poate beneficia de...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
O femeie de 41 de ani și-a pus capăt zilelor după ce a fost implicată într-un accident rutier. Ce ...
O femeie de 41 de ani și-a pus capăt zilelor după ce a fost implicată într-un accident rutier. Ce a scris în biletul de adio
Ce artiști vor cânta de Revelion la hotelul Simonei Halep din Brașov. Prețurile uriașe i-au scandalizat ...
Ce artiști vor cânta de Revelion la hotelul Simonei Halep din Brașov. Prețurile uriașe i-au scandalizat pe români
Cât costă ceasul de buzunar Monthal, deținut de Nicolae Ceaușescu. Poți să-l cumperi și tu!
Cât costă ceasul de buzunar Monthal, deținut de Nicolae Ceaușescu. Poți să-l cumperi și tu!
Cristian Gațu (80 de ani) a cerut-o de soție pe iubita lui (56 de ani). Și-a părăsit nevasta, ...
Cristian Gațu (80 de ani) a cerut-o de soție pe iubita lui (56 de ani). Și-a părăsit nevasta, iar acum își trăiește a doua tinerețe
Cher, mireasă la 80 de ani! Zeița muzicii pop își duce iubitul, cu 40 de ani mai tânăr, la altar
Cher, mireasă la 80 de ani! Zeița muzicii pop își duce iubitul, cu 40 de ani mai tânăr, la altar
Motivul real pentru care Nicoleta Luciu s-a retras din lumea publică: ”Am stopat totul!”
Motivul real pentru care Nicoleta Luciu s-a retras din lumea publică: ”Am stopat totul!”
Vezi toate știrile
×