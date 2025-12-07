Salariul uriaș pe care îl încasa Gabriela Cristea la Kanal D. Câți bani îi intrau lunar în cont, de fapt

Gabriela Cristea, una dintre cele mai cunoscute prezentatoare de televiziune din România, a vorbit recent despre perioada în care se afla la cârma emisiunii „Noră pentru mama”, difuzată de Kanal D.

Vedeta a făcut o mărturisire surprinzătoare, dezvăluind suma impresionantă pe care o încasa lunar ca prezentatoare.

Cât încasa Gabriela Cristea în „perioada de glorie”

În cadrul unui dialog cu Cătălin Măruță, Gabriela Cristea a confirmat că în acea perioadă câștiga un salariu considerabil.

„Atunci era perioada aia când ziceai că primeai banii aceia mulți?”, a întrebat-o moderatorul de la Pro TV. Răspunsul vedetei a fost ferm: „Da”. Măruță a continuat: „20.000 de euro primeai pe lună. Și cât a ținut treaba asta? Că nu ești român dacă nu faci calcule”. Gabriela Cristea a răspuns imediat: „De vreun milion, așa”.

Potrivit declarațiilor sale, în perioada colaborării cu Kanal D, prezentatoarea a reușit să strângă aproximativ un milion de euro. Totuși, ea a precizat că banii au fost cheltuiți de fostul său soț, Marcel Toader, care ar fi consumat întreaga sumă. Această experiență a determinat-o să fie mult mai precaută în relațiile ulterioare, inclusiv în cea cu actualul soț, Tavi Clonda.

Interesant este faptul că Tavi Clonda nu a aflat imediat ce salariu avea Gabriela Cristea. Vedeta i-a dezvăluit partenerului său veniturile abia după ce s-au căsătorit, iar momentul a fost unul întâmplător. Cântărețul a descoperit suma în timp ce soția sa se pregătea pentru o renegociere de contract.

Gabriela Cristea, mai precaută financiar după „pagubele” provocate de fostul soţ

„Vorbim despre carierele noastre, dar nu ne punem niciodată pile. Ne sfătuim. În același timp, el este un pic mai naiv decât mine, dar eu și mai rodată. Îmi aduc aminte că el a aflat câți bani câștig eu cam după… eram deja căsătoriți. Eram căsătoriți și el nu știa cât câștig eu. Și ce crezi?! A aflat întâmplător, pentru că eu trebuia să mă duc la o renegociere. Eu nu sunt cu negocierea, că nu mă pricep”, a povestit Gabriela Cristea.

Vedeta a relatat că emoțiile au fost mari înainte de discuția cu reprezentanții postului.

„Eram emoționată și el atunci a întrebat dar tu te duci să negociezi? și eu i-am zis logic, că la fiecare… se face o renegociere, că salariul se poate duce în sus sau în jos în funcție de performanțele pe care le ai. Păi ție nu îți dă cât trebuie?. I-am zis că e foarte naiv. Dacă ar fi să îmi dea ei după cât vor ei… nu mi-ar da mai nimic și mi-ar mai lua niște bani din portofel. Atunci a aflat cât câștig”, a mărturisit prezentatoarea.

Astfel, Gabriela Cristea a confirmat că în perioada de glorie a emisiunii „Noră pentru mama” a avut unul dintre cele mai mari salarii din televiziunea românească, reușind să acumuleze o sumă impresionantă, dar care, din păcate, nu a rămas în patrimoniul său.

Dezvăluirea sa readuce în atenție nivelul de succes pe care l-a cunoscut în televiziune și modul în care experiențele personale au influențat felul în care își gestionează astăzi cariera și viața de familie.

