Maria a murit la câteva săptămâni de la nuntă. A avut parte de un sfârșit tragic din cauza unui trend

De: Anca Chihaie 11/12/2025 | 10:41
Mireasa a murit/ Sursa foto: Pexels

O tânără mireasă din Montreal, care își dorea o ședință foto memorabilă la câteva săptămâni după nuntă, a sfârșit tragic în timpul unei sesiuni „trash the dress”, un concept devenit popular în rândul cuplurilor proaspăt căsătorite și care presupune fotografii spectaculoase în decoruri neobișnuite. Iată cum s-a întâmplat totul!

Maria Pantazopoulos, în vârstă de 30 de ani, și-a unit destinele cu partenerul ei, Billy, la începutul lunii iunie 2012, iar în luna august cei doi au decis să îmbine amintirile frumoase ale căsniciei cu un cadru natural impresionant, însă periculos: zona cascadei Dorwin, situată pe râul Ouareau, în apropiere de Montreal.

Cum a murit o mireasă la câteva săptămâni după nuntă

Ședința foto fusese planificată cu atenție, iar locul fusese ales tocmai datorită priveliștii dramatice pe care o ofereau apele repezi și pereții abrupți de stâncă. Maria își dorea o serie de fotografii care să surprindă contrastul dintre eleganța rochiei de mireasă și natura sălbatică, un element definitoriu al ședințelor „trash the dress”. Femeia purta o rochie voluminoasă, cu stratificări grele de material, vizibil impresionantă în imagini, dar vulnerabilă în contact cu apa.

La începutul sesiunii, totul a decurs conform planului. Maria a pozat în zone sigure, pe marginea râului, apoi în apropierea cascadei, unde apa se lovea puternic de stânci. Fotograful i-a surprins ținuta în mișcare, rochia acesteia fiind treptat udată de stropii repezi. Captivată de atmosferă și dorind cadre tot mai spectaculoase, mireasa a pășit tot mai mult în apă, inițial în zone mai puțin adânci. Pe măsură ce avansa spre centrul albiei, curentul a devenit puternic, iar materialul rochiei s-a îmbibat rapid cu apă, cântărind considerabil mai mult.

În doar câteva momente, rochia, care la suprafață părea doar udă, s-a transformat într-o povară imposibil de controlat. Greutatea acumulată i-a îngreunat mișcările, iar femeia nu a mai reușit să se mențină la suprafață. Curentul râului, accentuat în acea zonă, a început să o tragă înspre adâncime, iar eforturile de a înota au devenit inutile. Fotograful, martor direct al situației, a încercat să intervină, însă forța apei și condițiile imprevizibile ale locului au făcut imposibilă salvarea imediată.

„Un lucru de care suntem siguri este că Maria noastră nu și-ar fi pus vreodată viața în pericol. A avut încredere în recomandarea domnului Louis Pagakis pentru locație și s-a simțit suficient de în siguranță pentru a participa la ședința foto singură cu fotografii. Familia solicită consiliului municipal din Rawdon să implementeze măsuri de securitate mai stricte pentru a evita alte tragedii”, a spus familia, într-o declarație oficială, potrivit mirror.co.uk.

