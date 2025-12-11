Acasă » Știri » Ultimul mesaj trimis de Ana, românca moartă în Tenerife. Cu cine a vorbit înainte de tragedie

Ultimul mesaj trimis de Ana, românca moartă în Tenerife. Cu cine a vorbit înainte de tragedie

Ultimul mesaj trimis de Ana, românca moartă în Tenerife. Cu cine a vorbit înainte de tragedie
Ana și Victor, românii morți în tragedia din Tenerife.

Tragedia din Tenerife în care doi români, Ana și Victor, și-au pierdut viața, i-a întristat pe conaționalii lor. Cazul a prins o altă amploare după ce s-a aflat ce oameni buni și implicați în ajutarea celor aflați la nevoie erau cei doi. Cu puțin timp înainte de tragicul eveniment, Ana a transmis ultimul ei mesaj. Toate detaliile în articol.

Ana și Victor au murit înecați în ocean. Cei doi, împreună cu mulți alți turiști, au ignorat avertismentele autorităților și au intrat într-o piscină naturală formată între stânci. Incidentul s-a petrecut în momentul în care un val uriaș, venit din largul oceanului, a lovit cu putere bazinul natural, trăgând mai multe persoane în apă.

Ultimul mesaj al Anei, românca moartă în Tragedia din Tenerife

Chiar în timpul vacanței din Tenerife alături de Victor, Ana le-a transmis un mesaj colegilor ei. Cu toate că era o vacanță pe care o aștepta de un an, aceasta nu se putea concentra în totalitate asupra timpului destinat relaxării și se gândea la oamenii vulnerabili. Românca le-a scris colegilor ei că își dorea să îi ofere apartamentul din București unei mame singure și fetiței ei, ambele victime ale violenței domestice, care nu aveau un acoperiș sub care să se adăpostească.

„Ultimul ei mesaj către colegi a venit chiar din vacanță, din Tenerife. Se bucura sincer de acel timp. Îl aștepta de mult, după un an provocator. Dar gândul ei a fost, din nou, către cei vulnerabili: ne-a scris că vrea să își pună apartamentul din București la dispoziția unei mame singure și a fetiței ei, victime ale violenței domestice, care nu aveau unde să se mai ducă”, au transmis reprezentanții organizației Habitat for Humanity Romania.

