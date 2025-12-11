Acasă » Știri » Ei sunt românii morți în Tenerife! Ana și Victor ajutau familiile vulnerabile: ”Doi eroi!”

De: Denisa Iordache 11/12/2025 | 10:19
Cine sunt Ana și Victor, românii morți în tragedia din Tenerife. Sursă: Pixabay

Ana și Victor sunt românii care s-au stins în tragedia din Tenerife, după ce un val uriaș venit din largul oceanului a lovit cu putere bazinul natural în care se aflau. Cei doi, împreună cu mulți alți turiști, au ignorat avertismentele autorităților și au intrat într-o piscină naturală formată între stânci. Toate detaliile despre cei doi în articol.

Întreaga scenă desprinsă din filme s-a petrecut pe coasta din Tenerife, în zona stâncilor Los Gigantes din municipalitatea Santiago del Teide. Victimele se aflau într-o piscină naturală în momentul în care valul gigantic a provocat tragedia.

Cine sunt Ana și Victor, românii morți în tragedia din Tenerife

Piscina naturală, situată în apropierea faimoaselor stânci Los Gigantes, este considerată una dintre cele mai fotogenice atracții din lume. O mulțime de turiști vin aici, iar de multă ori ignoră avertismentele autorităților, așa cum s-a întâmplat și de această dată.

În acest context tragic, reprezentanții organizației în cadrul căreia Ana și Victor erau angajați au transmis un mesaj despre cei doi și au ieșit la iveală detalii necunoscute. Românii au fost numiți „eroi” și descriși drept doi oameni care nu se puteau opri din a oferi ajutor. Din păcate, în urma dispariției lor, două fetițe în vârstă de 7 și de 14 ani au rămas orfane. Ana s-a implicat în multe cazuri cunoscute, printre care și blocul din Rahova, familiile din Ucraina și inundațiile din județele Galați și Suceava.

„Ana și Victor, doi eroi.

Despre Ana putem spune un singur lucru cu certitudine: îi era aproape imposibil să se oprească din a-i ajuta pe ceilalți. A fost o mamă extraordinară pentru cele două fete ale ei, de 7 și 14 ani. A fost un model pentru întreaga echipă Habitat for Humanity România și, dincolo de organizația noastră, un reper pentru întreg sectorul umanitar din România.

Ana a oferit locuințe și un acoperiș decent pentru mii de familii din Ucraina care au fugit din calea războiului. Apoi, a fost alături de sute de copii și părinți evacuați din zona de conflict din Fâșia Gaza și ajunși în România pentru a-și începe o nouă viață. Când inundațiile devastatoare au lovit județele Galați și Suceava, Ana a fost în prima linie. Prin sufletul ei mare, prin viziunea ei strategică și prin implicarea totală, sute de familii din satele afectate și-au recăpătat astăzi un cămin sigur și demn.

Când blocul din Rahova a explodat, Ana a fost din nou acolo, ajutând peste 30 de familii din București să aibă o locuință în care trăiesc și astăzi. (…)”, au transmis reprezentanții organizației Habitat for Humanity Romania.

Ana și Victor, românii morți în tragedia din Tenerife. Sursă foto: Facebook
În ceea ce îl privește pe Victor, reprezentanții organizației i-au făcut portretul omului bun care era: implicat în voluntariat, un om cald și înțelegător cu oamenii din jurul lui. Cu o atitudine mereu veselă și pozitivă, el se asigura că totul este ca la carte și avea grijă de toți cei pe care îi coordona.

„Victor a fost un suflet neobosit în coordonarea voluntarilor de pe șantierele Habitat. Voluntari din toate colțurile lumii (din Statele Unite până în Japonia, din nordul Europei până în inima Africii) și din toate colțurile României, au trecut prin măiestria, răbdarea și căldura lui Victor. A fost un coleg care și-a dorit mereu să crească cultura voluntariatului în România, să transforme voluntarii în adevărați actori ai schimbării și să îi întâmpine pe toți cu același profund respect și cu aceeași prietenie sinceră.

Victor iubea să fie pe șantier. Îi plăcea ca totul să fie organizat exemplar, până la cel mai mic detaliu. Își dorea ca voluntarii Habitat să se bucure de cea mai frumoasă experiență din viața lor. Era mereu preocupat cum să facă lucrurile tot mai bine. Vocea lui inconfundabilă, răsuna în fiecare dimineață pe șantiere fie cu “Bună dimineaaaaața”, sau “Goooooood Morning dear volunteers”. După ce auzeai aceste cuvinte, știai că totul urma să fie grozav”, au mai transmis reprezentanții.

