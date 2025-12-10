Blestemul familiei Szabo. Secretul dureros scos la iveală după moartea Ștefaniei

Viața familiei Szabo pare marcată de tragedii greu de imaginat. După pierdera prematură a Ștefaniei Szabo, în vârstă de doar 37 de ani, ies la iveală amănunte tulburătoare despre viața privată a acesteia, în timp ce o țară întreagă se întreabă ce a putut să o doboare pe femeia care părea atât de puternică și dedicată meseriei sale.

Pe 28 octombrie 2025, familia Szabo primea o veste ce avea să le sfâșie sufletele. Ștefania, de doar 37 de ani, medic cu o carieră înfloritoare, director medical și chirurg dedicat, mândria familiei, își dăduse ultima suflere în camera de gardă a Spitalului Județean de Urgență Buzău, care îi devenise a doua casă.

Ancheta indică faptul că decesul s-ar fi produs din cauze medicale, fără semne de infarct sau AVC, însă în cameră au fost descoperite și substanțe medicale puternice, astfel că motivul exact este încă investigat. Cert este că epuizarea acumulată, stresul intens și presiunea constantă au avut un rol important în această tragedie. Se știe că Ștefania traversa o perioadă dificilă, muncind enorm și încercând să se refacă după un divorț zguduitor. În presă au apărut și zvonuri conform cărora medicul ar fi suferit și din cauza unei noi povești de dragoste cu un bărbat însurat.

În timp ce o țară întreagă rămâne cu întrebări fără răspuns, cei mai afectați de dispariția ei sunt mama și fratele Ștefaniei, devastați de pierderea tinerei. Tragedia a adus în prim-plan nu doar pierderea Ștefaniei, ci și suferința profundă a mamei sale, rămasă singură în fața unui destin dur.

Mama Ștefaniei, un munte de durere

Mama Ștefaniei a avut un destin dificil. Rămasă văduvă mult prea devreme, Nicoleta a trebuit să fie atât mamă, cât și tată pentru cei doi copii ai săi, în timp ce muncea din greu pentru cariera sa. Mai mult, medicina pare a fi un element comun în familia regretatului medic: mama ei a ocupat funcția de consilier în Ministerul Sănătății și a lucrat, de asemenea, în Ministerul Finanțelor. Fratele Ștefaniei a urmat și el Facultatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, continuând astfel tradiția profesională a familiei.

Acum, Nicoleta Szabo trebuie să înfrunte cea mai mare durere a unui părinte, pierderea propriului copil. Nici mama și nici fratele regretatului medic nu au dorit să vorbească public despre moartea Ștefaniei. În afară de câteva declarații ale fratelui, care dezvăluiau faptul că sora sa era epuizată, comunicându-i recent că „nu mai poate”, familia Ștefaniei s-a rezumat doar la anunțurile legate de înmormântare, de pe rețelele de socializare, unde chiar au îndemnat presa să le îngăduie să își plângă în discreție sora și fiica.

„Ștefania trăia pentru spital. Nu avea viață personală. Mergea acasă doar câteva ore, apoi revenea la muncă. Era tot timpul sub presiune. Spunea că sistemul este sufocant, că nu mai poate, dar nu-și imagina că va ajunge aici.”, ar fi spus bărbatul.

„Împrejurarea că regretata noastră fiică și soră a fost o persoană publică, explicând astfel mediatizarea tragicului eveniment al morții sale, nu justifică transformarea funerariilor într-un prilej de interes și spectacol public. Tema decesului constituie subiectul de presă – în măsura în care mass-media va considera că subzistă un interes public în acest sens – și nicidecum funerariile religioase, care sunt destinate doar familiei, prietenilor apropiați și colegilor, care doresc să participe. De aceea, dorim să adresăm tuturor factorilor decizionali din mass-media rugămintea de a ne respecta dreptul fundamental la viață privată în acest moment de grea încercare și durere pentru familia noastră”, a scris Octav Szabo, fratele Ștefaniei, pe Facebook.

Ștefania Szabo s-a născut în 1988 și a absolvit Facultatea de Medicină la UMF „Carol Davila”. După rezidențiatul în chirurgie la Spitalul Floreasca, a continuat la Buzău, unde a devenit specialist și ulterior director medical. Cariera .

