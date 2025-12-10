Acasă » Știri » Blestemul familiei Szabo. Secretul dureros scos la iveală după moartea Ștefaniei

Blestemul familiei Szabo. Secretul dureros scos la iveală după moartea Ștefaniei

De: Veronica Mavrodin 10/12/2025 | 16:09
Blestemul familiei Szabo. Secretul dureros scos la iveală după moartea Ștefaniei
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Viața familiei Szabo pare marcată de tragedii greu de imaginat. După pierdera prematură a Ștefaniei Szabo, în vârstă de doar 37 de ani, ies la iveală amănunte tulburătoare despre viața privată a acesteia, în timp ce o țară întreagă se întreabă ce a putut să o doboare pe femeia care părea atât de puternică și dedicată meseriei sale.

Pe 28 octombrie 2025, familia Szabo primea o veste ce avea să le sfâșie sufletele. Ștefania, de doar 37 de ani, medic cu o carieră înfloritoare, director medical și chirurg dedicat, mândria familiei, își dăduse ultima suflere în camera de gardă a Spitalului Județean de Urgență Buzău, care îi devenise a doua casă.

Ancheta indică faptul că decesul s-ar fi produs din cauze medicale, fără semne de infarct sau AVC, însă în cameră au fost descoperite și substanțe medicale puternice, astfel că motivul exact este încă investigat. Cert este că epuizarea acumulată, stresul intens și presiunea constantă au avut un rol important în această tragedie. Se știe că Ștefania traversa o perioadă dificilă, muncind enorm și încercând să se refacă după un divorț zguduitor. În presă au apărut și zvonuri conform cărora medicul ar fi suferit și din cauza unei noi povești de dragoste cu un bărbat însurat.

A venit cu 45 de minute mai devreme la serviciu, în fiecare zi, și a fost concediată. Instanța i-a dat dreptate angajatorului
A venit cu 45 de minute mai devreme la serviciu, în fiecare zi,...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Sursă foto: Facebook

În timp ce o țară întreagă rămâne cu întrebări fără răspuns, cei mai afectați de dispariția ei sunt mama și fratele Ștefaniei, devastați de pierderea tinerei. Tragedia a adus în prim-plan nu doar pierderea Ștefaniei, ci și suferința profundă a mamei sale, rămasă singură în fața unui destin dur.

Mama Ștefaniei, un munte de durere

Mama Ștefaniei a avut un destin dificil. Rămasă văduvă mult prea devreme, Nicoleta a trebuit să fie atât mamă, cât și tată pentru cei doi copii ai săi, în timp ce muncea din greu pentru cariera sa. Mai mult, medicina pare a fi un element comun în familia regretatului medic: mama ei a ocupat funcția de consilier în Ministerul Sănătății și a lucrat, de asemenea, în Ministerul Finanțelor. Fratele Ștefaniei a urmat și el Facultatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, continuând astfel tradiția profesională a familiei.

Acum, Nicoleta Szabo trebuie să înfrunte cea mai mare durere a unui părinte, pierderea propriului copil. Nici mama și nici fratele regretatului medic nu au dorit să vorbească public despre moartea Ștefaniei. În afară de câteva declarații ale fratelui, care dezvăluiau faptul că sora sa era epuizată, comunicându-i recent că „nu mai poate”, familia Ștefaniei s-a rezumat doar la anunțurile legate de înmormântare, de pe rețelele de socializare, unde chiar au îndemnat presa să le îngăduie să își plângă în discreție sora și fiica.

„Ștefania trăia pentru spital. Nu avea viață personală. Mergea acasă doar câteva ore, apoi revenea la muncă. Era tot timpul sub presiune. Spunea că sistemul este sufocant, că nu mai poate, dar nu-și imagina că va ajunge aici.”, ar fi spus bărbatul. 

„Împrejurarea că regretata noastră fiică și soră a fost o persoană publică, explicând astfel mediatizarea tragicului eveniment al morții sale, nu justifică transformarea funerariilor într-un prilej de interes și spectacol public. Tema decesului constituie subiectul de presă – în măsura în care mass-media va considera că subzistă un interes public în acest sens – și nicidecum funerariile religioase, care sunt destinate doar familiei, prietenilor apropiați și colegilor, care doresc să participe. De aceea, dorim să adresăm tuturor factorilor decizionali din mass-media rugămintea de a ne respecta dreptul fundamental la viață privată în acest moment de grea încercare și durere pentru familia noastră”, a scris Octav Szabo, fratele Ștefaniei, pe Facebook.

Ștefania Szabo s-a născut în 1988 și a absolvit Facultatea de Medicină la UMF „Carol Davila”. După rezidențiatul în chirurgie la Spitalul Floreasca, a continuat la Buzău, unde a devenit specialist și ulterior director medical. Cariera .

VEZI ȘI: Cel mai mare secret al Ștefaniei Szabo iese la iveală: incredibil cu cine se iubea pe ascuns! ”Este un om important, cu familie!” | EXCLUSIV

Tags:
Iți recomandăm
Povestea lui Garry Hoy, avocatul-inginer ucis de propria încăpățânare. Trucul favorit din cauza căruia și-a pierdut viața
Știri
Povestea lui Garry Hoy, avocatul-inginer ucis de propria încăpățânare. Trucul favorit din cauza căruia și-a pierdut viața
Ce idee genială a avut proprietara a 3 pisici, pentru a-și proteja bradul de Crăciun, de felinele ei. Imaginea a devenit virală
Știri
Ce idee genială a avut proprietara a 3 pisici, pentru a-și proteja bradul de Crăciun, de felinele ei.…
Care sunt candidații cei mai căutați pe piața locurilor de muncă în acest moment
Mediafax
Care sunt candidații cei mai căutați pe piața locurilor de muncă în acest...
Calendarul zilelor libere în ianuarie 2026. Anul începe cu o minivacanță de 4 zile pentru români
Gandul.ro
Calendarul zilelor libere în ianuarie 2026. Anul începe cu o minivacanță de 4...
Imaginile momentului cu Cristina Neagu după ce a plecat din România. Vacanță de vis în Hawaii
Prosport.ro
Imaginile momentului cu Cristina Neagu după ce a plecat din România. Vacanță de...
„Polițistul anului 2017” din Cluj, declarat incompatibil deoarece cânta în timpul liber. O postare virală denunță dublul standard din MAI
Adevarul
„Polițistul anului 2017” din Cluj, declarat incompatibil deoarece cânta în timpul liber. O...
„Războiul a atins apogeul și se mută în Europa”. Avertismentul liderului uneia dintre cele mai eficiente unități din armata ucraineană
Digi24
„Războiul a atins apogeul și se mută în Europa”. Avertismentul liderului uneia dintre...
Impulsivitatea cumpărăturilor de Crăciun. Cum ne influențează neuromarketingul și ce spun specialiștii
Mediafax
Impulsivitatea cumpărăturilor de Crăciun. Cum ne influențează neuromarketingul și ce spun specialiștii
Parteneri
O mai ții minte pe Mona Nicolici, fosta prezentatoare de știri de la Antena 1? Cum arată și cu ce se ocupă în prezent
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai ții minte pe Mona Nicolici, fosta prezentatoare de știri de la Antena 1?...
FOTO. Cum arată iubita fotbalistului care e pe placul lui Gigi Becali
Prosport.ro
FOTO. Cum arată iubita fotbalistului care e pe placul lui Gigi Becali
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Gestul răvășitor al lui Eugen Cristea, la 7 luni de la decesul soției: „Îi simt prezența în casă, mai pun o farfurie pe masa de Crăciun”. Cine îi alină suferința?
Click.ro
Gestul răvășitor al lui Eugen Cristea, la 7 luni de la decesul soției: „Îi simt...
Prima reacție a Kremlinului după ce Zelenski a declarat că este gata să organizeze alegeri prezidențiale
Digi 24
Prima reacție a Kremlinului după ce Zelenski a declarat că este gata să organizeze alegeri...
Polonia vrea să trimită Ucrainei întreaga sa flotă de MiG-29. Ce oferă Kievul în schimb
Digi24
Polonia vrea să trimită Ucrainei întreaga sa flotă de MiG-29. Ce oferă Kievul în schimb
Dacia Sandero facelift poate fi achiziționată în România. Cât costă modelul pe piața locală
Promotor.ro
Dacia Sandero facelift poate fi achiziționată în România. Cât costă modelul pe piața locală
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Am găsit o metodă să slăbim...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Am găsit o metodă să slăbim...
Robotul Optimus al celor de la Tesla a avut unele probleme într-o prezentare
go4it.ro
Robotul Optimus al celor de la Tesla a avut unele probleme într-o prezentare
Semne de activitate detectate pe obiectul interstelar 3I/ATLAS
Descopera.ro
Semne de activitate detectate pe obiectul interstelar 3I/ATLAS
Shooter-ul online care rescrie regulile jocului
Go4Games
Shooter-ul online care rescrie regulile jocului
Calendarul zilelor libere în ianuarie 2026. Anul începe cu o minivacanță de 4 zile pentru români
Gandul.ro
Calendarul zilelor libere în ianuarie 2026. Anul începe cu o minivacanță de 4 zile pentru...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Povestea lui Garry Hoy, avocatul-inginer ucis de propria încăpățânare. Trucul favorit din cauza ...
Povestea lui Garry Hoy, avocatul-inginer ucis de propria încăpățânare. Trucul favorit din cauza căruia și-a pierdut viața
Test de inteligență | Găsiți șoricelul ascuns în bucătărie, în maximum 25 de secunde!
Test de inteligență | Găsiți șoricelul ascuns în bucătărie, în maximum 25 de secunde!
Ce idee genială a avut proprietara a 3 pisici, pentru a-și proteja bradul de Crăciun, de felinele ...
Ce idee genială a avut proprietara a 3 pisici, pentru a-și proteja bradul de Crăciun, de felinele ei. Imaginea a devenit virală
BANCUL ZILEI | „Bro” și motivul de supărare
BANCUL ZILEI | „Bro” și motivul de supărare
(P) Reconversia profesională: cum îți poate schimba viața și cariera
(P) Reconversia profesională: cum îți poate schimba viața și cariera
Ședință secretă în Floreasca! Dănciulescu și Team Managerul de la Dinamo, discuții lungi după ...
Ședință secretă în Floreasca! Dănciulescu și Team Managerul de la Dinamo, discuții lungi după criza care zguduie echipa
Vezi toate știrile
×