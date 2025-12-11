Calendar ortodox, 11 decembrie 2025: îi prăznuim pe Sf. Cuv. Daniil Stâlpnicul și Luca cel Nou

Astăzi, 11 decembrie 2025, creștinii ortodocși îi sărbătoresc pe Cuviosul Părinte Daniil Stâlpnicul și Cuviosul Părinte Luca cel Nou Stâlpnicul. Această zi de mare sărbătoare le aduce dezlegare la vin și ulei credincioșilor. Pentru că ziua nu este marcată în calendar cu cruce neagră sau roșie, credincioșii pot desfășura activități casnice.

În postul de Crăciun, aceasta este una dintre zilele în care creștinii au dezlegare la ulei și vin. Potrivit credințelor păgâne, semnele vremii din această zi erau prezicătoare în ceea ce privește iarna.

Calendar ortodox, 11 decembrie: Sf. Cuv. Daniil Stâlpnicul și Luca cel Nou

Mai exact, se spunea că dacă temperatura de afară este peste 0 grade Celsius în această zi, urmează să vină înghețul. În cazul în care va ninge pe timpul nopții, aceasta va rezista, iar dacă va ninge ziua, se va topi curând. Dacă ziua va fi rece și uscată, se spunea că și vara va fi caldă și uscată.

Sfântul Cuvios Daniil Stâlpnicul a trăit în secolul al V-lea și este amintit pentru viața pe care a trăit-o pe un stâlp, fiind un mare rugător și sfătuitor. El a imbratisat viata monahală la varsta de doisprezece ani cu binecuvantarea Sfantului Simeon Stâlpnicul.

Sfântul Daniil a plecat din mănăstire și a urcat pe un stâlp pe care a rămas pana la moartea sa, îndurând arșița, frigul, dar si atacurile demonilor.

Rugăciune către Sfântul Daniil Stâlpnicul:

„Ca o pârgă a firii… Suindu-te pe stâlp, fericite, ai luminat lumea cu sfintele tale fapte şi ca o stea mult strălucitoare, ai depărtat, părinte, în­tunericul înşelăciunii. Pentru aceasta te rugăm pe tine, luminează şi acum, în inimile robi­lor tăi, lumina cea neapusă a cunoştinţei.”

Sfântul Luca Stâlpnicul a luptat ca soldat în rândurile armatei bizantine într-un război contra bulgarilor, în care a fost martorul morții a mii de oameni. Din acest război el a scăpat nevătămat, așa că s-a decis să îi mulțumească Lui Dumnezeu. S-a făcut monah și a urcat pe un stâlp de lângă Calcedon. A trăit pe acel stâlp timp de 45 de ani și și-a curățat inima de toate gândurile si patimile sufletești si trupești.

