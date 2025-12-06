Acasă » Știri » Cum votezi dacă ai carte de identitate electronică. Noi reguli în secția de votare, pe 7 decembrie 2025

Cum votezi dacă ai carte de identitate electronică. Noi reguli în secția de votare, pe 7 decembrie 2025

Cum votezi dacă ai carte de identitate electronică. Noi reguli în secția de votare, pe 7 decembrie 2025
Cetățenii români care dețin deja cartea electronică de identitate vor avea la alegeri o experiență mult mai simplificată, fără a mai fi nevoie să prezinte un document suplimentar care să ateste domiciliul sau reședința. Autoritatea Electorală Permanentă a confirmat că această modificare, aplicată de la ultimele scrutinuri, vine în sprijinul alegătorilor și reduce timpul petrecut în secțiile de votare.

Practic, dacă aveți deja cartea de identitate electronică, singurul act necesar pentru a vă exercita dreptul de vot va fi chiar aceasta. Nu va mai fi nevoie de adeverințe sau alte documente care să confirme adresa.

Cum vei vota cu cartea de identitate electronică

Tabletele utilizate de operatorii din secțiile de votare au fost adaptate pentru a funcționa cu noile cărți de identitate electronice. Datele alegătorilor, inclusiv numele, data nașterii și adresa, sunt preluate automat, ceea ce accelerează procesul de verificare și înregistrare. În situațiile în care apar probleme tehnice sau informațiile nu se încarcă corect, operatorii pot introduce manual CNP-ul pentru a valida adresa de domiciliu sau reședință.

O altă modificare importantă vizează confirmarea participării la vot. Pe cărțile electronice nu se mai aplică timbrele autocolante cu mențiunea „Votat!” și data, care erau folosite în cazul buletinelor clasice. În schimb, prezența la vot este înregistrată și validată electronic în sistemul secției, păstrându-se astfel securitatea și corectitudinea procesului electoral.

Aceste schimbări fac parte dintr-un proces mai amplu de digitalizare a alegerilor, menit să simplifice procedurile, să reducă birocrația și să scurteze timpul de așteptare al alegătorilor, fără a afecta drepturile acestora. În plus, sistemul electronic permite o gestionare mai eficientă a datelor și o verificare mai rapidă a prezenței la vot, ceea ce contribuie la fluidizarea întregului proces electoral.

În contextul acestor modificări, atenția publicului se concentrează și asupra competiției pentru Primăria Capitalei. La alegerile ce urmează să aibă loc duminică, s-au înscris candidați din mai multe partide și formațiuni politice, dar și independenți. Printre cei care concurează se numără reprezentanți ai principalelor partide parlamentare, precum și candidați ai unor formațiuni mai mici sau candidați independenți. Unele candidaturi au fost retrase înainte de ziua alegerilor.

Pentru alegătorii care încă folosesc vechile buletine de identitate, regulile rămân aceleași: este necesar să prezinte și un act care să ateste domiciliul sau reședința. Prin urmare, doar persoanele care dețin cartea electronică de identitate pot beneficia de facilitățile noului sistem.

