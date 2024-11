Bursucu, unul dintre cei mai polivalenți oameni din televiziune și gazda emisiunii „Roata Norocului” alături de Ana-Maria Barnoschi, se bucură de un succes impresionant și în online! Podcastul pe care îl moderează înregistrează milioane de vizionări datorită invitaților săi carismatici. Unul dintre aceștia, Jean de la Craiova, i-a adus un boom de accesări, reamintind de succesul din trecut, când l-a ajutat pe Bursucu să câștige „Dansez pentru tine”. Într-un interviu exclusiv pentru CANCAN, Bursucu a dezvăluit, printre multe alte subiecte, și strategia care l-a condus spre victoria în celebra competiție, în rolul său de coregraf. Reamintim că noul sezon al emisiunii ”Roata Norocului” începe duminica asta, de la 21:00. Iar emisiunea va fi în fiecare duminică.

CANCAN: Ce așteptări să avem de la noul sezon „Roata Norocului”?

Bursucu: Noi ne dorim că publicul să fie in fata micului ecran în număr cel puțin la fel de mare că pana acum! Si în acest nou sezon vor avea parte de momente inedite, de invitați deosebiți, de povești de viață emoționante, muzica buna și de puzzle-uri interesante. Si sa nu uitam de premiile uriase, inclusiv Masina atat de ravnita!! Eu, Ana-Maria Barnoschi și întreagă echipa ne străduim ca în fiecare sezon să aducem în față telespectatorilor un produs media dinamic, fresh, pentru toată familia, așa că în fiecare seară de duminică, de la 21:00 îi invităm la „Roata norocului”! Invitatii vedeta joaca in continuare pentru oameni care au nevoie de ajutor, asadar ne continuam si misiunea noastra nobila.

CANCAN: Care a fost cel mai ”exploziv” invitat al tău, dintr-un podcast, care a bubuit vizualizările?

Bursucu: Toți au plecat întregi (n.r. râde). Dacă ne referim din punct de vedere al cifrelor, atunci vorbim de Jean de la Craiova. Ne leagă o prietenie frumoasă și cred că toată lumea se aștepta la acest dialog spumos între noi. Dacă ne referim la materialele care au apărut în presă, atunci aș spune că „explozivă” a fost apariția Larisei Uță.

CANCAN: Te-a luat prin surprindere vreun invitat celebru de la masă ta? Care a fost cea mai ciudată rugăminte pe care ai primit-o înainte să filmezi un podcast?

Bursucu: Toți mă surprind, pentru că au povești de viață interesante pe care nu le știam. Sunt oameni normali, care trăiesc ca și noi ceilalți și care au și povești triste, suferințe și dureri complicate. Povestea unui om este cel mai impresionant lucru pentru cei care o ascultă. Toți avem în viață plusuri și minusuri și, de multe ori, oamenii ascund sub o aparentă fericire niște lucruri foarte dure.

Eu îi las pe oameni să povestească ce doresc, nu facem pregătiri înainte. Nu primesc și nu am primit niciodată nicio rugăminte, pur și simplu invitații vin, ne așezăm la un pahar de vin și vedem unde ne duce povestea.

CANCAN: Cunoști foarte mulți oameni celebri și puternici, cât de greu îți este să îi descoși în podcastul tău?

Bursucu: Nu îmi este greu, pentru că îi cunosc. Tot ce facem noi la podcast, chiar dacă este profesionist din punct de vedere al imaginii și al produsului finit pentru cei care ne urmăresc, este foarte relaxant. Mă documentez foarte bine, chiar dacă îi cunosc foarte bine. Invitatul se relaxează când vede că îl cunoști dar și că te-ai documentat foarte bine și lucrurile merg de la sine.

CANCAN: Care crezi că este diferența dintre podcastul tău și al altor colegi? Te așteptai să fie atât de urmărit?

Bursucu: Nu mă așteptăm să fiu atât de urmărit și colegii mei fac niște lucruri extraordinare. Fiecare își face treaba, nu am dorit să concurez cu nimeni și nici nu mi-am propus să fiu mai bun ca cineva anume. Mulțumesc oamenilor că se uită, înseamnă că facem și noi o treaba bună și asta este cel mai important, să livrăm niște lucruri de calitate. Toate personalitățile care au început să facă podcast pentru mine au fost și sunt în continuare un exemplu.

Ceea ce mi se pare total schimbat față de televiziune este faptul că este o lume mult mai liberă, nu mai simt această concurență permanentă. Relaxarea și libertatea pe care ți le dau mediul online ne relaxează și pe noi, pentru că invitații sunt liberi să meargă oriunde. Cred că fiecare dintre cei care activează în această zonă are drumul său și stilul de a face podcast și eu îi respect pe toți. Mai ales că unii dintre ei au început să facă acest lucru încă de acum trei, patru ani. Oamenii se pot uita la ce doresc, ne pot urmări pe fiecare dintre noi pentru că avem altă abordare.

CANCAN: Care a fost cel mai ”dificil” partener de emisiune pe care l-ai avut și cu cine ai avut cea mai mare chimie?

Bursucu: Nu am avut parteneri dificili, mulțumesc lui Dumnezeu. Însă cea mai mare chimie am avut-o cu Teo Trandafir, am făcut opt ani emisiuni zilnice și fără aceasta chimie nu putea fi posibilă această performanță.

CANCAN: Ți-ai schimbat stilul de viață după ce ai apelat la balonul gastric?

Bursucu: Da, însă mi-am dat seama că varianta în care nu mănânci este cea mai bună varianta.

CANCAN: O mărturisire a Andreei Bălan, de prin 2010, din perioada ”Dansez pentru ține”, spunea: ”Concurenților le este frică de Bursucu” – Ce le făceai? :)) Care vedetă ți se părea cea mai ”anti-talent” la dans?

Bursucu: Îi demontam psihic. Încercam să „lucrez” psihic orice adversar spunându-le că ai mei concurenți sunt cei mai buni, că noi o să câștigăm, că nu fac bine ceea ce fac. Intuiam în acea perioada că în momentul în care îi bagi unui om în cap sămânța că e mai slab decât tine, îi crește copăcelul. 🙂 De multe ori îmi ieșea acest lucru și adversarii se temeau de acest lucru. Eu îmi urmăream scopul emisiunii, cineva trebuia să câștige și îmi doream să fie echipa mea. Însă munceam cu toții foarte mult. A fost una dintre cele mai frumoase perioade din viață mea. Fiecare muncea foarte mult.

Oamenii nu erau dansatori de meserie, însă au dat tot ce aveau mai bun, și-au rupt mâini, picioare, erau nemâncați, nedormiți. Era greu, toți ne antrenăm de sâmbătă până sâmbătă, era o competiție de anduranță. Toți au luat foarte în serios rolul, pentru că și concurenții și coregrafii aveam în mâinile noastre viețile unor oameni. Toți eram foarte implicați trup și suflet în această competiție.

CANCAN: Cum a fost primul an de căsnicie… și 12 de relație? :)) Dacă am socotit bine

Bursucu: A fost frumos anul acesta de căsnicie, am simțit că s-a închis un cerc care trebuia închis. Cumva a intervenit o relaxare în relație, s-au legat lucrurile frumos. Avem discuții ca în orice familie, suntem un cuplu normal, însă se rezolva mult mai repede

CANCAN: Se spune că o relație se cutremură din temelii după venirea pe lumea a unui copil. Cum a fost în cazul tău.. după doi copii?

Bursucu: Nu s-a cutremurat nimic, eu am învățat alături de fiica mea cea mare ce înseamnă răbdarea, calmul, cum să gestionezi anumite situații și timpul. Mai mult, copiii sunt prioritari. Când voi fi la pensie o să îmi iau o barcă să merg singur pe mare.

CANCAN: Ce obiective ți-ai propus pe plan profesional?

Bursucu: Nu îmi mai propun de mult obiective. Încerc să fac ce îmi propun cât mai bine, să pun în practică ideile care îmi vin. Am trecut de etapă în care îmi făceam planuri pe termen lung. Încerc să îmbunătățesc ceea ce fac, să mă simt bine. Faptul că am descoperit lumea online-ului mă face foarte fericit.

