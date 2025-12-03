A detronat-o pe Taylor Swift, la doar 30 de ani! Cine este Lucy Guo, cea mai tânără miliardară din lume

Lucy Guo a intrat în atenția publicului după ce Forbes a anunțat că, la doar 30 de ani, a devenit cea mai tânără miliardară din lume. Tânăra antreprenoare a reușit să depășească chiar și celebrități precum Taylor Swift, acumulând o avere impresionantă.

Potrivit clasamentului Forbes din aprilie 2025, Lucy Guo deține o avere estimată la 1,3 miliarde de dolari. Stabilită în California, ea este co-fondatoare a companiei Scale AI și, în 2022, a lansat un nou start-up, Passes, care i-a adus venituri suplimentare.

Miliardara duce în realitate o viaţă modestă

Deși este cea mai bogată tânără din lume, Lucy Guo nu se arată impresionată de acest titlu. Aceasta a declarat că viața ei nu s-a schimbat radical față de perioada în care nu avea bani.

„Sincer, mă simt la fel ca atunci când eram copil. Viața mea de dinainte, când nu aveam bani, și acum nu s-a schimbat foarte mult. Încă vânez oferte, comand aproape exclusiv promoții unu plus unu gratis. Sunt zgârcită la unele lucruri, dar cheltui mai mult pe altele”, a spus aceasta.

Antreprenoarea preferă să meargă la birou cu skateboard-ul și caută mereu modalități prin care să economisească. Este pasionată de reduceri și cumpără frecvent produse aflate la promoție.

Lucy Guo, cea mai tânără miliardară din lume

Lucy Guo locuiește într-o vilă de lux din Hollywood Hills, achiziționată în 2024 pentru 30 de milioane de dolari. Ea consideră că această achiziție a fost o afacere profitabilă, deoarece proprietatea are acum o valoare aproape dublă față de suma plătită.

„Am cheltuit mult, dar am făcut o afacere bună. Din ce am înțeles, dezvoltatorul chiar a pierdut bani – inițial fusese listată la 44 de milioane și eu am plătit 29,5 milioane. În mintea mea, asta e o afacere excelentă”, a transmis tânăra.

