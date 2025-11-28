Acasă » Știri » E milionară, dar curăță locuințe pe gratis! Povestea impresionantă de viață a menajerei de 31 de ani

De: Andreea Stăncescu 28/11/2025 | 19:18
Menajera cu avere uriașă / Sursa foto: Instagram

Menajera care lucrează pe gratis a devenit milionară în timp record și are un secret! Auri Kananen, în vârstă de 31 de ani, locuiește în Tampere, un oraș situat în sudul Finlandei, și și-a construit cariera prin curățarea gratuită a locuințelor extrem de murdare. Activitatea sa a început în 2020 și, de atunci, a reușit să strângă o avere de peste un milion de euro. Cum a ajuns la acest succes? Ea le cere oamenilor care îi solicită ajutorul să o lase să filmeze întreaga procesiune de curățenie, iar ea postează zilnic pe rețelele sociale imagini spectaculoase cu transformările.

Această strategie i-a adus o audiență uriașă: pe TikTok este urmărită de peste 11 milioane de persoane, iar pe Instagram are mai mult de 5 milioane de urmăritori, atrăgând astfel colaborări cu branduri care i-au oferit sume considerabile. Popularitatea a transformat-o într-un influencer de succes, iar în 2023 firma sa a înregistrat o cifră de afaceri de peste 1 milion de euro.

„Curățenia este distractivă. Cel mai bun lucru din lume! Îmi place la nebunie. Îmi oferă multă satisfacție. Mă face fericită, mă relaxează, ca și cum viața mea ar fi completă”, a mărturisit Auri într-un interviu.

Sursa foto: Instagram

Tânăra a explicat că se simte profund recunoscătoare pentru parcursul său și că banii sau faima nu i-au schimbat perspectivele.

„Îmi amintesc că eram încântată că aveam 100.000 de urmăritori, dar acum să am 10 milioane, e o nebunie. E ca și cum aș avea propria echipă de curățenie. Sunt foarte recunoscătoare, (…). Banii nu m-au schimbat, pur și simplu, îmi place să fac curățenie și să împărtășesc asta cu lumea. Îmi iubesc meseria. Este super satisfăcător când poți șterge un strat gros de praf. Este, pur și simplu, cel mai bun sentiment din lume”, a adăugat ea.

Datorită notorietății sale, Auri a început să fie solicitată și pe plan internațional, oferind servicii în țări precum Marea Britanie, Elveția și Suedia. De-a lungul activității sale, a curățat frigidere pline de alimente mucegăite, a eliminat mormane de gunoi și obiecte vechi, dar și șobolani din locuințe infestante. Una dintre cele mai memorabile experiențe a avut-o într-o baie necurățată de șase ani.

„Era neagră de mucegai, podeaua plină de deșeuri și sticle de urină. Am numit-o «provocarea mea murdară și delicioasă»”, a povestit Auri Kananen.

