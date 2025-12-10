Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Katy Perry și Justin Trudeau, escapadă mega-romantică în Japonia! Artista a concertat, politicianul s-a „diplomizat” alături de fostul premier Fumio Kishida

Katy Perry și Justin Trudeau, escapadă mega-romantică în Japonia! Artista a concertat, politicianul s-a „diplomizat” alături de fostul premier Fumio Kishida

De: Paul Hangerli 10/12/2025 | 06:10
Katy Perry și Justin Trudeau, escapadă mega-romantică în Japonia! Artista a concertat, politicianul s-a „diplomizat” alături de fostul premier Fumio Kishida
Sursa foto: Profimedia

Justin Trudeau și noua lui iubită, Katy Perry, au apărut din nou împreună în ultimele zile — însă vizita lor în Japonia, menită să fie una politică și culturală, s-a transformat rapid într-un scandal online.

Totul a pornit de la o imagine postată de fostul premier japonez Fumio Kishida, care i-a primit la prânz pe Justin Trudeau și Katy Perry, alături de soția sa, Yuko. În fotografie, Perry (41 de ani) poartă un un blazer scurt, o fustă minusculă, dresuri negre și cizme sexy – o ținută pe care mulți fani au considerat-o „prea îndrăzneață”. Pe scurt: un popstar la întâlnire diplomatică.

Katy Perry și Justin Trudeau, vizită în Japonia

În stilul lui calm și calculat, Trudeau (53 de ani) a repostat fotografia cu un mesaj diplomatic despre prietenie și valori internaționale, ca și cum ar fi vrut să calmeze spiritele, însă discuțiile erau deja aprinse.

Bani în plus la pensie pentru acești pensionari din România. Bonus de 10.590 în unele cazuri
Bani în plus la pensie pentru acești pensionari din România. Bonus de 10.590...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

„Total nepotrivit pentru o întâlnire oficială!”, s-a scandalizat un utilizator.

„Asta e ținuta?! Mă simt luat la mișto!”, a comentat altul.

„Un stilist, vă rog, URGENT!”, a adăugat cineva, în timp ce alții au criticat și faptul că Kishida a numit-o doar „partenera” lui Trudeau.

Pentru fanii lui Katy Perry, însă, adevărata problemă era statutul ei: „Domnule Kishida, asta e KATY PERRY, nu partenera lui Trudeau!”, a intervenit un internaut. „Global pop icon, nu partenera cuiva!”, a completat altul.

Sursa foto: Profimedia

Katy Perry și Justin Trudeau s-au și plimbat

Departe de gura lumii, Perry și Trudeau s-au bucurat de o mini-vacanță romantică la Tokyo. Vedeta a postat pe Instagram imagini cu ei doi la muzeul teamLab Planets, mâncând sushi sau plimbându-se prin oraș. Reacțiile au fost mult mai calde, fanii bucurându-se că artista și-a găsit din nou fericirea după despărțirea de Orlando Bloom.

„Justin e noul MINISTRU al inimii ei!”, a scris un fan încântat.

„Dacă tu ești fericită, și noi suntem fericiți!”

„Privirea lor în slide-ul 4 – pură iubire!”

Dar Katy Perry a îmbinat utilul cu plăcutul. Vizita în Japonia a coincis cu show-ul ei din turneul Lifetimes, când artista pop a cântat în fața unei săli pline la Saitama Super Arena pe 3 decembrie.

Un cuplu încă în lumina reflectoarelor

Trudeau și Perry au fost văzuți împreună prima dată în iulie, când politicianul a fost surprins fredonând versurile piesei Firework la un concert al artistei din Montreal, alături de fiica lui.

Fostul premier canadian are trei copii cu fosta soție, Sophie Grégoire, de care s-a despărțit în 2023 după 18 ani de căsnicie. Perry are o fiică de 5 ani cu Orlando Bloom, cu care a avut o relație de nouă ani.

Deși controversele îi însoțesc la fiecare pas, cert este că noul cuplu nu trece neobservat — nici pe scenă, nici pe rețelele sociale, nici în saloanele diplomației.

CITEȘTE ȘI:

Tragedie în familia Kennedy! Nepoata lui JFK a mărturisit că a fost diagnosticată cu cancer terminal

Donald Trump și trauma purcelușului: Cum a ajuns o insultă din anii ‘80 să îi bântuie și azi discursurile

Tags:
Iți recomandăm
Meghan Markle s-ar putea reapropia de tatăl ei? Ce spunea soția Prințului Harry acum câțiva ani despre Thomas
Showbiz internațional
Meghan Markle s-ar putea reapropia de tatăl ei? Ce spunea soția Prințului Harry acum câțiva ani despre Thomas
Prințul Harry ar putea să nu mai beneficieze de pază plătită din bani publici. Reacția neașteptată a fiului Regelui Charles
Showbiz internațional
Prințul Harry ar putea să nu mai beneficieze de pază plătită din bani publici. Reacția neașteptată a fiului…
Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion? Estimările ANM pentru următoarele patru săptămâni
Mediafax
Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion? Estimările ANM pentru următoarele patru...
Lista orașelor din România în care ninge începând de vineri, 12 decembrie, potrivit meteorologilor Accuweather
Gandul.ro
Lista orașelor din România în care ninge începând de vineri, 12 decembrie, potrivit...
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
Prosport.ro
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
„Iadul de la Nuci”, locul unde zeci de animale subnutrite au fost găsite în pragul morții. „Cazul ne-a amuțit”
Adevarul
„Iadul de la Nuci”, locul unde zeci de animale subnutrite au fost găsite...
Planul de pace revizuit al Volodimir Zelenski: interese globale, garanții de securitate, redresarea economică. „O structură vie”
Digi24
Planul de pace revizuit al Volodimir Zelenski: interese globale, garanții de securitate, redresarea...
Putin se așteaptă la un conflict prelungit, nu la pace, iar Europa evită discuțiile dure cu publicul
Mediafax
Putin se așteaptă la un conflict prelungit, nu la pace, iar Europa evită...
Parteneri
Imagini WOW cu Nicoleta Luciu! Vedeta, mamă a 4 copii, arată demențial. Mai bine ca-n tinerețe
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini WOW cu Nicoleta Luciu! Vedeta, mamă a 4 copii, arată demențial. Mai bine ca-n...
FOTO. Jucătoarea și-a mărit bustul și a vorbit de operația Simonei Halep, iar acum a luat o decizie controversată
Prosport.ro
FOTO. Jucătoarea și-a mărit bustul și a vorbit de operația Simonei Halep, iar acum a...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Gestul răvășitor al lui Eugen Cristea, la 7 luni de la decesul soției: „Îi simt prezența în casă, mai pun o farfurie pe masa de Crăciun”. Cine îi alină suferința?
Click.ro
Gestul răvășitor al lui Eugen Cristea, la 7 luni de la decesul soției: „Îi simt...
„UE este prea săracă” pentru Crăciun, afirmă Rusia. „Orașele Europei au fost cuprinse de întuneric, n-au bani de energie electrică”
Digi 24
„UE este prea săracă” pentru Crăciun, afirmă Rusia. „Orașele Europei au fost cuprinse de întuneric,...
Investiție americană importantă în România: O fabrică va fi construită pentru a reduce dependența de China pentru resurse vitale
Digi24
Investiție americană importantă în România: O fabrică va fi construită pentru a reduce dependența de...
Tancurile-ARICI, improvizația ucraineană care pune probleme dronelor rusești - Video
Promotor.ro
Tancurile-ARICI, improvizația ucraineană care pune probleme dronelor rusești - Video
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Am găsit o metodă să slăbim...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Am găsit o metodă să slăbim...
Robotul Optimus al celor de la Tesla a avut unele probleme într-o prezentare
go4it.ro
Robotul Optimus al celor de la Tesla a avut unele probleme într-o prezentare
Cine a fost soția lui Shakespeare? Puțini știu adevărul despre...
Descopera.ro
Cine a fost soția lui Shakespeare? Puțini știu adevărul despre...
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Go4Games
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Lista orașelor din România în care ninge începând de vineri, 12 decembrie, potrivit meteorologilor Accuweather
Gandul.ro
Lista orașelor din România în care ninge începând de vineri, 12 decembrie, potrivit meteorologilor Accuweather
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Curs valutar BNR, 10 decembrie 2025. Cât a ajuns să coste un euro astăzi
Curs valutar BNR, 10 decembrie 2025. Cât a ajuns să coste un euro astăzi
Horoscop chinezesc 10 decembrie 2025. Energia Dragonului deschide drumuri nevăzute
Horoscop chinezesc 10 decembrie 2025. Energia Dragonului deschide drumuri nevăzute
Cineva i-a dat „reset” lui Aris. După noaptea în care a făcut-o lată, fiul Andreei Esca pare alt om
Cineva i-a dat „reset” lui Aris. După noaptea în care a făcut-o lată, fiul Andreei Esca pare alt om
Cauzele ascunse ale carenței de fier. Mulți români ignoră simptomele!
Cauzele ascunse ale carenței de fier. Mulți români ignoră simptomele!
Prognoza meteo 10 decembrie 2025. Fenomene meteo neobișnuite pentru această perioadă
Prognoza meteo 10 decembrie 2025. Fenomene meteo neobișnuite pentru această perioadă
Horoscop 10 decembrie 2025. Zodia care trece printr-un eșec
Horoscop 10 decembrie 2025. Zodia care trece printr-un eșec
Vezi toate știrile
×