Justin Trudeau și noua lui iubită, Katy Perry, au apărut din nou împreună în ultimele zile — însă vizita lor în Japonia, menită să fie una politică și culturală, s-a transformat rapid într-un scandal online.

Totul a pornit de la o imagine postată de fostul premier japonez Fumio Kishida, care i-a primit la prânz pe Justin Trudeau și Katy Perry, alături de soția sa, Yuko. În fotografie, Perry (41 de ani) poartă un un blazer scurt, o fustă minusculă, dresuri negre și cizme sexy – o ținută pe care mulți fani au considerat-o „prea îndrăzneață”. Pe scurt: un popstar la întâlnire diplomatică.

Katy Perry și Justin Trudeau, vizită în Japonia

În stilul lui calm și calculat, Trudeau (53 de ani) a repostat fotografia cu un mesaj diplomatic despre prietenie și valori internaționale, ca și cum ar fi vrut să calmeze spiritele, însă discuțiile erau deja aprinse.

„Total nepotrivit pentru o întâlnire oficială!”, s-a scandalizat un utilizator. „Asta e ținuta?! Mă simt luat la mișto!”, a comentat altul. „Un stilist, vă rog, URGENT!”, a adăugat cineva, în timp ce alții au criticat și faptul că Kishida a numit-o doar „partenera” lui Trudeau.

Pentru fanii lui Katy Perry, însă, adevărata problemă era statutul ei: „Domnule Kishida, asta e KATY PERRY, nu partenera lui Trudeau!”, a intervenit un internaut. „Global pop icon, nu partenera cuiva!”, a completat altul.

Katy Perry și Justin Trudeau s-au și plimbat

Departe de gura lumii, Perry și Trudeau s-au bucurat de o mini-vacanță romantică la Tokyo. Vedeta a postat pe Instagram imagini cu ei doi la muzeul teamLab Planets, mâncând sushi sau plimbându-se prin oraș. Reacțiile au fost mult mai calde, fanii bucurându-se că artista și-a găsit din nou fericirea după despărțirea de Orlando Bloom.

„Justin e noul MINISTRU al inimii ei!”, a scris un fan încântat. „Dacă tu ești fericită, și noi suntem fericiți!” „Privirea lor în slide-ul 4 – pură iubire!”

Dar Katy Perry a îmbinat utilul cu plăcutul. Vizita în Japonia a coincis cu show-ul ei din turneul Lifetimes, când artista pop a cântat în fața unei săli pline la Saitama Super Arena pe 3 decembrie.

Un cuplu încă în lumina reflectoarelor

Trudeau și Perry au fost văzuți împreună prima dată în iulie, când politicianul a fost surprins fredonând versurile piesei Firework la un concert al artistei din Montreal, alături de fiica lui.

Fostul premier canadian are trei copii cu fosta soție, Sophie Grégoire, de care s-a despărțit în 2023 după 18 ani de căsnicie. Perry are o fiică de 5 ani cu Orlando Bloom, cu care a avut o relație de nouă ani.

Deși controversele îi însoțesc la fiecare pas, cert este că noul cuplu nu trece neobservat — nici pe scenă, nici pe rețelele sociale, nici în saloanele diplomației.

