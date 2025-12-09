Acasă » Exclusiv » Diana Videanu și soțul, învinși de o ieșire aparent banală. Au scos copiii la mall cu două bone și tot nu a fost suficient

Diana Videanu și soțul, învinși de o ieșire aparent banală. Au scos copiii la mall cu două bone și tot nu a fost suficient

De: Adrian Vâlceanu 09/12/2025 | 23:40
Parenting cu năbădăi în familia Dianei Videanu. Ea și soțul n-au mai rezistat să tot aștepte să se schimbe vremea asta urâtă, așa că au decis să iasă în oraș, să mai scoată cei doi copii din casă. Înarmați cu răbdare, tact și două bone, Diana Videanu și Bogdan Bălan și-au stabilit tabăra în mall. Dar socoteala de-acasă nu se potrivește cu cea din târg. Iar CANCAN.RO are imaginile.

Iată-i pe toți cei șase excursioniști de o zi, pe banchete, scaune și în picioare pe la mall. Trupa e atât de mare încât n-au loc simultan unii lângă alții. Creșterea copiilor seamănă enorm cu viața în forțele militare, iar orice ieșire în oraș e ca o expediție soldățească. Trebuie să ai la tine provizii, scutece, haine de schimb, apa aia care trebuie, nu orice făcătură.

Diana Videanu și Bogdan Bălan au ieșit la mall cu copiii

Dacă ai ordonat un ”pe loc repaus”, zici că ai capitulat necondiționat, așa arată în câteva secunde câmpul de bătălie. Bonele sunt relaxate, înghețata și-a făcut efectul, serotonina le curge prin trupurile lor tropicale și nimeni nu mai știe precis care este procedura în astfel de cazuri, și mai ales care este ierarhia! Cine comandă când copiii încep să urle și să facă tantrumuri din senin? Ceea ce se întâmplă cu juniorul Dianei Videanu.

Diana Videanu se descurcă în orice situație

Și apare întrebarea. Ce faci când nu-i mai poți controla? Ce faci când nimeni nu te mai poate ajuta? Dacă mai nimerești să fii pe-afară când e ora de somnic, e Al Treilea Război Mondial, n-ai ce face. Aici se vede geniul militar al unei mame, iar Diana Videanu se descurcă, din fericire. Începe imediat tratativele de pace cu mezinul familiei. Sunt discuții diplomatice intense. E posibil ca Diana să fi sugerat ”nucleara”: ”Plecăm acasă imediat!”. Problema e că dacă o dai pe asta, alte soluții nu mai ai după aceea. E totul sau nimic. Diana Videanu știe probabil acest mic secret de strategie de parenting, pentru că mai are o fetiță, mai mare.

Bogdan Bălan, un tată implicat

Intervine și tatăl, Bogdan Bălan, firește din ipostaza de ”the good cop”, adică polițistul cel bun, care aplanează conflictul. Îl ia în brațe pe junior și se duce cu el să-i mai distragă atenția până se calmează. Acesta e întotdeauna un regret al mamelor, că ele ajung să fie considerate mereu ”aia rea” de către copii, doar pentru că propune puțină disciplină și normalitate într-un haos controlat. Chiar și cu două bone, iată că această concluzie se verifică și în cazul acestei familii cu posibilități. Felicitări Dianei Videanu că nu a capitulat și că a continuat să lupte pe acest front unde bătăliile sunt intense, dar inamicii sunt cei mai iubiți și cele mai de preț ființe din viața unor părinți: copiii!

