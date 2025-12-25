Greșeala făcută de o gospodină din Brăila, pe salata Boeuf. Când au citit mesajul, invitații și-au dat coate

Salata Boeuf este unul dintre acele preparate nelipsite de pe masa de Crăciun a românilor. De-a lungul timpului, acest fel de mâncare a devenit un element de bază al sărbătorilor, un simbol al meselor festive, alături de alte bunătăți tradiționale românești. Greșeala făcută de o brăileancă i-a lăsat pe invitați cu gura căscată. Când au citit mesajul, invitații și-au dat coate.

De Crăciun, cei care aleg să sărbătorească alături de familie și prieteni se bucură de momentele petrecute în jurul mesei festive. Preparatele tradițional românești sunt vedetele zilei, iar gospodinele se întrec în feluri de mâncare și în ornarea lor. De exemplu, salata de Boeuf este unul simbol al meselor festive, fie că este vorba de Paște, Crăciun sau Anul Nou, alături de alte preparate specifice.

Ce a scris o brăileancă pe salata Boeuf de Crăciun

În majoritatea cazurilor, ornarea salatei de Boeuf implică folosirea ingredientelor din compoziție: ouă, castraveți murați, gogoșari, morcovi sau măsline, pentru a crea diverse modele, peisaje sau mesaje. Acest ritual este o parte esentiață a preparării salatei, devenind astfel piesa de rezistență a mesei festive.

Inventive și cu un simț al esteticului dezvoltat, gospodinele curajoase se întrec în ornarea salatelor de Boeuf, urmând ca o parte din operele de artă să fie încărcate pe rețelele de socializare. De data aceasta, o gospodină din Brăila a dat-o serios în bară. După ce muncit ore întregi la prepararea aperitivului, ornarea a lăsat de dorit.

În ziua de Crăciun, atunci când a pus salata de Boeuf în fața invitaților, pe masa festivă, femeia a realizat gafa pe care a făcut-o. A scris greșit două cuvinte din cele 3 scrie pe salată. În loc de ”Fii mai bun!”, brăileanca a scris ”F-i m-ai bun!”.

