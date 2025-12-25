Acasă » Știri » Rețeta de purcel umplut a lui Radu Anton Roman. Mirosul îți încălzește sufletul!

Rețeta de purcel umplut a lui Radu Anton Roman. Mirosul îți încălzește sufletul!

De: Paul Hangerli 25/12/2025 | 07:30
Rețeta de purcel umplut a lui Radu Anton Roman. Mirosul îți încălzește sufletul!
Purcel umplut, sursa- Can Can

Prin părțile Târnavelor și ale Ardealului de mijloc și de jos, acolo unde viile se întind domol pe coaste și vinul curge cu rânduială din bute, purcelul de Crăciun nu este numai hrană trupească, ci și semn de belșug, de pace și de bună așezare a casei. El se gătește nu cu grabă și nu cu asprime, ci cu blândețe, cu socotință și cu vorbă bună, căci toate cele tăiate pentru masă poartă, după datină, și o parte din sufletul sărbătorii. Aici, în Țara Vinului, la Sebeș, Apold, Alba, Aiud și până spre Lechința, fiecare mișcare are rostul ei, fiecare strop de untură și fiecare șalt de vin se pun după rânduială veche, ca lucrul să iasă bine și masa să fie cu adevărat primitoare, așa cum se cade în zilele mari ale Crăciunului.

Cum se tocmește purcelul, cu blândețe și pricepere

Se ia un purcel de lapte, tânăr și fraged. Pe dinafară se grijeste cu foc domol și cu perie de paie, până ce pielea lui rămâne curată și netedă, bună de rumenit. Pe dinlăuntru însă, se cuvine a lucra cu mare socotință și cu inimă bună.

Nu cuțit, nu fier greu să se întrebuințeze, ci numai un capăt de forfecuță, cât să se lărgească oleacă partea cea ascunsă și rușinoasă, doar atât cât să poată intra mâna după mațe și bojoci. Se scot toate, se spală și se deretică pântecele purcelului până rămâne lună, apoi se șterge bine cu cârpă curată.

Se iau măruntaiele, tăiate bucăți mari, și se pun la rumenit în untură limpede, dimpreună cu cârnați și cu bucăți de carne de porc mai grasă. Se potrivește totul de sare și boia, după știința fiecărei gospodării.

Cu această prăjeală se umple burdihanul suinucăi, se însăilează cu grijă, apoi purcelul se freacă pe dinafară cu untură sleită, sare și boia, ca să se rumenească frumos și să prindă culoare. Se așază pe spate, pe lemnișoare, într-o tavă încăpătoare, și se dă la cuptor bine încins, pe foc potrivit, nici iute, nici slab.

Câtă vreme se coace, ca să nu crape pielea și să rămână fraged și suculent, se stropește din când în când cu vin amestecat cu apă și oleacă de sare, ba și cu câte un boț de untură, după trebuință și după ochiul gospodarului.

La o asemenea bucată, se cade vin ales. Pe lângă roșiile cu trup și tărie ale Munteniei, mai potrivit este un vin alb din Ardeal, tare în fire, cu măduvă groasă, aspru și vioi, un Riesling curat, care să țină piept unturii și să bucure masa până la capăt, fără să o îngreuneze. Iar peste toate acestea se lasă Crăciunul cu pas domol, cu colinde vechi rostite rar, ca o rugăciune, și cu liniștea aceea grea și bună care se așază peste casele oamenilor. Atunci, în lumina slabă a iernii, masa nu mai este doar masă, ci adunare, pomenire și tihnă lăsată din bătrâni, din vremuri în care lucrurile se făceau încet și cu rost. Și astfel, cu vinul încălzind sufletul și cu mirosul de purcel rumenit plutind în aer, Crăciunul își împlinește menirea, ca o rânduială veche, păstrată cu grijă din neam în neam.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Horoscop rune 25 decembrie 2025. Laguz aduce un dezechilibru emoțional
Știri
Horoscop rune 25 decembrie 2025. Laguz aduce un dezechilibru emoțional
Cea mai puternică rugăciune de Crăciun. Rostește aceste cuvinte azi, 25 decembrie 2025, și vei avea parte de minuni
Știri
Cea mai puternică rugăciune de Crăciun. Rostește aceste cuvinte azi, 25 decembrie 2025, și vei avea parte de…
Alertă epidemiologică în România: Primul deces din cauza virusului gripal din acest sezon la o femeie din Cluj
Mediafax
Alertă epidemiologică în România: Primul deces din cauza virusului gripal din acest sezon...
Orbán nu exclude posibilitatea izbucnirii unui război în Europa în 2026: „În acest moment, forțele care susțin războiul au un avantaj”
Gandul.ro
Orbán nu exclude posibilitatea izbucnirii unui război în Europa în 2026: „În acest...
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Poți câștiga 30.000 de euro în șase luni dacă accepți această slujbă pe o insulă pustie din Scoția. Ce sarcini are angajatul
Adevarul
Poți câștiga 30.000 de euro în șase luni dacă accepți această slujbă pe...
Momentul în care s-a născut Iisus: chiar a fost o „noapte de vis”? Un reputat istoric descrie vremurile tulburi ale Mântuitorului
Digi24
Momentul în care s-a născut Iisus: chiar a fost o „noapte de vis”?...
Sudul țării, sub cod galben de ninsori în Ajunul Crăciunului. În ce zone se așteaptă un strat mai consistent de zăpadă
Mediafax
Sudul țării, sub cod galben de ninsori în Ajunul Crăciunului. În ce zone...
Parteneri
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele mai dorite femei din România
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele...
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Prosport.ro
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cornel Dinu spune ce pensie încasează, după 40 de ani petrecuți la Dinamo: „Asta-i o țară, un stat care nu-și servește locuitorii, fură de la ei”
Click.ro
Cornel Dinu spune ce pensie încasează, după 40 de ani petrecuți la Dinamo: „Asta-i o...
Papa Leon și administrația Trump: de ce MAGA caută cu lumânarea o ceartă cu suveranul pontif
Digi 24
Papa Leon și administrația Trump: de ce MAGA caută cu lumânarea o ceartă cu suveranul...
Rusia respinge planul de pace în 20 de puncte al lui Zelenski și vine cu propriile propuneri. Ce vrea Moscova (Bloomberg)
Digi24
Rusia respinge planul de pace în 20 de puncte al lui Zelenski și vine cu...
Brandul chinezesc ce depășește pragul de 1.000 de unități vândute în România, la câteva luni de la lansare
Promotor.ro
Brandul chinezesc ce depășește pragul de 1.000 de unități vândute în România, la câteva luni...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Cum poți conecta la iPhone dispozitive care nu sunt marca Apple?
go4it.ro
Cum poți conecta la iPhone dispozitive care nu sunt marca Apple?
Misterul Triunghiului Bermudelor, posibil rezolvat! Ce au descoperit doi seismologi?
Descopera.ro
Misterul Triunghiului Bermudelor, posibil rezolvat! Ce au descoperit doi seismologi?
Mii de jocuri de PC, la cele mai bune prețuri ale anului
Go4Games
Mii de jocuri de PC, la cele mai bune prețuri ale anului
Orbán nu exclude posibilitatea izbucnirii unui război în Europa în 2026: „În acest moment, forțele care susțin războiul au un avantaj”
Gandul.ro
Orbán nu exclude posibilitatea izbucnirii unui război în Europa în 2026: „În acest moment, forțele...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Adevărul întâlnirii dintre Jennifer Lopez și Ben Affleck chiar înainte de Crăciun. De ce au ieșit ...
Adevărul întâlnirii dintre Jennifer Lopez și Ben Affleck chiar înainte de Crăciun. De ce au ieșit cei doi în oraș, de fapt
Horoscop rune 25 decembrie 2025. Laguz aduce un dezechilibru emoțional
Horoscop rune 25 decembrie 2025. Laguz aduce un dezechilibru emoțional
Top 50 dive care l-au impresionat pe Moș Crăciun. Andreea Esca, Iulia Vântur și Dana Rogoz, deghizate ...
Top 50 dive care l-au impresionat pe Moș Crăciun. Andreea Esca, Iulia Vântur și Dana Rogoz, deghizate în Crăciunițe
Cea mai puternică rugăciune de Crăciun. Rostește aceste cuvinte azi, 25 decembrie 2025, și vei avea ...
Cea mai puternică rugăciune de Crăciun. Rostește aceste cuvinte azi, 25 decembrie 2025, și vei avea parte de minuni
Cartea de Tarot a zilei de 25 decembrie 2025. În prima zi de Crăciun, Doi de Cupe aduce conexiuni autentice
Cartea de Tarot a zilei de 25 decembrie 2025. În prima zi de Crăciun, Doi de Cupe aduce conexiuni autentice
Curs valutar BNR, 25 decembrie 2025. Cât costă un euro în prima zi de Crăciun
Curs valutar BNR, 25 decembrie 2025. Cât costă un euro în prima zi de Crăciun
Vezi toate știrile
×