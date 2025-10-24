Ce se întâmplă cu creierul tău dacă bei cafea pe stomacul gol, potrivit dr. Vlad Ciurea. Efectele sunt ireversibile

Cafeaua este una dintre cele mai consumate băuturi din lume, nelipsită din rutina de dimineață a milioane de oameni. Pentru mulți, ea reprezintă o formă de energie, confort și chiar socializare. Totuși, deși are beneficii dovedite asupra concentrării și stării de spirit, consumul de cafea necesită atenție și echilibru, mai ales atunci când este combinată cu alți factori precum stresul sau lipsa somnului.

Dr. Vlad Ciurea pune în echilibru plăcerea și rațiunea când vorbește despre cafea. Medicul recunoaște beneficiile ei, precum stimularea mentală, trezirea unor căi cerebrale, dar subliniază și importanța moderării. Nu e recomandată ca primul lucru de făcut dimineața, ci mai degrabă ca un gest la sfârșitul micului dejun, când corpul s-a pus deja în mișcare, altfel te va afecta pe termen lung.

Ce se întâmplă dacă bei cafea ape stomacul gol

Medicul neurochirurg recomandă cafeaua slabă, precum cappuccino, și atrage atenția că două cești pe zi sunt suficiente. Consumul exagerat poate provoca palpitații, creșterea tensiunii arteriale și suprasolicitarea sistemului nervos, semne că este momentul să te oprești.

Cafeaua are efecte benefice asupra creierului, precum sporirea atenției, vigilența și capacitatea de reacție. Cofeina blochează adenozina, o substanță care induce somnolența menținând neuronii activi și stimulând circulația cerebrală. Totuși, în cantități mari, poate avea efectul opus: agitație, anxietate și insomnie.

„Cafeaua trebuie. Sunt de acord cu această cafea din mai multe puncte de vedere și medical și cerebral. Desface anumite căi, desface anumite sinpse, este foarte bună cafeaua, dar nu în cantitate mare. Apoi, nu primul lucru. Toată lumea bea cafeaua de dimineață, mai vine și țigara care închide vasele. Cafeaua o consider necesară, o consider plăcută, dacă se poate la sfârșitul micului dejun. Nu la început. Apoi, nu beau cafea foarte puternică, beau cafea ușoară, nu esspresoo sau de-astea dure, cafeaua americană nu are niciun gust. Cappuccino mi se pare perfect. După care urmează ziua, în partea a doua a zilei, obosești fără să vrei, mai este o alimentație la prânz, est bine în a doua parte a zilei să stimulezi cu a doua cafea. Nu mai multe, ne oprim la două cafele pe zi. Nu e nevoie de mai multe. Dacă directorul cere să stai noaptea și să lucrezi, atunci nu ai ce să faci. Duce la o suprasolicitare de sistem nervos. Asta este cafeaua. Să ne uităm că mai multe cafele, în afară că îți biciuiesc creierul aceste cafele, îți dau și bătăi de inimă. Apare tahicardia, hipertensiunea arterială. Oprește-te.

CITEȘTE ȘI: Singurul restaurant McDonald’s din lume cu logo turcoaz. De ce locația a renunțat la galben

Iluzie optică dificilă | Poți găsi fața care se ascunde în aceste boabe de cafea, în doar 10 secunde?