Surpriză! Câte clase are Serghei Mizil, de fapt. Ce studii are cel mai bătrân concurent Asia Express 2025 de la Antena 1

Serghei Mizil este în prezent una dintre figurile colorate ale show-ului Asia Express, unde face echipă cu Mara Bănică și reușește să aducă zâmbete și voie bună prin stilul său nonconformist. Deși publicul îl percepe ca pe un personaj savuros și plin de umor, nu mulți știu detalii despre formarea sa profesională și studiile pe care le-a urmat.

Serghei Mizil este cel mai vârstnic concurent din actualul sezon Asia Express, având 70 de ani și nu consideră vârsta a fi un dezavantaj. Spirit tânăr și dornic de aventură, el a acceptat provocarea emisiunii cu gândul de a se distra și de a descoperi noi perspective de viață din Asia. Alături de prietena sa apropiată, Mara Bănică, omul de afaceri reușește să transforme fiecare etapă a competiției într-un spectacol plin de umor și energie.

Ce studii are Serghei Mizil

Deși astăzi este cunoscut mai ales din aparițiile sale în televiziune, puțini își amintesc că Serghei Mizil a studiat artele în trecut. El a absolvit Liceul de Arte Plastice, obținând calificarea de pictor, și a activat pentru o vreme în acest domeniu, creând numeroase tablouri. În acea perioadă, a realizat rochii și curele pentru Fondul Plastic și a reușit să își vândă lucrările, inclusiv peste graniță, profitând de faptul că, fiind fiul unui activist de Partid, Paul Niculescu Mizil, avea acces la un pașaport, fiind un privilegiu rar în acea vreme.

În ceea ce privește viața personală, Serghei Mizil a avut o relație apropiată cu Nicu Ceaușescu, fiul liderului comunist Nicolae Ceaușescu. Mai mult, se spune că sora sa, Donca Mizil, ar fi fost marea iubire a lui Nicu.

În prezent, omul de afaceri este căsătorit cu Cora de peste 30 de ani, care i-a dăruit-o pe Smaranda. Acesta nai are încă o fiică, Ana Maria Niculescu Mizil dintr-o căsnicie anterioară.

