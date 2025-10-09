Acasă » Altceva Podcast » Cele mai VIRALE replici ale lui Serghei Mizil de la Asia Express 2025: ”Dacă munca era bună, o luau americanii”

De: Irina Vlad 09/10/2025 | 14:52
Sursă foto: CANCAN.RO

Serghei Mizil a fost unul dintre cei mai respectați și ocrotiți participanți din sezonul Asia Express – Drumul Eroilor. Atât în rândul concurenților, cât și al telespectatorilor, cel mai transparent personaj din showbizul românesc și-a pus amprenta originalității asupra formatului de la Antena 1. Vă prezentăm cele mai bune și reprezentative replici care vor rămâne în istorie. 

Serghei Mizil și Mara Bănică și-au încheiat misiunea din Asia Express – Drumul Eroilor. În ediția difuzată miercuri, 8 octombrie 2025, după o cursă pentru ultima șansă tensioată și plină de adrenalină – la care au participat alături de echipele Anda Adam – Joseph, Emil Rengle – Alejandro, cei doi au ajuns la Irina Fodor pe ultimul loc. Din păcate, de data aceasta, Mara și Serghei nu au mai fost salvați de insignă.

Cele mai virale replici ale lui Serghei Mizil de la Asia Express

Deși nu a avut voie să facă efort fizic, Serghei Mizil s-a aventurat cu inima deschisă în Asia Express -Drumul Eroilor. Împreună și cu ajutorul partenerei sale, Mara Bănică, el a reușit să treacă peste toate misiunile, însă, într-un final, oboseala și presiunea și-au spus cuvântul. Imediat după difuzarea episodului în care a fost eliminat, Serghei a simțit să transmită un mesaj emoționat în care își exprimă recunoștința pentru întreaga experineță din timpul filmărilor.

„Mulțumesc tuturor celor pe care am avut bucuria de a-i numi colegi la Asia Express pentru ce-am trăit împreună, mulțumesc echipei impresionante de producție care a avut grijă de noi. Și mulțumesc Asia Express pentru o experiență fără egal 🫶🏽 Să fie veselie”, a scris Serghei Mizil în dreptul unor poze cu el și Mara Bănică de pe Drumul Eroilor.

sursă foto: Instagram

Pe toată durata competiție, în ciuda problemelor de sănătate pe care le are, Serghei Mizil și-a păstrat simțul umorului și spontaneitatea. Pe lângă momentele mai puțin plăcute la care a luat parte pe Drumul Eroilor, momente în care a ”tunat și a fulgerat”, partenerul Marei Bănică s-a făcut remarcat printr-o serie de replicile comice.

Indiferent de situațiile prin care a trecut în Asia Express, Serghei Mizil a fost unul dintre concurenții care au știut să gestioneze stresul, epuizarea fizică, emoțională și oboseala cu simțul umorului. Momentele tensionate nu au lipsit, însă chiar și atunci replicile sale au ajuns virale pe rețelele de socializare.

Am pregătit o selecție cu o parte dintre cele mai celebre replici ale lui Serghei Mizil – de pe Drumul Eroilor din Asia Expres –  care se bucură de o popularitate neașteptată.

”Dacă munca era bună, o luau americanii”

”V-am ars”

”Când mă trezesc dimineață, mă pipăi să văd dacă sunt viu”

”Uite câte medicamente iau. Am două în plus, deci pe astea le arunc”

”Eu când m-am născut vorbeam în latină.”

”Eu m-am descurcat foarte bine la secțiunea ”coarde””.

”Ea nu o să vină cu mine și cu clanurile mele de băutură”.

”Nici muștele nu opreau la noi”

”Eu nu sunt cu reținutul. Pe mine m-au reținut doar în Germania”

”Zici că-s Gogu Strigoi”

”Mă simt extraordinat de bine în bucătărie. Îmi vine să mă dau cu capul de aragaz”.

”M-am spălat pe cap second-hand”

”Căpitan Nămol și Fata Carbit!”

”Nu dau Instagramul, normal! Dacă intră ăia pe contul meu, ne dau afară din prima”

”Eu vorbesc la vorbitor, când merg la penitenciar la prietenii mei”

Detaliul care nu s-a văzut la TV! Cum a reacționat Anda Adam când Mara Bănică a fost eliminată de la Asia Express 2025

 

Calcul complet | Câți bani au primit Mara Bănică și Serghei Mizil pentru cele 5 săptămâni la Asia Express

