Olga Barcari intervine în scandalul momentului de la Asia Express! Ce părere are colega lui Karmen despre cearta dintre Mara Bănică și Anda Adam: “I-a prins punctul slab și a accelerat”

În cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, Olga Barcari de la Asia Express intervine și își spune părerea în scandalul momentului dintre Mara Bănică și Anda Adam. Prietena lui Karmen spune de ce ea și Cătălin Bordea s-au despărțit, cum e actorul acasă, când nimeni îl vede, dar și cum a reușit ea să treacă peste decesul tatălui. Cine consideră că a greșit mai mult dintre fostele sale colege și cine ar fi inițiat conflictul, aflați mai jos!

Olga Barcari este una dintre cele mai îndrăgite concurente de la Asia Express. Ea și colega sa, Karmen, au făcut echipă bună, au colaborat de minune, nu s-au certat cu nimeni și au ajuns rapid la sufletele telespectatorilor. Din păcate, lucrurile nu au stat la fel de bine pentru alte concurente, care au intrat în conflict și și-au aruncat vorbe grele în mediul online.

Invitată la CANCAN EXCLUSIV, concurenta de la Asia Express intervine în scandalul dintre Mara Bănică și Anda Adam și spune ce părere despre conflictul cu pricina.

Pe noi nu ne-a afectat cu nimic, dar îmi pare rău. Eu nu mi-am schimbat părerea despre Anda! Stăteam la careu împreună, rădea la glumele meu. Nu îmi voi schimba părerea după gesturile pe care le-a făcut în Asia Express. O afectează doar pe ea și atât, mie îmi e dragă în continuare. Mi-e dragă și Mara. Cred că Mara a provocat-o puțin pe Anda. Dacă Mara nu provoca și nu ducea totul mai departe, apele se calmau. Cred că i-a prins punctul slab Andei și a accelerat unde o durea mai tare. Anda e foarte protectivă, cred că așa a fost și în tinerețe. (…) Se vede că e băiețoasă. Se vede că nu trebuie să întreci o limită cu ea, căci altfel, ți-o taie! Din energia ei, se vede asta, doar că Mara e mai trecută prin viață și a încălcat limita. E mai curajoasă!, a povestit Olga Barcari, la CANCAN EXCLUSIV.

”Anda m-ar fi pus mai mult la punct”

Întrebată de cine s-a ”temut” mai mult, Olga Barcari susține că de Mara Bănică s-a apropiat mai mult și că pe Anda ar fi evitat să o supere cu orice preț, căci nu și-ar fi dorit vreun conflict cu ea.

Trebuie să ai curaj să te poți certa cu un om. Româncele sunt foarte aprige. Nu aș vrea să intru în gura vreunei românce vreodată Cred că Anda m-ar fi pus mai mult la punct. Mara cred că s-a atașat de mine. Am vorbit la telefon înainte, ne-am cunoscut… Dacă săream calul, clar mă punea la punct, dar cum eu nu sar calul, e în regulă, a explicat vedeta de la Antena 1.

