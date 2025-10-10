Acasă » Știri » TOP cele mai amuzante momente TV ale lui Serghei Mizil. Și-a arătat posteriorul, s-a dat robotizat și a făcut România să râdă cu lacrimi la Asia Express

De: Mirela Loșniță 10/10/2025 | 12:57
Serghei Mizil este, fără îndoială, sarea și piperul din showbizul românesc. Cu stilul său caracteristic, concurentul Asia Express 2025 este recunoscut pentru “zero filtre, maxim efect”, transformând orice apariție TV într-un spectaculos show de comedie.

Omul de afaceri nu s-a ferit niciodată să spună lucrurilor pe nume și nu ezită să își exprime părerea franc despre orice subiect sau să povestească momente amuzante din viața lui. De-a lungul timpului, Serghei Mizil a devenit un adevărat maestru al umorului și a reușit să stârnească hohote de râs în cele mai imprevizibile momente. Fie că era invitat într-o emisiune televizată sau într-o discuție cu prietenii la un podcast, acesta a reușit să transforme orice subiect într-o adevărată comedie savuroasă.

Cele mai amuzante momente TV ale lui Serghei Mizil

Ținând cont de faptul ca Serghei Mizil este amuzant în orice minut din viața lui, haideți să ne aducem aminte de câteva dintre cele mai hilare momente care ne-au făcut să râdem cu gura până la urechi. Fie că a fost vorba despre povești de viață sau situații neprevăzute, acesta a reușit mereu să aducă zâmbetul pe buze tuturor. Pregătiți-vă să râdeți cu poftă!

În urmă cu aproape două luni, Serghei Mizil a fost invitat la Dan Diaconescu în direct, unde i-a lăsat pe toți cu gura căscată. După lungi discuții, de la teme politice, la amintiri din perioada comunismului, Serghei Mizil a surprins audiența cu un moment neașteptat. Celebrul om de afaceri s-a dezbrăcat în direct și le-a arătat telespectatorilor că este conectat la un aparat, vezi video AICI!

„Sunt conectat la Inteligența Artificială și nu poate să mă aresteze nimeni, nu poate să mă încurce pentru că am aici imprimat totul. Tot ce am vorbit, nu am vorbit eu. Am fost pus de Inteligența Artificială. Nu puteți să vă luați de mine. Mi-ați închis degeaba Facebook-ul pentru că nu vorbesc eu, vorbesc roboții din mine”, susține Serghei Mizil în cadrul emisiunii lui Dan Diaconescu.

Captură foto

Un alt moment amuzant a fost atunci când Serghei Mizil a fost invitat în platoul unei emisiuni televizate, unde, spre uimirea tuturor, s-a dezbrăcat și și-a arătat… fundul, fără nicio reținere. Momentul controversat a stârnit hohote de râs și a rămas unul dintre cele mai memorabile episoade din istoria emisiunii, demonstrând încă o dată că Serghei Mizil nu se teme să facă senzație, indiferent de moment.

Dar unul dintre cele mai recente momente care au făcut deliciul publicului a avut loc la Asia Express, unde dintr-o simplă probă, Serghei a făcut un adevărat spectacol. În stilul său caracteristic plin de energie și umor, omul de afaceri a început să cânte și să danseze spre amuzamentul tuturor. Acesta a demonstrat că poate să facă spectacol oriunde și oricând, chiar și în mijlocul unei competiții intense.

Eviden, cum era de așteptat, răsplata gesturilor sale a venit imediat. Toți concurenții prezenți la micul său moment de comedie filmat live de Antena 1 au început să râdă în hohote, exact cum v-ați așteptat. Se pare că Serghei Mizil este un bărbat amuzant din naștere și nu se jenează să o arate acasă, printre prieteni sau la TV, în ciuda faptului că uneori adoră să mai folosească un limbaj colorat!

@tanti.frusina #asiaexpress #sergheimizil #antena1 #funnny #serghei ♬ sunet original – Tanti Frusina

