Împăcare istorică pentru Serghei Mizil! După eliminarea de la Asia Express, „și-a cerut iertare și am fost de acord”

Fostul concurent de la Asia Express, Serghei Mizil, a încheiat o împăcare emoționantă cu prietenul său din copilărie, Jean Maurer, după ce cei doi se certaseră acum zeci de ani. Se pare că între ei a avut loc o schimbare majoră, iar acum au decis să refacă legătura și să devină din nou prieteni.

Serghei Mizil, fost concurent la Asia Express, și-a refăcut prietenia cu Jean Maurer, prieten din copilărie, după zeci de ani de ceartă. Relația lor s-a destrămat în trecut din cauza unor tensiuni legate de invidie și diferențe materiale, în perioada în care succesul financiar și împrejurările vieții au creat distanță între cei doi.

Prietenia lor fusese afectată și de momentele dificile prin care a trecut familia Mizil, marcată de tragedii personale, pierderi și evenimente dramatice care au lăsat urme adânci. Cu toate acestea, cei doi au decis să lase trecutul în urmă și să reconstruiască legătura care îi lega încă din copilărie. Serghei Mizil a publicat mai multe fotografii în care este alături de Jean Maurer, având și o descriere relevantă.

„Puține lucruri sunt ca prieteniile de-o viață. Cu Jean Maurer”, a scris Serghei Mizil pe rețelele de socializare.

Întrebat dacă s-au împăcat, Serghei Mizil a răspuns cu un text simplu și relavant. Fostul concurent de la Asia Express a transmis că fiul fostului premier și-a cerut iertare și au redevenit prieteni după mulți ani.

„Da, și-a cerut iertare și am fost de acord că suntem prea bătrâni să mai ținem supărări unul cu altul”, a răspuns Serghei Mizil.

Motivul de ceartă dintre Serghei Mizil și Jean Maurer

De-a lungul anilor au apărut mai multe speculații despre certa dintre Serghei Mizil și Jean Maurer. Fiul fostului premier a povestit în urmă cu ceva timp despre relația dintre ei. Se pare că după o perioadă îndelungată, au decis să-și continue prietenia de altădată.

„Nu vreau să insist prea mult pe acest subiect. El are versiunea sa, eu am versiunea mea. Am fost prieteni cândva, însă se pare că nu comunismul ne-a despărțit, ci capitalismul. La un moment dat, după 1990, pentru că familia mea murise, am zis să mă apropii de ei, de Serghei și familia sa. Chiar m-am mutat în apropierea acestora. Serghei stătea atunci cu socrul său și cu sora sa. Însă, la un moment dat, am luat hotărârea să plec din locul respectiv, iar Serghei m-a acuzat că nu mi-am luat „La revedere”, o prostie. După eu i-am răspuns lui, el la rândul său și tot așa. Au fost doar chestii mărunte la mijloc. Eu îl apreciez acum pe Serghei, așa colorat cum este el. Este adevărat, l-am făcut și analfabet și bețiv și în toate felurile. Cum am zis, acum îl respect foarte mult pe Serghei. Familia Mizil este una foarte dur încercată. Acestuia i-au murit nepoți, dar și sora, Donca. Mai multe nu vreau să discut, căci știu foarte bine că nu-i place acest subiect”, spunea Jean Maurer în trecut.

