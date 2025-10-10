Acasă » Știri » Cine a fost tatăl lui Serghei Mizil, de fapt: mâna dreaptă a lui Ceaușescu + moartea suspectă din 2008

Cine a fost tatăl lui Serghei Mizil, de fapt: mâna dreaptă a lui Ceaușescu + moartea suspectă din 2008

Cine a fost tatăl lui Serghei Mizil, de fapt: mâna dreaptă a lui Ceaușescu + moartea suspectă din 2008

Serghei Mizil este cunoscut în întreaga țară datorită aparițiilor sale controversate, însă puțini știu că celebrul afacerist provine dintre-o familie cu un nume puternic în istoria României. Tatăl său, Paul Niculescu-Mizil, a fost un demnitar important al regimului comunist și a lăsat o amprentă semnificativă în politica românească.

Paul Niculescu-Mizil a ocupat de-a lungul vieții sale mai multe funcții importante, inclusiv cea de ministru al educației și învățământului în Republica Socialistă România. De asemenea, tot el a fost și cel de-al 129-lea ministru al Finanțelor Publice ale României.

Cine a fost tatăl lui Serghei Mizil

Tatăl lui Serghei Mizil s-a născut pe data de 25 noiembrie 1923 și a decedat pe 5 decembrie 2008. Acesta a fost căsătorit cu Lidia-Niculescu Mizil și a avut șase copii, trei dintre ei fiind adoptați. Copiii naturali sunt Serghei Mizil, Lidia Mizil și Donca Mizil. Pe Doru, Paul Niculescu-Mizil l-a înfiat înainte de a împlini 1 an, după ce a rămas orfan în urma unui accident rutier, conform Wikipedia.

Serghei Mizil a dus o viață obișnuită pentru un fiu de demnitar comunist.

„Aveam vilă la Snagov, aveam o Dacie mai specială cu număr mic și nu se luau milițienii de mine. Astea erau avantajele mele, mâncam de la o casă de comenzi mai specială, unde găseai whisky de multe feluri, țigări mai bune. Astea se datorau funcțiilor părinților. Aveam un magazin, la început, pe strada Varșovia, unde ăia din Biroul Politic puteau să comande orice, și Rolex și Merțane. În ultimii ani se duseseră și o parte din avantajele astea, Ceaușescu voia să facă economii’, povestea Serghei Mizil despre copilăria lui într-un interviu.

În anul 1945, Paul Niculescu Mizil a intrat în politică și a devenit membru al PCR. După aceea, a devenit prorectorul, apoi rectorul Școlii Superioare de Partid “Ștefan Gheorghiu” și directorul adjunct al Institutului de istorie a P.M.R. în anul 1955. Mai mult decât atât, tatăl lui Serghei Mizil a fost unul dintre artizanii cultului personalității lui Gheorghe Gheorghiu Dej.

Între anii 1963-1964, Paul Niculescu Mizil a luat parte la întocmirea documentelor care au dus la Declarația din aprilie 1964.

După ce Gheorghiu Dej s-a stins din viață, în anul 1965, tatăl lui Serghei a fost numit secretar al C.C., iar, ulterior a fost ales membru al Comitetului Politic Executiv al P.C.R. până în 1989.

În anul 2003, Paul Niculescu Mizil a devenit unul dintre membrii fondatori ai Partidului Alianța Socialistă. Tatăl lui Serghei Mizil s-a stins din viață pe data de 5 decembrie 2008, la vârsta de 85 de ani, la azilul privat din Bucureștii Noi în care și-a petrecut ultimul timp din viața sa, în urma unor probleme cardiace.

