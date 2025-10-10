La ce vârstă fragedă s-a măritat Karmen Simionescu de la Asia Express. Fiica lui Adi Minune regretă și acum căsătoria

Povestea de dragoste dintre Karmen Simionescu, fiica lui Adrian Minune, și Bogdan Căplescu a început în urmă cu mai mulți ani și părea una solidă. Cei doi și-au unit destinele în fața ofițerului de stare civilă în 2019, iar tot în același an au devenit părinții unei fetițe pe nume Sofia. La cinci ani de la frumosul eveniment, cei doi și-au spus „adio” și au mers pe drumuri separate.

Karmen Simionescu și Bogdan Căplescu au avut o relație de durată timp de mai mulți ani. De-a lungul timpului, artista și soțul ei au fost văzuți ca un cuplu armonios, afișându-se împreună la evenimente de familie sau în cercul de prieteni. Relația lor părea una stabilă și nimeni nu se gândea că cei doi vor ajunge la divorț, însă, în anul 2024, la 5 ani de la cununia civilă s-au despărțit.

Concurenta de la Asia Express a spus cel mai important „Da” din viața ei la vârsta de doar 21 de ani. În același an a adus-o pe lume pe fiica lor, Sofia, care le-a schimbat viața radical, făcându-i mult mai responsabili.

Karmen Simionescu și Bogdan Căplescu au divorțat în 2024

În anul 2024 cei doi și-au spus „adio” din cauza neînțelegerilor. De-a lungul timpului, au încercat să-și salveze căsnicia, apelând la un terapeut pentru a-și gestiona problemele de cuplu, însă nimic nu a fost de ajuns pentru ei. Karmen Simionescu și Bogdan Căplescu au rămas în relații apropiate pentru bunăstarea fiicei lor.

„Cu siguranță nu e momentul potrivit pentru o astfel de veste, dar prefer să fiu eu cea care vă anunță lucrul ăsta (…) De ceva timp eu și soțul meu am decis să mergem pe drumuri separate, am ajuns la concluzia că nu a fost să fie, sau că nu suntem făcuți unul pentru celălalt, suntem construiți total diferit.

Suntem doi oameni care s-au iubit enorm și care se vor respecta pentru tot restul vieții și vor avea o relație cât se poate de normală pentru că există Sofi în viața noastră și nu e decât un motiv de bucurie faptul că există Sofi. Aș vrea ca toți cei care ne cunosc, dar și cei care nu ne cunosc să se abțină de la comentarii”, a spus Karmen Simionescu în urmă cu un an.

