Bordea marchează o nouă etapă cu un alt tatuaj, dar nu renunță la fosta soție: “Când ajungi prea sus e posibil să te arzi”

Vedeta Antenei 1, Cătălin Bordea, se poate lăuda în prezent cu o viață profesională de invidiat. E prezentator la Antena 1, are spectacole sold-out prin toată țara, iar financiar nu o duce rău deloc. Mai mult, acesta petrece destul timp cu una dintre instructoarele sale de la sală. Iar bruneta pare copia fidelă a fostei soții, căreia îi seamănă nu doar la fizic, ci și la numărul tatuajelor. Aflați numai din CANCAN.RO cum a marcat comediantul această nouă etapă din viața sa. Dar și care e motto-ul care-l călăuzește de ceva timp.

După divorțul de Livia, care l-a înșelat cu cel mai bun prieten al său la acea vreme, Cătălin Bordea și-a vindecat rănile, doar că încă nu și-a refăcut viața amoroasă. A „bifat” câteva relații, dar de scurtă durată. Nu-i însă grăbit să se aventureze într-o nouă căsnicie, după cum însăși ne-a mărturisit. Și suflă acum și-n iaurt, după telenovela trăită alături de fost soție. Iar în prezent pune accent pe viața profesională.

Cătălin Bordea: „Când ajungi prea sus, e posibil să te arzi”

Totuși, deunăzi, co-prezentatorul emisiunii „The Ticket” a fost surprins în compania unei tinere, ce părea copia fidelă a fostei soții, Livia. Prezentatorul Antenei 1 a mărturisit în exclusivitate pentru CANCAN.RO că aceasta este una dintre instructoarele sale de fitness, și nu o nouă cucerire. Coincidență sau nu, tot în această perioadă, comediantul și-a făcut un nou tatuaj, cu un personaj din mitologia greacă, mai precis un icar. Și, tot el ne explică, de ce a ales acest model.

„Nici eu nu știu al câtelea tatuaj este. Mi-am făcut un icar. Mesajul e că atunci când ajungi prea sus e posibil să te arzi și să mai și cazi”, a mărturisit Cătălin Bordea în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Acesta a adăugat că nu de puține ori a avut acest sentiment și că divorțul în sine a reprezentat pentru el o cădere.

Păstrează încă tatuajul cu numele fostei soții

Chiar dacă a divorțat de mai bine de doi ani de Livia, care a plecat de acasă la scurt timp de când acesta s-a întors de la America Express din postura de câștigător, alături de prietenul său, Nelu Cortea, el încă mai păstrează simbolul iubirii pe care i-a purtat-o. Mai precis un tatuaj cu mesajul „Nimic fără Livia”. Tatuaj pe care încă nu l-a acoperit, deși nu ne-a ascuns intenția de a face acest lucru. În schimb, și-a făcut un altul, de care este foarte mândru.

