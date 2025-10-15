Cătălin Bordea, investiţie uriaşă de când a divorţat de Livia. Întoarce banii cu lopata, dar nu-i risipeşte pe mofturi! „Ne pregătim să deschidem al treilea cabinet”

Cătălin Bordea se pricepe de minune nu doar să smulgă zâmbete, ci și să facă bani frumoși. Aflați numai din CANCAN.RO unde se duc o parte dintre veniturile realizate de acesta. Suprize, surprize însă! Cu siguranță, nu te așteptai la așa ceva. Altfel, vă mai spunem și că vedeta Antenei 1 merge și acum la un terapeut, la mai bine de doi ani de când a divorțat de Livia.

Despărțirea de Livia Eftimie după o relație de 11 ani, a căzut ca un șoc pentru Cătălin Bordea. Motiv pentru care comediantul a apelat la un terapeut, cu ajutorul căruia a reușit să treacă peste acel divorț, pronunțat în vara anului 2023. La mai bine de doi ani de atunci, ne spune vedeta Antenei 1, nu a renunțat nici acum să calce pragul cabinetului acestuia. Chiar dacă în prezent, actorul o duce cât se poate de bine mai ales pe plan profesional. S-a reîntors la Asia Express, e prezentatorul celui mai nou show de la Antenă, „The Tickets” și are sold-out la spectacolele sale.

Cătălin Bordea investește în centre de psihoterapie!

Mulțumit de rezultatele obținute, Cătălin Bordea a investit nu doar timp, ci și bani, în deschiderea de noi cabinete psihoterapeutice! Mai precis, a pus pe picioare un proiect „Run For Hero’s, iar toate sponsorizările și veniturile obținute le îndreaptă spre acest domeniu.

„Ne pregătim să deschidem al treilea cabinet. Ajut la strângerea de bani ca să se poată finanța. Run For Hero’s, un proiect care adună oameni la cros, e ideea mea și organizat de mine împreună cu Răzvan Popa. Toate sponsorizările și taxele de participare, toți banii obținuți, merg spre aceste centre psihoterapeutice”, a mărturisit Cătălin Bordea în exclusivitate pentru CANCAN.RO

„Am văzut cât m-a ajutat pe mine terapia”

Prezentatorul Antenei 1 nu ne-a ascuns nici motivul pentru care s-a decis să pună suflet în acest proiect.

„Am văzut cât m-a ajutat pe mine terapia. Și am vrut să ajut mai departe oamenii care nu au posibilitatea financiară să se bucure gratis de asta. Vin copii cu dependențe, femei abuzate. Dar și oameni cu tot felul de probleme. Eu si acum merg la terapie. Am deja mai bine de doi ani de când fac asta”, a adăugat Cătălin Bordea.

Run For Hero’s, proiectul lui Cătălin Bordea, cu ajutorul căruia pune pe picioare centrele terapeutice, reunește mai multe evenimente sportive, pentru promovarea mișcării în aer liber. Ultimul a avut loc la mijlocul lunii iunie. Mai precis, o cursă perfectă pentru alergătorii care au dorit să-și testeze limitele. Dar și să contribuie la o cauză nobilă. Startul s-a dat la Biblioteca Națională, iar traseul a cuprins Piața Alba Iulia și Piața Hurmuzachi.

