Acasă » Știri » Cum s-au cunoscut Mădălina și Valentin Crețu, de fapt. Cei doi sunt împreună de 17 ani și au două fete

Cum s-au cunoscut Mădălina și Valentin Crețu, de fapt. Cei doi sunt împreună de 17 ani și au două fete

De: Paul Hangerli 25/01/2026 | 08:30
Cum s-au cunoscut Mădălina și Valentin Crețu, de fapt. Cei doi sunt împreună de 17 ani și au două fete
Cum s-au cunoscut Mădălina și Valentin Crețu, de fapt. Cei doi sunt împreună de 17 ani și au două fete (sursa foto: instagram)
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
23 poze
Vezi galeria foto

Nu toate poveștile din spatele fotbalului sunt despre glorie, tribune și aplauze. Unele încep pe câmp, cu sapa în mână, cu vaca dusă la pășunat și cu frica de a rămâne blocat într-o viață grea. Soția lui Valentin Crețu este una dintre acele femei care nu au ajuns aici prin noroc, ci prin determinare, muncă și o loialitate rară. O soție atipică de fotbalist.

„Noi am fost copii săraci”, spune ea, iar copilăria ei a fost una a muncii continue. Tatăl lucra pământul și creștea animale, mama se descurca din servicii mărunte, inclusiv plecări în Spania, la cules de căpșuni. De primăvara până toamna, zilele se împărțeau între școală și câmp, între greblă, sapă și responsabilități prea mari pentru un copil.

Încă din clasele mici, a primit „în gestiune” vaca familiei. Mulgea laptele, îl ducea la lăptărie, ținea evidența cantităților și a banilor. Era, cum spune ea, „contabilul casei”. Banii obținuți deveneau caiete, ghiozdane, începuturi de drum spre școală.

Școala, singura ieșire posibilă

Frica de a nu lua capacitatea și de a rămâne „acolo” a fost motorul care a împins-o să învețe. A simțit devreme că educația este singura șansă reală de a-și depăși condiția. A avut bursă, a muncit din liceu, și-a luat joburi mici, a învățat să se descurce singură.

„Nu se poate să mă chinui ca părinții mei”, și-a spus. Nu din lipsă de respect, ci din dorința de a construi altceva. Această ambiție a definit-o pentru tot restul vieții.

Întâlnirea cu Valentin: fără iluzii, fără povești roz

L-a cunoscut pe Valentin Crețu în Buzău, în fața Parcului Crâng, pe vremea când amândoi erau liceeni. El repeta mereu că este fotbalist. Pentru ea, asta nu era un avantaj, ci o problemă. Nu visa la faimă, ci la stabilitate.

I-a spus de la început cine este și ce vrea: seriozitate, muncă, planuri clare. „Noi n-avem nimic. Ce facem? Muncim.” A fost o relație construită pe adevăr, nu pe promisiuni. Tineri, dar lucizi.

Povara unei copilării și mai grele

Pe parcurs, a descoperit drama profundă din viața lui Valentin. Mama lui a suferit un accident grav, care a făcut-o incapabilă să aibă grijă de copii. Valentin și frații lui au trecut prin separări dureroase, inclusiv prin casa de copii. A aflat târziu că mai are un frate, la 19 ani, un adevăr care a zguduit tot ce știa despre familia lui.

Pentru ea, aceste povești nu au fost motive de retragere, ci confirmarea că Valentin este un luptător. Un om care nu a pornit de la zero, ci de pe minus.

O echipă în viață, nu doar în fotbal

Astăzi, sunt o echipă în sensul profund al cuvântului. Au două fete, de care ea se ocupă aproape integral. Merge la meciuri, trăiește emoțiile din tribune, dar rămâne o prezență discretă pe social media. Nu caută expunere, nu își construiește imaginea din statutul de „soție de fotbalist”.

Spune că îl simte din privire, din felul în care aleargă pe teren, din cum o caută cu ochii la pauză. Știe când ceva nu este în regulă, chiar înainte să-i spună el.

Valentin Crețu este cunoscut pentru determinarea, disciplina și seriozitatea sa, un jucător care a ajuns la FCSB prin muncă, nu prin artificii. Iar acest parcurs este dublat de stabilitatea de acasă. Ea este echilibrul, ancora, omul care a știut ce înseamnă lipsa și nu s-a speriat de greutăți.

Succesul din teren nu aparține niciodată unui singur om. În cazul lui Valentin Crețu, o parte din acest succes se vede mai puțin, dar se simte constant: acasă, în tăcere, în munca nevăzută a unei femei care a știut să transforme greutatea vieții într-o forță.

CITEȘTE ȘI:  Stânca ce prăvălește Locomotiva Rapidului peste apărările adverse

Consiliera din umbră a legendei Luka Modrić. Femeia care a știut când să tacă și când să decidă

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Regele Charles intră pe piața nunților de lux. Reședința istorică, transformată într-un vis regal pentru miri
Știri
Regele Charles intră pe piața nunților de lux. Reședința istorică, transformată într-un vis regal pentru miri
Mâncarea tradițională românească preferată a chinezului Ceanu Zheng. „Faimosul” de la Survivor adoră acest preparat
Știri
Mâncarea tradițională românească preferată a chinezului Ceanu Zheng. „Faimosul” de la Survivor adoră acest preparat
Papa Leon, speriat de AI! „Ne controlează viitorul...”
Mediafax
Papa Leon, speriat de AI! „Ne controlează viitorul...”
Zodia care va da lovitura pe plan financiar în 2026, dar totul cu un preț. Cristina Demetrescu: „Atenție la Luna Neagră!”
Gandul.ro
Zodia care va da lovitura pe plan financiar în 2026, dar totul cu...
FOTO. Fosta iubită a lui Gabi Torje, devastată de relația cu Alex Pițurcă: „Mi-a făcut rău!”
Prosport.ro
FOTO. Fosta iubită a lui Gabi Torje, devastată de relația cu Alex Pițurcă:...
Cine sunt pasagerii avioanelor numiți „păduchi de poartă”. Fenomenul vizibil în aproape orice aeroport care îi exasperează pe ceilalți călători
Adevarul
Cine sunt pasagerii avioanelor numiți „păduchi de poartă”. Fenomenul vizibil în aproape orice...
Oana Gheorghiu: Sunt domenii în care statul nu are ce să caute. Cine spune că pot fi reformate companiile într-un an, minte
Digi24
Oana Gheorghiu: Sunt domenii în care statul nu are ce să caute. Cine...
Fostul senator a fost hirotonisit preot, la 70 de ani. Cine este Ilie Niță
Mediafax
Fostul senator a fost hirotonisit preot, la 70 de ani. Cine este Ilie...
Parteneri
Cum arată Brigitte Pastramă după ce a dispărut din showbiz! E cu totul altă persoană, după ce și-a scos acidul din buze
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Brigitte Pastramă după ce a dispărut din showbiz! E cu totul altă persoană,...
FOTO. Andreea Bălan, ce imagini! A ales o fustiță extrem de provocatoare
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, ce imagini! A ales o fustiță extrem de provocatoare
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Rețeta de gogoși cu lingura din anul 1900. Nu au drojdie și nici praf de copt
Click.ro
Rețeta de gogoși cu lingura din anul 1900. Nu au drojdie și nici praf de...
Trump strânge rândurile: lista țărilor incluse în Consiliul pentru Pace. Cine a spus „pas” invitației sale. Răspunsul României întârzie
Digi 24
Trump strânge rândurile: lista țărilor incluse în Consiliul pentru Pace. Cine a spus „pas” invitației...
Moda celor două prenume la români. Care sunt cele mai populare sau rare și de ce ar trebui să ținem cont: „Să fie ușor de purtat”
Digi24
Moda celor două prenume la români. Care sunt cele mai populare sau rare și de...
De ce hibridele sunt mai fiabile decât mașinile normale? Explicația unui mecanic
Promotor.ro
De ce hibridele sunt mai fiabile decât mașinile normale? Explicația unui mecanic
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Au fost furate date de pe dispozitivele infectate cu un malware „infostealer”
go4it.ro
Au fost furate date de pe dispozitivele infectate cu un malware „infostealer”
Un fizician a găsit locul din Univers unde trăiește Dumnezeu
Descopera.ro
Un fizician a găsit locul din Univers unde trăiește Dumnezeu
Parodie medievală a jocurilor GTA, disponibilă în mod gratuit
Go4Games
Parodie medievală a jocurilor GTA, disponibilă în mod gratuit
Zodia care va da lovitura pe plan financiar în 2026, dar totul cu un preț. Cristina Demetrescu: „Atenție la Luna Neagră!”
Gandul.ro
Zodia care va da lovitura pe plan financiar în 2026, dar totul cu un preț....
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Regele Charles intră pe piața nunților de lux. Reședința istorică, transformată într-un vis regal ...
Regele Charles intră pe piața nunților de lux. Reședința istorică, transformată într-un vis regal pentru miri
Mâncarea tradițională românească preferată a chinezului Ceanu Zheng. „Faimosul” de ...
Mâncarea tradițională românească preferată a chinezului Ceanu Zheng. „Faimosul” de la Survivor adoră acest preparat
Pensii cu 2.7% mai mari pentru această categorie de pensionari români
Pensii cu 2.7% mai mari pentru această categorie de pensionari români
Triunghiul Bermudelor: Adevărul despre misterul care a speriat o lume întreagă
Triunghiul Bermudelor: Adevărul despre misterul care a speriat o lume întreagă
BANC | Bulă se angajează ucenic într-un service auto
BANC | Bulă se angajează ucenic într-un service auto
Cum arată vila de 3,5 milioane de euro în care a locuit Silviu Prigoană. Are piscină interioară ...
Cum arată vila de 3,5 milioane de euro în care a locuit Silviu Prigoană. Are piscină interioară și cazino!
Vezi toate știrile
×