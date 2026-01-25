Mezelul adorat de români e cancerigen, de fapt. Descoperirea de ultimă oră a Organizației Mondiale a Sănătății

Există un tip de mezel extrem de popular în rândul românilor, prezent aproape zilnic în meniurile rapide, de la sandvișurile pentru serviciu până la gustările de seară. Deși este perceput ca o alegere practică și gustoasă, acest produs face parte din categoria alimentelor care, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, sunt asociate cu un risc crescut de apariție a cancerului atunci când sunt consumate frecvent.

Șunca presată se numără printre cele mai consumate mezeluri din România. Este apreciată pentru gust, preț accesibil și ușurința cu care poate fi integrată în alimentația de zi cu zi. Totuși, în spatele acestui produs aparent inofensiv se ascunde o realitate mai puțin cunoscută. Specialiștii au asociat carnea procesată cu un risc crescut de cancer.

De mai mulți ani, cercetătorii din întreaga lume analizează efectele consumului de mezeluri asupra sănătății. Concluziile acestor studii au dus la o poziție clară a Organizației Mondiale a Sănătății. În anul 2015, Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului (IARC), structură a OMS, a încadrat carnea procesată în grupa 1 a substanțelor cancerigene, adică în categoria în care există dovezi științifice solide că produsul poate favoriza apariția cancerului la om.

Problema nu este doar carnea în sine, ci și modul în care este prelucrată. Afumarea, fierberea, conservarea și aditivii precum nitrații și nitriții favorizează apariția unor compuși chimici numiți nitrozamine, considerați potențial cancerigeni. În plus, mezelurile conțin cantități mari de sare, ceea ce contribuie la efectele negative asupra sănătății atunci când sunt consumate frecvent.

Specialiștii atrag atenția că nu este cazul să se instaleze panica. Consumul ocazional de șuncă presată sau alte mezeluri nu reprezintă un pericol major, însă problema apare atunci când acestea devin o constantă în alimentație.

Recomandarea OMS este de a limita aceste produse și de a le înlocui, pe cât posibil, cu alimente proaspete. O dietă echilibrată, bazată pe carne neprocesată, pește, ouă, legume și leguminoase, reduce semnificativ riscurile pentru sănătate

