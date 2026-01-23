De ce nu se ține pâinea în frigider. Cum ne afectează sănătatea

Pâinea este un aliment esențial în aproape orice gospodărie și se regăsește zilnic pe mesele românilor, indiferent de tip, precum albă, integrală, cu semințe sau artizanală. Cu toate acestea, deși este atât de des consumată, modul în care este păstrată nu este întotdeauna corect. Una dintre cele mai frecvente greșeli este depozitarea pâinii în frigider, din dorința de a-i prelungi prospețimea, însă, în realitate, această practică are efectul opus.

Motivul principal pentru care nu este recomandat să ținem pâinea la frigider ține de structura ei internă, în special de amidon. După coacere, amidonul reține apă și oferă miezului acea textură moale și elastică. La temperaturi scăzute, așa cum sunt cele din frigider (0-5°C), acest amidon își schimbă structura mult mai rapid, eliberând apa. Rezultatul este o pâine care se întărește, devine uscată și își pierde gustul plăcut într-un timp foarte scurt.

Deși frigul încetinește apariția mucegaiului, el accelerează procesul de „îmbătrânire” a pâinii. Practic, o pâine ținută în frigider se învechește de câteva ori mai repede decât una păstrată la temperatura camerei. În plus, apa din miez migrează spre coajă, ceea ce face ca interiorul să fie sfărâmicios, iar coaja moale și lipsită de consistență.

Un alt dezavantaj important este legat de aromă. Pâinea are o structură poroasă și absoarbe foarte ușor mirosurile din frigider, de la legume, carne sau mâncare gătită. Chiar dacă este ambalată, gustul poate fi alterat, devenind fad sau neplăcut.

Cea mai bună soluție este păstrarea pâinii la temperatura camerei, într-un loc uscat și aerisit, pentru consum rapid. Dacă vrei să o păstrezi mai mult timp, congelarea este varianta corectă, deoarece oprește complet procesul de învechire și menține textura aproape neschimbată după decongelare.

