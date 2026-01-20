Acasă » Știri » Ciorba care te face mai inteligent, potrivit dr. Vlad Ciurea. Care este secretul ei?

Ciorba care te face mai inteligent, potrivit dr. Vlad Ciurea. Care este secretul ei?

De: Irina Vlad 20/01/2026 | 09:36
Ciorba care te face mai inteligent, potrivit dr. Vlad Ciurea. Care este secretul ei?
Profesorul Vlad Ciurea subliniază constant că ceea ce mâncăm ajunge, într-o formă sau alta, să ne influențeze neuronii/ sursă foto: freepik

Neurochirurgul prof. dr. Vlad Ciurea dezvăluie secretele nebănuite ale ciorbei care te face mai inteligent. Datorită efectelor sale miraculoase acest fel de mâncare nu trebuie să lipsească din dieta ta zilnică, notează CSID

Pentru a avea un creier sănătos, neurochirurugul prof. dr. Vlad Ciurea spune că alimentația joacă un rol esențial. De la modul în care gândim, memorăm sau ne concentrăm, ceea ce mâncăm ajunge, într-o formă sau alta, să ne influențeze neuronii și sănătatea mentală.

Ce conține „ciorba inteligenței”

O dietă bogată în grăsimi nocive, cu alimente ultra procesate și exces de zahăr devine foarte dăunătoare, ducând, în timp, la probleme medicale grave. În schimb, o alimentație în care predomină o hrană corectă, bogată în vitamine și nutrienți poate să contribuie la menținerea memoriei, clarității mentale și a concentrării. Potrivit neurochirurugului, consumul regulat de „ciorba inteligenței”, așa cum medicul Vlad Ciurea a denumit-o simbolic, poate avea efecte miraculoase asupra creierului – continuă să citești AICI ce conține ciroba care te face mai inteligent.

