Mâncarea tradițională românească preferată a chinezului Ceanu Zheng. „Faimosul” de la Survivor adoră acest preparat

Ceanu Zheng poate fi văzut în această perioadă și la Survivor, acolo unde încearcă să se autodepășească și să facă față uneia dintre cele mai dure competiții. El este cunoscut pentru firea sa optimistă și energia pozitivă, trăsături care l-au ajutat să devină extrem de popular pe rețelele de socializare, unde a strâns o comunitate uriașă de urmăritori. Influencerul a povestit, de-a lungul timpului, despre preferințele sale culinare, recunoscând că adoră mâncarea românească și că are un preparat favorit.

Din echipa Faimoșilor face parte și Ceanu Zheng, unul dintre cei mai cunoscuți influenceri din mediul online, cu o comunitate impresionantă de fani. Tânărul este urmărit de aproximativ 2,2 milioane de persoane pe TikTok și de peste 325.000 de urmăritori pe Instagram. Este născut în Deva și a acceptat provocarea Survivor pentru a-și testa limitele, dorind să se autodepășească în condițiile dure din junglă și să facă față probelor extrem de solicitante.

Ce mâncare românească iubește Ceanu Zheng

Deși are origini chineze, Ceanu Zheng este un mare fan al mâncării românești și nu s-a ferit niciodată să își exprime preferințele culinare. Pe rețelele de socializare a publicat și un clip video în care le arată urmăritorilor săi cum mănâncă din preparatele românești.

Pe primul loc în topul preferințelor sale alimentare se află sarmalele cu mămăligă. În numeroase interviuri și clipuri postate pe rețelele de socializare, influencerul a declarat că sarmalele sunt mâncarea lui preferată absolută, deoarece îi amintesc de gustul autentic de acasă și de copilărie.

Pe lângă sarmale,influencerul mai apreciază și alte preparate tradiționale românești. Printre acestea se numără micii, mai ales atunci când îi savurează la grătare alături de prieteni, dar și ciorba de burtă, un fel de mâncare specific românesc pe care a ajuns să îl îndrăgească foarte mult.

