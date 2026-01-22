Acasă » Știri » Iuliana Beregoi, despre relația cu Ceanu Zheng de la Survivor 2026: „M-a mâncat și m-a distrus”

Iuliana Beregoi, despre relația cu Ceanu Zheng de la Survivor 2026: „M-a mâncat și m-a distrus”

De: Simona Tudorache 22/01/2026 | 14:51
Iuliana Beregoi, despre relația cu Ceanu Zheng de la Survivor 2026: „M-a mâncat și m-a distrus”
Iuliana Beregoi recunoaște că relația cu Ceanu Zheng, care poate fi văzut acum la Survivor, a fost una toxică. Artista susține că nu și-ar mai dori un astfel de partener pe viitor și că ce a trăit alături de el îi servește drept lecție de viață.

Iuliana Beregoi se bucură de un real succes pe scenele din România, dar și din Republica Moldova. Dacă în viața profesională toate îi merg din plin, recent a jucat și într-o producție cinematografică, Un weekend criminal, în viața sentimentală pare că nu are atât de mult noroc.

„Nu mai vorbim. Nu am vrut să vorbesc despre relația mea cu Ceanu, pentru că nu am vrut să scot în evidență. Până la urmă, nu contează atât de mult trecutul ăsta. Eu doar vreau să îi mulțumesc, pentru că datorită lui și oamenilor care au fost așa cu mine, știu exact ce nu mai vreau și ce nu mai accept. Atât de mult m-a mâncat și m-a distrus….efectiv mi-a mâncat emoțiile, încât eu nu mai am cum să accept așa ceva. A fost o relație toxică”, a declarat Iuliana Beregoi despre fostul ei iubit într-un podcast.

Iuliana Beregoi s-a simțit nefericită în relația cu Ceanu Zheng

Jumătate român, jumătate chinez, Ceanu Zheng are 26 de ani și s-a născut la Deva. El este influencer și are o activitate bogată pe rețelele de socializare, dar cochetează și cu actoria. Mai nou, însă, își testează puterea la Survivor. Pe lângă banii pe care îi câștigă din mediul online, care nu sunt deloc puțini, Ceanu Zheng are și o afaceri proprie. El are are o firmă de turism și ajută oamenii să se bucure din plin de cultura chineză.

„Care-i rețeta? Să fii deosebit. La mine rețeta magică este că sunt chinez. Nu este singurul atu, dar clar este primul pe listă”, spunea Ceanu Zheng despre rețeta succesului.

De ce a plecat Ceanu Zheng la Survivor

Acum, Ceanu Zheng încearcă ceva nou, își testează limitele la Survivor, în echipa Războinicilor. Ceanu Zheng recunoaște că a vrut să fie pentru o vreme departe de luxul în care e obișnuit să trăiască și jungla i s-a părut o alegere onorabilă.

„M-ați văzut trăind bine. Confort. Lux. Libertate. Dar adevărul e că liniștea nu se cumpără. Și puterea nu se construiește în zonele comode. Plec acolo unde nu mai contează ce ai, ci cine ești când rămâi fără nimic. Că omul adevărat se vede când luxul dispare. Iar eu vreau să mă văd clar. Ne vedem în junglă”, spunea Ceanu Zheng înainte să plece la Survivor.

