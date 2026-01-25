Acasă » Teste IQ » Test de inteligență | Ești un mega-geniu dacă poți numi animalul ascuns în această iluzie optică, în maximum 25 de secunde

De: roxana tudorescu 25/01/2026 | 08:57
Este duminică și este timpul pentru un scurt exercițiu pentru minte. Ne testăm abilitățile, iar astăzi o să o facem prin deslușirea unui iluzii ce necesită ceva mai multă atenție. Tot ce trebuie să faci este să privești atent imaginea prezentată și să îți dai seama ce animal stă ascuns în aceasta. Testul nu este unul ușor, iar puțini sunt cei care găsesc răspunsul corect în doar câteva secunde.

Testele sau iluziile optice îți pun la încercare abilitățile de observare și claritatea vizuală. Asemenea testelor de inteligență, acestea sunt un joc al creierului care necesită creativitate și abilități mari de observare. Mintea este exersată prin deslușirea iluziilor optice, astfel consolidându-se conexiunile dintre celulele creierului și crescând agilitatea mentală.

Așadar, testul propus astăzi este unul destul de greu de deslușit, cel puțin într-un timp scurt. Iar pentru a o face trebuie să te concentrezi bine și să ai claritate vizuală. În imaginea prezentată se ascunde un animal, iar tot ce trebuie să faci este să îți dai seama care este acela. Și timpul în care ai rezolvat testul este relevant. Se pare că doar geniile reușesc să ofere răspunsul corect în doar câteva secunde.

Cei care au reușit deja să identifice animalul sunt felicitați și aplaudați. Pentru cei care încă nu au reușit să deslușească iluzia o să simplificăm puțin lucrurile și oferim răspunsul corect în rândurile următoare.

Dacă nici până acum nu ați reușit să identificați animalul o să deslușim misterul imediat. Ei bine, cei care privesc atent „printre rânduri” o să observe că animalul care stă ascuns în imagine este un koala.
Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

  • IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;
  • IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;
  • IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;
  • IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;
  • IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

