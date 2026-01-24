Test IQ pentru matematicieni | Calculați în cap: 3 x 3 – 3 : 3 + 3 =?

CANCAN.RO ți-a pregătit un test IQ special pentru matematicieni. Trebuie să rezolvi ecuația 3 x 3 – 3 : 3 + 3. Crezi că reușești să te încadrezi în timp? Ai la dispoziție 7 secunde. Spor la treabă!

Testele de IQ sunt instrumente simple pentru a vă testa inteligența și abilitățile de gândire critică. Dacă credeți că sunteți un expert în rezolvarea puzzle-urilor, atunci testați-vă IQ-ul și abilitățile de rezolvare a problemelor rezolvând această problemă matematică virală, pe care doar 3% dintre geniile cu IQ ridicat o pot rezolva în 7 secunde.