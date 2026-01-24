Test IQ pentru matematicieni | Calculați în cap: 3 x 3 – 3 : 3 + 3 =?

CANCAN.RO ți-a pregătit un test IQ special pentru matematicieni. Trebuie să rezolvi ecuația 3 x 3 – 3 : 3 + 3. Crezi că reușești să te încadrezi în timp? Ai la dispoziție 7 secunde. Spor la treabă!
Testele de IQ sunt instrumente simple pentru a vă testa inteligența și abilitățile de gândire critică. Dacă credeți că sunteți un expert în rezolvarea puzzle-urilor, atunci testați-vă IQ-ul și abilitățile de rezolvare a problemelor rezolvând această problemă matematică virală, pe care doar 3% dintre geniile cu IQ ridicat o pot rezolva în 7 secunde.
Mintea este exersată prin deslușirea acestor teste, astfel consolidându-se conexiunile dintre celulele creierului și crescând agilitatea mentală. Provocările de acest fel există sub diferite forme, precum iluzii optice, șiruri de numere, puzzle-uri sau ecuații matematice, așa cum este acesta. Nu mai stați pe gânduri și rezolvați ecuația!
REZOLVARE: Pentru a rezolva ecuația 3 x 3 – 3 : 3 + 3 ai nevoie de cunoștințe primare de matematică. Operațiile de înmulțire și împărțire se efectuează primele, de la stânga la dreapta, în ordinea în care apar, urmate apoi de operațiile de adunare și scădere.
Prin urmare, ordinea este următoarea:
3 × 3 = 9
3 : 3 = 1
9 − 1 + 3 = 11
IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:
VEZI ȘI:
Test IQ exclusiv pentru genii | 6 + 12 = 7 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit
Test de inteligență | Mutați un singur chibrit pentru a corecta 12 + 5 = 1