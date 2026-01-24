Acasă » Teste IQ » Test IQ pentru matematicieni | Calculați în cap: 3 x 3 – 3 : 3 + 3 =?

Test IQ pentru matematicieni | Calculați în cap: 3 x 3 – 3 : 3 + 3 =?

De: roxana tudorescu 24/01/2026 | 09:17
Test IQ pentru matematicieni | Calculați în cap: 3 x 3 - 3 : 3 + 3 =?
CANCAN.RO ți-a pregătit un test IQ special pentru matematicieni. Trebuie să rezolvi ecuația 3 x 3 – 3 : 3 + 3. Crezi că reușești să te încadrezi în timp? Ai la dispoziție 7 secunde. Spor la treabă!

Testele de IQ sunt instrumente simple pentru a vă testa inteligența și abilitățile de gândire critică. Dacă credeți că sunteți un expert în rezolvarea puzzle-urilor, atunci testați-vă IQ-ul și abilitățile de rezolvare a problemelor rezolvând această problemă matematică virală, pe care doar 3% dintre geniile cu IQ ridicat o pot rezolva în 7 secunde.

Mintea este exersată prin deslușirea acestor teste, astfel consolidându-se conexiunile dintre celulele creierului și crescând agilitatea mentală. Provocările de acest fel există sub diferite forme, precum iluzii optice, șiruri de numere, puzzle-uri sau ecuații matematice, așa cum este acesta. Nu mai stați pe gânduri și rezolvați ecuația!

REZOLVARE: Pentru a rezolva ecuația 3 x 3 – 3 : 3 + 3 ai nevoie de cunoștințe primare de matematică. Operațiile de înmulțire și împărțire se efectuează primele, de la stânga la dreapta, în ordinea în care apar, urmate apoi de operațiile de adunare și scădere.

Prin urmare, ordinea este următoarea:

3 × 3 = 9 

3 : 3 = 1 

9 − 1 + 3 = 11  

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

  • IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;
  • IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;
  • IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;
  • IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;
  • IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

Test IQ exclusiv pentru genii | 6 + 12 = 7 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit

Test de inteligență | Mutați un singur chibrit pentru a corecta 12 + 5 = 1

