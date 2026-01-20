Test de inteligență | Mutați un singur chibrit pentru a corecta 12 + 5 = 1

Dragă cititorule, CANCAN.RO ți-a pregătit un test de inteligență exclusiv pentru genii. Mutați un singur chibrit pentru a corecta 12 + 5 = 1. Crezi că reușești? Dacă da, spor la treabă!

Testul de inteligență de astăzi îți va pune mintea la contribuție. Trebuie să muți un singur băț de chibrit pentru a corecta ecuația 12 + 5 = 1. Provocarea de astăzi îți poate părea simplă, însă ai nevoie de concentrare maximă, atenție și cunoștințe primare de matematică.

Test de inteligență

La prima vedere, această ecuație pare imposibil de corectat. Totuși, cheia stă în modul în care sunt formate cifrele cu bețele de chibrit. Trebuie să privești atent fiecare detaliu și să gândești creativ și rapid, fără să te lași păcălit de prima impresie.

Dacă vrei să-ți verifici atenția, viteza de procesare mentală și memoria de lucru, acest test iq este ideal. Doar persoanele foarte atente reușesc să găsească mutarea corectă. Ești gata? Concentrează-te și pornește cronometrul! Spor la treabă!

Cei care și-au dat seama de rezolvare sunt felicitați. Dacă nu ai reușit să găsești răspunsul corect, ai mai jos rezolvarea.

REZOLVARE:

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;

IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;

IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;

IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;

IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

