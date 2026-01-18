Test IQ exclusiv pentru genii | 6 + 12 = 7 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit

Ești gata pentru un nou exercițiu de inteligență? Dacă da, atunci ai ajuns exact unde trebuie. Urmează un test de logică menit să îți pună mintea în mișcare, iar de această dată doar cei cu adevărat atenți vor reuși să descopere soluția corectă.

Grăbește-te, pentru că provocarea nu îți oferă prea mult timp de gândire. Cronometrul imaginar pornește: 3, 2, 1… Start.

Corectaţi ecuaţia

Provocarea de astăzi are un nivel de dificultate mai ridicat și necesită concentrare maximă. Astfel de teste sunt folosite adesea de specialiști pentru a evalua rapid capacitatea de analiză și nivelul de inteligență al unei persoane. Cei care reușesc să găsească soluția sunt considerați excepționali și merită toate felicitările.

La prima vedere, exercițiul pare banal, fiind construit în jurul unei operații matematice simple. Totuși, lucrurile se complică atunci când descoperi că trebuie să corectezi egalitatea folosind doar un singur băț de chibrit. Sarcina ta este să transformi expresia 6 + 12 = 7 într-o propoziție matematică validă, fără să adaugi sau să elimini bețe, ci doar mutând unul singur.

Cei care au reușit să găsească soluția corectă pot fi mândri de ei, pentru că testul nu este deloc ușor. Pentru ceilalți, care încă încearcă să descopere trucul, explicația se află în continuare, astfel încât oricine să poată înțelege logica din spatele rezolvării.

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;

IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;

IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;

IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;

IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

