Acasă » Teste IQ » Test de perspicacitate | Acești doi iepurași par identici, dar nu sunt. Identificați cele 3 diferențe!

Test de perspicacitate | Acești doi iepurași par identici, dar nu sunt. Identificați cele 3 diferențe!

De: David Ioan 17/01/2026 | 16:22
Test de perspicacitate | Acești doi iepurași par identici, dar nu sunt. Identificați cele 3 diferențe!
Test de perspicacitate | Acești doi iepurași par identici, dar nu sunt. Identificați cele 3 diferențe! Foto: Jagranjosh

CANCAN.RO ți-a pregătit provocarea vizuală a zilei de sâmbătă. De această dată, nu este vorba despre cifre sau calcule, ci despre atenție la detalii. În fața ta se află doi iepurași adorabili. La prima vedere, par complet identici, dar dacă privești cu atenție, vei observa că există trei diferențe subtile între aceştia.

Acest test de perspicacitate este ideal pentru a-ți pune la încercare concentrarea și agilitatea vizuală. Nu este nevoie de grabă, ci de o privire atentă și un strop de răbdare. Dacă ai un ochi bine format pentru detalii, vei reuși să le identifici rapid.

Identificaţi cele 3 diferenţe

Pentru un mic ajutor, îți oferim un indiciu: începe analiza din partea stângă a imaginii. Acolo se ascunde cel puțin una dintre diferențe. Restul ține de tine și de capacitatea ta de observație.

Dacă ai reușit să le găsești pe toate trei, felicitări! Dacă nu, nu te descuraja — astfel de provocări sunt menite să îți antreneze mintea și să îți dezvolte atenția.

Foto: Jagranjosh

Testele de perspicacitate, asemenea celor de inteligență, sunt folosite pentru a evalua abilități cognitive precum gândirea logică, atenția, memoria vizuală și capacitatea de a rezolva probleme. Ele sunt utile atât în contexte educaționale, cât și în dezvoltarea personală, oferind o modalitate distractivă de a-ți stimula mintea.

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

  • IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;
  • IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;
  • IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;
  • IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;
  • IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

CITEŞTE ŞI: Test de logică | În această fotografie s-au strecurat 4 greșeli. Le puteți găsi pe toate?

Iluzie optică virală | Ești un geniu dacă poți depista femeia ascunsă în această poză. 99% renunță!

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Test de logică | În această fotografie s-au strecurat 4 greșeli. Le puteți găsi pe toate?
Teste IQ
Test de logică | În această fotografie s-au strecurat 4 greșeli. Le puteți găsi pe toate?
Iluzie optică virală | Ești un geniu dacă poți depista femeia ascunsă în această poză. 99% renunță!
Teste IQ
Iluzie optică virală | Ești un geniu dacă poți depista femeia ascunsă în această poză. 99% renunță!
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Mediafax
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Imagini de la explozia unui apartament dintr-un bloc din Alba Iulia: doi răniți, din care unul grav care va fi transferat în străinătate. 22 de locatari au fost evacuați
Gandul.ro
Imagini de la explozia unui apartament dintr-un bloc din Alba Iulia: doi răniți,...
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Moruțan, mărul discordiei între verii Becali. Giovanni „întinde sforile” pentru transferul la Rapid, în timp ce fotbalistul este dorit cu ardoare la FCSB. „Fiecare face ce vrea!”
Adevarul
Moruțan, mărul discordiei între verii Becali. Giovanni „întinde sforile” pentru transferul la Rapid,...
Medicamentele care te lasă fără permis. Lista completă și explicația medicului
Digi24
Medicamentele care te lasă fără permis. Lista completă și explicația medicului
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău când „te cureți”
Mediafax
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău...
Parteneri
Detalii incendiare despre Yasmin Awad de la Survivor! Cine e, de fapt, tatăl ei?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Detalii incendiare despre Yasmin Awad de la Survivor! Cine e, de fapt, tatăl ei?
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cum arăta meniul românilor în perioada comunistă. Ce alimente și în ce cantități primeau lunar
Click.ro
Cum arăta meniul românilor în perioada comunistă. Ce alimente și în ce cantități primeau lunar
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european: „Este o capcană pusă de Putin și Trump”
Digi 24
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european:...
VIDEO Operațiunea „Golden Dynamite”: cum a fost scoasă Maria Corina Machado din Venezuela cu ajutorul americanilor de la Grey Bull
Digi24
VIDEO Operațiunea „Golden Dynamite”: cum a fost scoasă Maria Corina Machado din Venezuela cu ajutorul...
Cea mai AGRESIVĂ Dacia a fost tunată de .... NEMȚI! SUV-ul românesc e imposibil de ignorat
Promotor.ro
Cea mai AGRESIVĂ Dacia a fost tunată de .... NEMȚI! SUV-ul românesc e imposibil de...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Singura fabrică de avioane militare din România s-ar putea închide
go4it.ro
Singura fabrică de avioane militare din România s-ar putea închide
Cum au ajuns aricii să fie asociați cu vrăjitoria?
Descopera.ro
Cum au ajuns aricii să fie asociați cu vrăjitoria?
De la Game of Thrones la Tomb Raider. Cum arată noua Lara Croft
Go4Games
De la Game of Thrones la Tomb Raider. Cum arată noua Lara Croft
Imagini de la explozia unui apartament dintr-un bloc din Alba Iulia: doi răniți, din care unul grav care va fi transferat în străinătate. 22 de locatari au fost evacuați
Gandul.ro
Imagini de la explozia unui apartament dintr-un bloc din Alba Iulia: doi răniți, din care...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Prof. dr. Vlad Ciurea, despre alimentul care scade colesterolul rapid: „Se știe de 5000 de ani lucrul ...
Prof. dr. Vlad Ciurea, despre alimentul care scade colesterolul rapid: „Se știe de 5000 de ani lucrul acesta, de la vechile popoare”
Alina Eremia și Edi Barbu, căsnicie cu termen de valabilitate? Vica Blochina dă verdictul: ”Nu va ...
Alina Eremia și Edi Barbu, căsnicie cu termen de valabilitate? Vica Blochina dă verdictul: ”Nu va dura”
Bancul sfârșitului de săptămână | „Cum a fost la examen?”
Bancul sfârșitului de săptămână | „Cum a fost la examen?”
Tot ceea ce trebuie să știi despre Work and Travel 2026. Visul american e mai aproape decât crezi 
Tot ceea ce trebuie să știi despre Work and Travel 2026. Visul american e mai aproape decât crezi 
Mihai Petre nu își explică atacul dur al Andreei Bălan: ”O copilărie”
Mihai Petre nu își explică atacul dur al Andreei Bălan: ”O copilărie”
Ștefan a murit în timp ce se dădea cu sania. Joaca periculoasă i-a adus sfârșitul adolescentului
Ștefan a murit în timp ce se dădea cu sania. Joaca periculoasă i-a adus sfârșitul adolescentului
Vezi toate știrile
×