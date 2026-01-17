Acasă » Teste IQ » Test de logică | În această fotografie s-au strecurat 4 greșeli. Le puteți găsi pe toate?

Test de logică | În această fotografie s-au strecurat 4 greșeli. Le puteți găsi pe toate?

De: roxana tudorescu 17/01/2026 | 09:18
Test de logică | În această fotografie s-au strecurat 4 greșeli. Le puteți găsi pe toate?
test de logică

CANCAN.RO ți-a pregătit un test de logică distractiv. În fotografia de mai jos s-au strecurat 4 greșeli. Ai la dispoziție 17 secunde să le găsești. Ești pregătit? Dacă da, spor la treabă!

Testele de perspicacitate cu imagini sunt o modalitate distractivă și captivantă de a vă stimula puterea creierului. Aceste jocuri vizuale vă pot stimula puterile cognitive de nenumărate ori și sunt excelente pentru stimularea funcțiilor creierului și îmbunătățirea inteligenței.

Test de logică

Pe lângă faptul că este distractiv, vei reuși să îți dezvolți capacitatea de a te concentra și atenția. Crezi că ai abilități de observație bune? Hai să vedem! 3…2…1…Start!
test
test
REZOLVARE: Felicitări celor care au descoperit greșelile și s-au încadrat în timp. Aceste provocări nu sunt doar jocuri pentru copii. Necesită scanarea atentă a imaginii și concentrarea asupra detaliilor mici. Rezolvarea unui puzzle cu imagini îți ascuțește abilitățile de observare și, în același timp, îți îmbunătățește memoria. Ai reușit să te încadrezi în cele 10 secunde? Dacă nu, îți dezvăluim cele 4 greșeli în imaginea de mai jos:
rezolvare test
rezolvare test

Rezolvarea unui test de inteligență cu imagini necesită concentrarea asupra detaliilor fine și a modelelor. Acest proces întărește capacitatea creierului tău de a reține și de a-și aminti. Puzzle-urile cu imagini îți antrenează, de asemenea, mintea să fie mai analitică, pentru a identifica erori sau anomalii ascunse.

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

  • IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;
  • IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;
  • IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;
  • IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;
  • IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

VEZI ȘI:

Test IQ cu chibrituri | Corectați 15 + 15 = 91, mutând un singur băț

Test de perspicacitate | Depistați numărul 64 întors, în maximum 7 secunde

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Iluzie optică virală | Ești un geniu dacă poți depista femeia ascunsă în această poză. 99% renunță!
Teste IQ
Iluzie optică virală | Ești un geniu dacă poți depista femeia ascunsă în această poză. 99% renunță!
Test IQ cu chibrituri | Corectați 15 + 15 = 91, mutând un singur băț
Teste IQ
Test IQ cu chibrituri | Corectați 15 + 15 = 91, mutând un singur băț
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Mediafax
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Liderul opoziției din Uganda a fost răpit la o zi după alegerile câștigate de președintele aflat la putere din 1986
Gandul.ro
Liderul opoziției din Uganda a fost răpit la o zi după alegerile câștigate...
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Moruțan, mărul discordiei între verii Becali. Giovanni „întinde sforile” pentru transferul la Rapid, în timp ce fotbalistul este dorit cu ardoare la FCSB. „Fiecare face ce vrea!”
Adevarul
Moruțan, mărul discordiei între verii Becali. Giovanni „întinde sforile” pentru transferul la Rapid,...
Medicamentele care te lasă fără permis. Lista completă și explicația medicului
Digi24
Medicamentele care te lasă fără permis. Lista completă și explicația medicului
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău când „te cureți”
Mediafax
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău...
Parteneri
Detalii incendiare despre Yasmin Awad de la Survivor! Cine e, de fapt, tatăl ei?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Detalii incendiare despre Yasmin Awad de la Survivor! Cine e, de fapt, tatăl ei?
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Dan Negru, deranjat de cât de mic e prețul la benzină și motorină în Republica Moldova. Cât costă litrul față de România: „La noi nu am alimentat mașina, ci bugetul”
Click.ro
Dan Negru, deranjat de cât de mic e prețul la benzină și motorină în Republica...
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european: „Este o capcană pusă de Putin și Trump”
Digi 24
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european:...
VIDEO Operațiunea „Golden Dynamite”: cum a fost scoasă Maria Corina Machado din Venezuela cu ajutorul americanilor de la Grey Bull
Digi24
VIDEO Operațiunea „Golden Dynamite”: cum a fost scoasă Maria Corina Machado din Venezuela cu ajutorul...
Motorsportul studențesc din România urcă pe podiumul european: Locul 1 în 2025
Promotor.ro
Motorsportul studențesc din România urcă pe podiumul european: Locul 1 în 2025
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Singura fabrică de avioane militare din România s-ar putea închide
go4it.ro
Singura fabrică de avioane militare din România s-ar putea închide
Semnalul dat în România la intrarea în Primul Război Mondial
Descopera.ro
Semnalul dat în România la intrarea în Primul Război Mondial
De la Game of Thrones la Tomb Raider. Cum arată noua Lara Croft
Go4Games
De la Game of Thrones la Tomb Raider. Cum arată noua Lara Croft
Liderul opoziției din Uganda a fost răpit la o zi după alegerile câștigate de președintele aflat la putere din 1986
Gandul.ro
Liderul opoziției din Uganda a fost răpit la o zi după alegerile câștigate de președintele...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
De ce e mai bine în România decât în Spania. Mărturia unui tânăr care s-a întors în țara natală
De ce e mai bine în România decât în Spania. Mărturia unui tânăr care s-a întors în țara natală
Naba, în scandal mare cu Boureanu! Cum vrea să se răzbune pe Aris Eram, Marina Dina și Yasmin, după ...
Naba, în scandal mare cu Boureanu! Cum vrea să se răzbune pe Aris Eram, Marina Dina și Yasmin, după ce a ajuns la spital din cauza lor
Răzvan Ionescu a murit. Doliu în lumea artistică din România
Răzvan Ionescu a murit. Doliu în lumea artistică din România
Ce salariu are o farmacistă în 2026. Câți bani primește în fiecare lună
Ce salariu are o farmacistă în 2026. Câți bani primește în fiecare lună
Când vine primăvara, de fapt? 2026, an bizar conform meteorologilor Easeweather
Când vine primăvara, de fapt? 2026, an bizar conform meteorologilor Easeweather
Gabi Tamaș a cedat la Survivor. La un pas să izbucnească în plâns: ”Mi-e foame, mă”
Gabi Tamaș a cedat la Survivor. La un pas să izbucnească în plâns: ”Mi-e foame, mă”
Vezi toate știrile
×