Test de logică | În această fotografie s-au strecurat 4 greșeli. Le puteți găsi pe toate?

CANCAN.RO ți-a pregătit un test de logică distractiv. În fotografia de mai jos s-au strecurat 4 greșeli. Ai la dispoziție 17 secunde să le găsești. Ești pregătit? Dacă da, spor la treabă!

Testele de perspicacitate cu imagini sunt o modalitate distractivă și captivantă de a vă stimula puterea creierului. Aceste jocuri vizuale vă pot stimula puterile cognitive de nenumărate ori și sunt excelente pentru stimularea funcțiilor creierului și îmbunătățirea inteligenței.

Test de logică Pe lângă faptul că este distractiv, vei reuși să îți dezvolți capacitatea de a te concentra și atenția. Crezi că ai abilități de observație bune? Hai să vedem! 3…2…1…Start!

REZOLVARE : Felicitări celor care au descoperit greșelile și s-au încadrat în timp. Aceste provocări nu sunt doar jocuri pentru copii. Necesită scanarea atentă a imaginii și concentrarea asupra detaliilor mici. Rezolvarea unui puzzle cu imagini îți ascuțește abilitățile de observare și, în același timp, îți îmbunătățește memoria. Ai reușit să te încadrezi în cele 10 secunde? Dacă nu, îți dezvăluim cele 4 greșeli în imaginea de mai jos: