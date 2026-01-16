Acasă » Teste IQ » Test IQ cu chibrituri | Corectați 15 + 15 = 91, mutând un singur băț

Test IQ cu chibrituri | Corectați 15 + 15 = 91, mutând un singur băț

De: Andreea Stăncescu 16/01/2026 | 10:36
Test IQ cu chibrituri | Corectați 15 + 15 = 91, mutând un singur băț
Tu poți să rezolvi testul de mai jos?

Mai jos ai un test clasic cu bețe de chibrit, care te provoacă să gândești rapid și cu maximă atenție. Acest tip de exercițiu nu este doar o simplă joacă: el testează atenția la detalii, capacitatea de a observa subtilitățile și viteza cu care poți găsi soluții ingenioase. În plus, oferă o lecție importantă despre cum aparențele pot fi înșelătoare și cum trebuie să privim dincolo de prima impresie.

Astăzi am pregătit o provocare specială pentru tine: un test clasic cu bețe de chibrit, care te provoacă să gândești rapid și să fii extrem de atent la detalii. Regulile sunt simple: ai o formulă greșită și ai voie să muți doar un singur băț de chibrit pentru a o face corectă. La prima vedere, pare imposibil, dar secretul stă în modul în care interpretezi cifrele și vezi soluția care nu este imediat evidentă.

Este exercițiul perfect pentru a-ți testa atenția, răbdarea și creativitatea, toate în același timp. Formula inițială este: 15 + 15 = 91 și trebuie să gsești soluția corectă

La prima vedere, această ecuație pare imposibil de corectat. Totuși, cheia stă în modul în care sunt formate cifrele cu bețele de chibrit. Trebuie să privești atent fiecare detaliu și să gândești creativ și rapid, fără să te lași păcălit de prima impresie.

Tu ai găsit rezolvarea testului?

Soluția constă în a lua un băț de la cifra 9 și a-l muta la primul 5 din partea stângă, transformând astfel cifra 5 într-un 6. Prin această modificare subtilă, ecuația devine corectă:

16 + 15 = 31

Acest test nu este doar un exercițiu de logică, ci și unul de atenție și concentrare. Chiar și cei mai experimentați pot să întârzie în a găsi răspunsul dacă nu se concentrează suficient și nu observă detaliile mici. Prin urmare, trebuie să te gândești rapid, dar cu grijă, pentru a identifica soluția corectă fără să greșești.

 

CITEȘTE ȘI: Test de inteligență | Găsiți cuvântul „user” în maximum un minut!

Test de perspicacitate | Depistați numărul 64 întors, în maximum 7 secunde

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Test de perspicacitate | Depistați numărul 64 întors, în maximum 7 secunde
Teste IQ
Test de perspicacitate | Depistați numărul 64 întors, în maximum 7 secunde
Test IQ exclusiv pentru genii | 3 diferențe în 19 secunde: 99% nu au putut-o găsi pe cea de-a treia!
Teste IQ
Test IQ exclusiv pentru genii | 3 diferențe în 19 secunde: 99% nu au putut-o găsi pe cea…
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Mediafax
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Început de Băsescu, terminat de Oprescu, dar lăsat de izbeliște de Nicușor Dan, Pasajul Basarab are nevoie urgentă de mentenanță
Gandul.ro
Început de Băsescu, terminat de Oprescu, dar lăsat de izbeliște de Nicușor Dan,...
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie în zăpadă: „ Cum să te filmezi așa?”
Prosport.ro
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie...
„Am vrut să fac o glumă, dar nu era momentul!”. Un reporter și-a justificat comportamentul, după ce a fost „urecheat” de Cristi Chivu, în direct. Românul a fost călcat pe nervi
Adevarul
„Am vrut să fac o glumă, dar nu era momentul!”. Un reporter și-a...
„Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani.” Kremlinul amenință pe față cu atacuri nucleare, două țări sunt ținte principale
Digi24
„Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani.” Kremlinul amenință pe față...
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău când „te cureți”
Mediafax
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău...
Parteneri
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată lumea îi ştie numele. O recunoşti?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată...
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Gabriela Cristea, adevăratul motiv al plecării lui Cătălin Măruță de la PRO TV. Dezvăluirea care l-a dat de gol
Ciao.ro
Gabriela Cristea, adevăratul motiv al plecării lui Cătălin Măruță de la PRO TV. Dezvăluirea care...
„Regele imobiliarelor” reacționează după majorarea impozitelor. Dan Negru: „Dacă ne puneau pe mine și pe Brenciu la Finanțe…” Câte blocuri a înălțat în București?
Click.ro
„Regele imobiliarelor” reacționează după majorarea impozitelor. Dan Negru: „Dacă ne puneau pe mine și pe...
Ayatollahul se clatină, iar dinspre Israel nu se aude mai nimic: cum poate profita Netanyahu de o lovitură a SUA asupra Iranului
Digi 24
Ayatollahul se clatină, iar dinspre Israel nu se aude mai nimic: cum poate profita Netanyahu...
Ucraina nu mai este dependentă de informațiile americanilor. Țara europeană care oferă acum două treimi din volumul de intelligence
Digi24
Ucraina nu mai este dependentă de informațiile americanilor. Țara europeană care oferă acum două treimi...
Ce faci imediat după un accident? Procedura corectă
Promotor.ro
Ce faci imediat după un accident? Procedura corectă
BANCUL ZILEI. Bulă face ghidușii într-o noapte cu o vecină de scară: – Cum ai putut să faci așa ceva?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă face ghidușii într-o noapte cu o vecină de scară: – Cum ai...
Un mare dezvoltator de jocuri video, prezent și în România, concediază 15% din angajați
go4it.ro
Un mare dezvoltator de jocuri video, prezent și în România, concediază 15% din angajați
A fost găsită dovada absolută că planeta Marte a fost...
Descopera.ro
A fost găsită dovada absolută că planeta Marte a fost...
Nu l-ați întâlnit niciodată pe Mario în această ipostază
Go4Games
Nu l-ați întâlnit niciodată pe Mario în această ipostază
Început de Băsescu, terminat de Oprescu, dar lăsat de izbeliște de Nicușor Dan, Pasajul Basarab are nevoie urgentă de mentenanță
Gandul.ro
Început de Băsescu, terminat de Oprescu, dar lăsat de izbeliște de Nicușor Dan, Pasajul Basarab...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
A murit Principesa Irina a Greciei și Danemarcei, verișoara regelui Mihai. Mesajul transmis de Majestatea ...
A murit Principesa Irina a Greciei și Danemarcei, verișoara regelui Mihai. Mesajul transmis de Majestatea Sa Margareta
Se schimbă legea energiei. Doar Hidroelectrica se află în această situație
Se schimbă legea energiei. Doar Hidroelectrica se află în această situație
Dorian Popa, tată pentru prima dată! A dat vestea care i-a uimit pe toți: ”Se pregătește de copil”
Dorian Popa, tată pentru prima dată! A dat vestea care i-a uimit pe toți: ”Se pregătește de copil”
Domeniul în care oamenii rămân fără job. Val de concedieri în 2026
Domeniul în care oamenii rămân fără job. Val de concedieri în 2026
Boala secretă de care suferă Naba Salem. A recidivat la filmările Survivor 2026 de la Antena 1
Boala secretă de care suferă Naba Salem. A recidivat la filmările Survivor 2026 de la Antena 1
3 zodii care vor avea câștiguri mari începând de astăzi. Intră în era abundenței
3 zodii care vor avea câștiguri mari începând de astăzi. Intră în era abundenței
Vezi toate știrile
×