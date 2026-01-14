Acasă » Teste IQ » Test de inteligență | Găsiți cuvântul „user” în maximum un minut!

De: Irina Vlad 14/01/2026 | 19:50
CANCAN.RO ți-a pregătit un test de inteligență interesant. Ai la dispoziție un minut ca să găsești cuvântul „user” în imaginea de mai sus. Crezi că te încadrezi în timp? Dacă da, spor la treabă!

Testul de inteligență de astăzi îți va pune răbdarea la încercare. În general, astfel de provocări măsoară o gamă de abilități ale unei persoane și oferă un scor care este destinat să servească drept de a evalua capacitățile și potențialul unei persoane. Acest test rapid îți arată cât de eficient colaborează ochii și creierul atunci când trebuie să detectezi un element care nu se potrivește cu restul.

Jocurile vizuale sunt o metodă excelentă de a verifica cât de bine îți funcționează atenția. În această provocare, ai în față o imagine plină de litere, iar sarcina ta este să descoperi cuvântu „user”. Ai la dispoziție un minut pentru a-l identifica. Crezi că te încadrezi în timp?

Test de inteligență | Găsiți cuvântul „user” în maximum un minut!/ sursă foto: jagranjosh

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

  • IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;
  • IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;
  • IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;
  • IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;
  • IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

×