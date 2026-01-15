Acasă » Teste IQ » Test de perspicacitate | Depistați numărul 64 întors, în maximum 7 secunde

De: Irina Vlad 15/01/2026 | 17:01
Test de perspicacitate | Depistați numărul 64 întors, în maximum 7 secunde/ sursă foto: Jagranjosh

CANCAN.RO ți-a pregătit provocarea zilei de joi. Acest test de inteligență nu este pentru oricine! Doar cei cu agilitate vizuală pot răspunde foarte repede la cerința de astăzi. Ai la dispoziție 7 secunde ca să depistezi numărul 64 întos, în imaginea de mai sus. Crezi că te încadrezi în timp? Dacă da, spor la treabă!

Testul de inteligență de astăzi îți va da mari bătăi de cap. Ai la dispoziție 7 secunde să identifici numărul 64 întors din imaginea de mai sus. La prima vedere poate părea destul de ușor și distractiv, însă este posibil ca mulțimea de numere din imagine să te pună în încurcătură. Pentru a te ajuta, își oferim un mic indiciu. Concentrează-ți privirea în partea stângă a imaginii. Nu uita că timpul este limitat. Cele 7 secunde trec extrem de repede.

Test de perspicacitate | Depistați numărul 64 întors

Timpul a expirat! Îi felicităm pe cei care s-au încadrat în cele 7 secunde. Persoanele care nu au putut să identificem numărul 64 nu trebuie să își facă griji. AICI puteți exersa mai multe provocări de acest fel, în care vă puteți testa capacitatea de concentrare și atenția la detalii.

Test de perspicacitate | Depistați numărul 64 întors, în maximum 7 secunde/ sursă foto: Jagranjosh

La ce sunt folosite testele de inteligență

Testele de inteligență sunt instrumente psihologice utilizate pentru a evalua abilitățile cognitive ale unei persoane, cum ar fi raționamentul logic, gândirea abstractă, abilitățile verbale, memoria și capacitatea de rezolvare a problemelor. Aceste teste sunt concepute pentru a măsura aptitudinile mentale generale ale unei persoane și pentru a furniza o evaluare a nivelului lor de inteligență în raport cu o populație de referință.

Istoric, testele de inteligență au fost dezvoltate pentru a evalua capacitățile cognitive ale copiilor, dar au fost extinse și pentru a fi utilizate în evaluarea adulților. Aceste teste sunt utilizate într-o varietate de contexte, inclusiv în educație, recrutare și selecție profesională, consiliere și diagnosticare clinică.

