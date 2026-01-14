Acasă » Știri » TEST IQ | Doar un geniu poate răspunde corect: Ce număr ascunde această iluzie optică?

TEST IQ | Doar un geniu poate răspunde corect: Ce număr ascunde această iluzie optică?

14/01/2026 | 10:37
TEST IQ | Doar un geniu poate răspunde corect: Ce număr ascunde această iluzie optică?

Ai în fața ta o provocare de tipul iluzie optică geometrică. Ai sarcina de a identifica un număr ascuns, în termen de 13 secunde, într-o imagine statică ce creează o iluzie de mișcare. Puzzle-ul îți testeză concentrarea și claritatea vizuală. Dacă te miști rapid și ai succes, ai un IQ ridicat și abilități de observare acute.

La prima vedere, acest model hipnotic, o iluzie optică geometrică, creează o iluzie puternică de mișcare, aproape ca și cum ar veni spre tine. Acesta nu este doar un truc vizual, este un adevărat test de concentrare și claritate vizuală.
Ești gata să-ți testezi claritatea vederii cu această iluzie optică? Încearcă să rezolvi această enigmă în 13 secunde.

Găsește numărul ascuns în această imagine în 13 secunde

Iluzia optică este un truc vizual prin care percepția noastră asupra unei imagini diferă de realitate, transformând-o în ceva ce nu există. În imaginea de mai sus, este o iluzie optică izbitoare, alcătuită din repetarea unor forme curbate aranjate într-un model circular. Deși această imagine este complet statică, se simte ca și cum ar fi în mișcare datorită contrastului ridicat și repetițiilor curbate. Dar, în această fotografie un număr este ascuns ingenios. Iar provocarea pentru voi toți este să găsiți numărul ascuns. Cred că ați primit acum cu toții o scurtă prezentare generală a imaginii și puteți începe provocarea

Setați cronometrul pentru 13 secunde! Gata! Pornește!

Deci, cum a fost provocarea? Ok, felicitări celor care au reușit să identifice numărul ascuns în 13 secunde.
Sunteți cu toții genii și, evident, vă numărați printre cei 1% care pot rezolva această iluzie optică.
Cei care nu au reușit nu trebuie să își facă griji. Exersează aceste puzzle-uri, nivelul tău de IQ, abilitățile de gândire și abilitățile de rezolvare a problemelor vor fi îmbunătățite.

Soluție: ce număr este ascuns în această iluzie optică geometrică a mișcării ipotetice?

Sunteți nerăbdători să aflați ce număr este ascuns în imagine. Este un „2026”, da, anul în care ați intrat cu toții și de care v-ați bucurat.

Iluzie optică virală | Depistați numărul 63 ascuns printre 36! Doar 1 dintre 100 de oameni poate

Test IQ cu chibrituri | Corectați 9 = 2 – 3, mutând un singur băț

 

 

