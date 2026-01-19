Acasă » Teste IQ » Test de inteligență | Găsiți toate diferențele dintre acești doi băieți. Câte ați identificat?

De: Irina Vlad 19/01/2026 | 16:55
Test de inteligență | Găsiți toate diferențe dintre acești doi băieți. Câte ați identificat?/ sursă foto: jagranjosh

CANCAN.RO ți-a pregătit testul de inteligență al zilei de luni. Ai la dispoziție 19 secunde să găsești toate diferențele dintre cele două imagini. Par identice, însă nu sunt. Cronometrul pornește acum! Spor la treabă!

Testele de inteligență de acest fel au devenit extrem de populare în ultima vreme, atât în rândul adulților, adolescenților cât și al copiilor. Sunt o modalitate distractivă de a-ți petrece timpul liber, stimulând în același timp creierul și atenția la detalii.

Test de inteligență | Găsiți toate diferențe dintre acești doi băieți

Ești pregătit să îți testezi cât de ascuțită este vederea ta? Observă cele două imagini de mai sus. La prima vedere, ele pot păre identice, dar fii atent! Există trei mici diferențe ascunse între cele două imagini, iar provocarea pentru tine este să le găsești pe toate în doar 19 secunde.

REZOLVARE: Timpul a expirat. Ai reușit să identifici toate cele trei diferențe dintre cele două imagini? Dacă nu, mai jos este prezentată rezolvarea provocării de astăzi.

sursă foto: jagranjosh

La ce sunt folosite testele de inteligență

Un test clasic de inteligență constă în efectuarea unor sarcini variate care măsoară inteligența, inclusiv cunoașterea spațială, memoria pe termen scurt, abilitățile matematice și gândirea analitică. Pentru adulți, cel mai frecvent motiv pentru dorința de a face un test de inteligență este pentru orientarea profesională sau pentru a determina adevcarea la un anumit loc de muncă.

În mod obișnuit, testele IQ nu testează toate cunoștințele pe care un om le acumulează de-a lungul anilor, dar, de fapt, testul IQ evaluează capacitatea cuiva de a învăța/memora. Există multe tipuri de teste de inteligență, peste 200 de variante identificate într-un studiu din 2017. Toate au cam același scop, dar cu diferite accente pe abilități cognitive și instrumente de măsurare diferite.

Test de perspicacitate | Acești doi iepurași par identici, dar nu sunt. Identificați cele 3 diferențe!

luzie optică virală | Ești un geniu dacă poți depista femeia ascunsă în această poză. 99% renunță!

 

