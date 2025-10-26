Acasă » Știri » TRAGEDIE în Timiș! Doi soți au murit într-un accident rutier cumplit, după ce au plecat de la nunta nepoatei lor

TRAGEDIE în Timiș! Doi soți au murit într-un accident rutier cumplit, după ce au plecat de la nunta nepoatei lor

De: Anca Chihaie 26/10/2025 | 23:06
TRAGEDIE în Timiș! Doi soți au murit într-un accident rutier cumplit, după ce au plecat de la nunta nepoatei lor
Accident în Făget/Foto: ISU Timiș

Tragic accident în județul Timiș! Doi soți și-au pierdut viața pe drumul spre casă, după ce au participat la nunta nepoatei lor.

Ziua care trebuia să rămână una dintre cele mai frumoase din viața unei familii s-a transformat într-un coșmar. Doi soți din Crivina, județul Timiș, au murit într-un accident rutier cumplit, la scurt timp după ce au plecat de la nunta nepoatei lor. Cei doi, în vârstă de 79 și 77 de ani, se întorceau acasă când mașina în care se aflau a fost implicată într-o coliziune frontală pe drumul național DN 68A, în zona orașului Făget.

Tragedie în Timiș

Potrivit primelor informații, bărbatul de 79 de ani se afla la volan și conducea autoturismul dinspre Făget spre Margina. Într-o curbă la dreapta, mașina a derapat și a pătruns pe contrasens, izbindu-se violent de un alt autoturism condus de o tânără de 27 de ani. Impactul a fost devastator, bucăți din ambele mașini fiind aruncate pe șosea pe zeci de metri.

Salvatorii i-au găsit încarcerați în autoturismul distrus, iar medicii nu au putut decât să constate decesul. Alte două femei aflate în mașina condusă de bărbat, precum și șoferița celuilalt autoturism, au fost rănite și transportate la spital pentru îngrijiri medicale. Un alt bărbat implicat în accident a refuzat să fie dus la spital, deși a fost evaluat de echipajele medicale.

Cum a apărut Gigi Becali la sfințirea Catedralei Neamului, duminică dis-de-dimineață
Cum a apărut Gigi Becali la sfințirea Catedralei Neamului, duminică dis-de-dimineață
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...

Cei doi soți se întorceau spre localitatea Crivina, după ce participaseră la nunta nepoatei lor. Bucuria evenimentului s-a sfârșit brusc, lăsând în urmă durere și neputință. Familia și prietenii lor sunt în stare de șoc, mai ales că doar cu câteva ore înainte îi văzuseră zâmbind, dansând și bucurându-se alături de cei dragi.

Cristian Botgros, la un pas de moarte! Ce declarații a făcut nepotul maestrului Nicolae Botgros: „Nu-mi dădeau șanse”

Drama neștiută a Vasilicăi Enache, avocata moartă în explozia din Rahova. Cine a trădat-o înainte de tragedie: ”Unii iubesc mai mult banii!” | EXCLUSIV

Tags:
Iți recomandăm
Ilie Bolojan, anunțul momentului: ”TVA nu va crește în 2026. Eu sunt un om corect!”
Știri
Ilie Bolojan, anunțul momentului: ”TVA nu va crește în 2026. Eu sunt un om corect!”
Cum se calculează întreținerea la bloc și ce plătești în fiecare lună, de fapt
Știri
Cum se calculează întreținerea la bloc și ce plătești în fiecare lună, de fapt
Catedrala Națională este așteptată să devină un punct de referință în vizitele turiștilor străini în București. „Va fi o atracție pentru pelerinii din toată țara”
Mediafax
Catedrala Națională este așteptată să devină un punct de referință în vizitele turiștilor...
Cum a apărut Gigi Becali la sfințirea Catedralei Neamului, duminică dis-de-dimineață
Gandul.ro
Cum a apărut Gigi Becali la sfințirea Catedralei Neamului, duminică dis-de-dimineață
Ce a văzut toată lumea după ce prezentatoarea TV s-a întins prea tare. „Mi s-a rupt bluza”
Prosport.ro
Ce a văzut toată lumea după ce prezentatoarea TV s-a întins prea tare....
Tânără de 23 de ani, găsită moartă după un an. Ultimul ei mesaj a fost către ChatGPT
Adevarul
Tânără de 23 de ani, găsită moartă după un an. Ultimul ei mesaj...
VIDEO Susținătorii lui Călin Georgescu au făcut scandal la inaugurarea Catedralei Naționale. Au intervenit jandarmii
Digi24
VIDEO Susținătorii lui Călin Georgescu au făcut scandal la inaugurarea Catedralei Naționale. Au...
Avertisment DNSC: Atacatorii folosesc numele OLX Romania pentru a vă fura datele
Mediafax
Avertisment DNSC: Atacatorii folosesc numele OLX Romania pentru a vă fura datele
Parteneri
A fost ținta ironiilor pentru kilogramele în plus, dar acum uimește cu noua siluetă. A slăbit 45 kg și arată superb! Soțul ei e unul dintre cei mai râvniți bărbați
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
A fost ținta ironiilor pentru kilogramele în plus, dar acum uimește cu noua siluetă. A...
FOTO. Manuela are 45 de ani și are probleme pentru că e „prea atrăgătoare”
Prosport.ro
FOTO. Manuela are 45 de ani și are probleme pentru că e „prea atrăgătoare”
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Ce nu s-a văzut la sfințirea Catedralei! Becali a pupat mătăniile, Băsescu a pupat blondele
Click.ro
Ce nu s-a văzut la sfințirea Catedralei! Becali a pupat mătăniile, Băsescu a pupat blondele
Membru AUR, mort în accidentul din Drăgușeni! Vasile și-a dus prietenul bolnav de cancer la tratament ul cu citostatice
WOWBiz.ro
Membru AUR, mort în accidentul din Drăgușeni! Vasile și-a dus prietenul bolnav de cancer la...
Trăim în Post-Alfabetism: Noua tiranie digitală dominată de smartphone și AI. Dacă citești acest mesaj, faci deja parte din Rezistență
Antena 3
Trăim în Post-Alfabetism: Noua tiranie digitală dominată de smartphone și AI. Dacă citești acest mesaj,...
VIDEO. Cum a reacționat Nicușor Dan când a fost huiduit la Iași, în fața Teatrului Național
Digi 24
VIDEO. Cum a reacționat Nicușor Dan când a fost huiduit la Iași, în fața Teatrului...
Ce spune Grindeanu, după ce Bolojan i-a spus că ”poate să facă alianță cu AUR
Digi24
Ce spune Grindeanu, după ce Bolojan i-a spus că ”poate să facă alianță cu AUR"
EXCLUSIV | Peste 90 de radare fixe stau nefolosite pe autostrăzile și drumurile naționale din România. Cine e responsabil?
Promotor.ro
EXCLUSIV | Peste 90 de radare fixe stau nefolosite pe autostrăzile și drumurile naționale din...
Cine sunt cei doi turiști care au murit, după ce au căzut în gol sute de metri în Munții Făgăraș! O a treia persoană a fost salvată în ultima clipă
kanald.ro
Cine sunt cei doi turiști care au murit, după ce au căzut în gol sute...
VIDEO Imagini terifiante în Catedrala Neamului! A căzut de la 60 de metri înălțime, lângă intrare
StirileKanalD
VIDEO Imagini terifiante în Catedrala Neamului! A căzut de la 60 de metri înălțime, lângă...
Când va anunța Iancu Sterp sexul copilului? Tânărul a făcut anunțul: “Cred că v-am ținut un pic cam mult pe jar.”
kfetele.ro
Când va anunța Iancu Sterp sexul copilului? Tânărul a făcut anunțul: “Cred că v-am ținut...
Crimă înfiorătoare: un bărbat de 41 de ani și-a împușcat iubita și pe cei doi băieți ai acesteia. FILMUL complet al tragediei
WOWBiz.ro
Crimă înfiorătoare: un bărbat de 41 de ani și-a împușcat iubita și pe cei doi...
Sinucidere în fața salvatorilor. Cum au eşuat pompierii din Vâlcea să ajute un om
observatornews.ro
Sinucidere în fața salvatorilor. Cum au eşuat pompierii din Vâlcea să ajute un om
BANCUL ZILEI. Bubulina îl prinde pe Bulă cu minciuna: - Cine e aia?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina îl prinde pe Bulă cu minciuna: - Cine e aia?!
SMARTPHONE-UL ce te face să uiți de DSLR! Ce poate face camera este WOW
go4it.ro
SMARTPHONE-UL ce te face să uiți de DSLR! Ce poate face camera este WOW
Calendarul MAYAȘ avea o metodă precisă de a PREZICE eclipsele
Descopera.ro
Calendarul MAYAȘ avea o metodă precisă de a PREZICE eclipsele
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie, dar și atunci era atrăgătoare
Viva.ro
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie,...
”Cea mai fierbinte nevastă de fotbalist” povestește prin ce e nevoită să treacă aproape zilnic. Soția lui Gabi Enache recunoaște că s-a obișnuit deja cu astfel de situații
Fanatik.ro
”Cea mai fierbinte nevastă de fotbalist” povestește prin ce e nevoită să treacă aproape zilnic....
Laura Vicol a venit la FCSB – UTA pentru a-i da ultima șansă lui Gigi Becali. Foto exclusiv
Fanatik.ro
Laura Vicol a venit la FCSB – UTA pentru a-i da ultima șansă lui Gigi...
Anunțul nopții despre pensiile magistraților. Ilie Bolojan: Am cedat unde se poate ceda. Oamenii s-au săturat de păcăleli
Capital.ro
Anunțul nopții despre pensiile magistraților. Ilie Bolojan: Am cedat unde se poate ceda. Oamenii s-au...
Anunţul momentului despre Piedone și soția lui. Ce au decis cei doi după ce femeia l-a acuzat că are o amantă!
Romania TV
Anunţul momentului despre Piedone și soția lui. Ce au decis cei doi după ce femeia...
Filmul Mortal Kombat II va fi lansat mai devreme
Go4Games
Filmul Mortal Kombat II va fi lansat mai devreme
Doliu în lumea filmului! O frumoasă actriță a murit prea devreme. A fost o luptătoare
Capital.ro
Doliu în lumea filmului! O frumoasă actriță a murit prea devreme. A fost o luptătoare
Blestemul aurului din Munții Bistriței. Comoara pierdută a haiducilor din Valea Stânii
evz.ro
Blestemul aurului din Munții Bistriței. Comoara pierdută a haiducilor din Valea Stânii
Având noroc cu carul, a câștigat marele premiu la Loto 6/49. MOTIVUL pentru care a ascuns față de nevasta lui că a devenit milionar peste noapte
Gandul.ro
Având noroc cu carul, a câștigat marele premiu la Loto 6/49. MOTIVUL pentru care a...
Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent
as.ro
Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent
Cum a apărut Gigi Becali la sfințirea picturii Catedralei Mântuirii Neamului! Cum s-a îmbrăcat
A1
Cum a apărut Gigi Becali la sfințirea picturii Catedralei Mântuirii Neamului! Cum s-a îmbrăcat
Când credeai că le-ai văzut pe toate! Veronica REFUZĂ CATEGORIC să audă ce vrea să facă Ahmed în GALA din această seară. Este IREAL ce i-a cerut concurenta din Casa Iubirii prezentatoarei TV să NU facă:
radioimpuls.ro
Când credeai că le-ai văzut pe toate! Veronica REFUZĂ CATEGORIC să audă ce vrea să...
Mirel Rădoi, atac direct la Mihai Rotaru: „Toți antrenorii sunt nebuni? Și Neagoe, și Gâlcă?”
Fanatik.ro
Mirel Rădoi, atac direct la Mihai Rotaru: „Toți antrenorii sunt nebuni? Și Neagoe, și Gâlcă?”
Transferul pe axa UTA – Steaua care l-a băgat în belele pe Nicolae Ceaușescu. „Judecat pentru subminarea economiei naționale!”
Fanatik.ro
Transferul pe axa UTA – Steaua care l-a băgat în belele pe Nicolae Ceaușescu. „Judecat...
Știrile zilei, 21 octombrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 21 octombrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ilie Bolojan, anunțul momentului: ”TVA nu va crește în 2026. Eu sunt un om corect!”
Ilie Bolojan, anunțul momentului: ”TVA nu va crește în 2026. Eu sunt un om corect!”
Jaguaru, prins în offside cu o femeie măritată! Soţul n-a mai răbdat şi l-a confruntat: “Avea ...
Jaguaru, prins în offside cu o femeie măritată! Soţul n-a mai răbdat şi l-a confruntat: “Avea un fiu de vârsta mea”
Fiica lui Virgil Ianțu a pierdut teren! L-a scăpat din ochi pe tânărul milionar și… Sebastian ...
Fiica lui Virgil Ianțu a pierdut teren! L-a scăpat din ochi pe tânărul milionar și… Sebastian Dobrincu și-a făcut de cap cu două domnișoare!
Impresarul român care a cucerit America, acuzat că a păcălit mai mulți artiști faimoși! Cargo, ...
Impresarul român care a cucerit America, acuzat că a păcălit mai mulți artiști faimoși! Cargo, ASIA, chiar și Alex Velea i-au căzut în plasă! “M-a asigurat că se va ocupa de tot”
Aurelian Temișan are interzis să apară la TV cu fina Andreea Bălan! Antena 1 le-a pus stop colaborării
Aurelian Temișan are interzis să apară la TV cu fina Andreea Bălan! Antena 1 le-a pus stop colaborării
Cum se calculează întreținerea la bloc și ce plătești în fiecare lună, de fapt
Cum se calculează întreținerea la bloc și ce plătești în fiecare lună, de fapt
Vezi toate știrile
×