TRAGEDIE în Timiș! Doi soți au murit într-un accident rutier cumplit, după ce au plecat de la nunta nepoatei lor

Tragic accident în județul Timiș! Doi soți și-au pierdut viața pe drumul spre casă, după ce au participat la nunta nepoatei lor.

Ziua care trebuia să rămână una dintre cele mai frumoase din viața unei familii s-a transformat într-un coșmar. Doi soți din Crivina, județul Timiș, au murit într-un accident rutier cumplit, la scurt timp după ce au plecat de la nunta nepoatei lor. Cei doi, în vârstă de 79 și 77 de ani, se întorceau acasă când mașina în care se aflau a fost implicată într-o coliziune frontală pe drumul național DN 68A, în zona orașului Făget.

Tragedie în Timiș

Potrivit primelor informații, bărbatul de 79 de ani se afla la volan și conducea autoturismul dinspre Făget spre Margina. Într-o curbă la dreapta, mașina a derapat și a pătruns pe contrasens, izbindu-se violent de un alt autoturism condus de o tânără de 27 de ani. Impactul a fost devastator, bucăți din ambele mașini fiind aruncate pe șosea pe zeci de metri.

Salvatorii i-au găsit încarcerați în autoturismul distrus, iar medicii nu au putut decât să constate decesul. Alte două femei aflate în mașina condusă de bărbat, precum și șoferița celuilalt autoturism, au fost rănite și transportate la spital pentru îngrijiri medicale. Un alt bărbat implicat în accident a refuzat să fie dus la spital, deși a fost evaluat de echipajele medicale.

Cei doi soți se întorceau spre localitatea Crivina, după ce participaseră la nunta nepoatei lor. Bucuria evenimentului s-a sfârșit brusc, lăsând în urmă durere și neputință. Familia și prietenii lor sunt în stare de șoc, mai ales că doar cu câteva ore înainte îi văzuseră zâmbind, dansând și bucurându-se alături de cei dragi.

