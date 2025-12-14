Cutremur în Marea Neagră, în această dimineață! Ce magnitudine a avut

În dimineața zilei de 14 decembrie 2025, un cutremur slab s-a produs în zona Mării Negre. Seismul a avut o magnitudine redusă și nu a fost resimțit de populație, nefiind înregistrate pagube materiale. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP) a publicat toate detaliile despre seism.

Activitatea seismică din regiune este monitorizată constant de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), iar populația este informată de specialiștii în domeniu.

Sursa foto: Pixabay

Ce sunt cutremurele

Cutremurele (sau seismele) sunt mișcări bruște ale scoarței terestre, provocate de eliberarea bruscă a energiei acumulate în interiorul Pământului. Această energie se propagă sub formă de unde seismice, care fac pământul să vibreze. Cum se formează un cutremur: Scoarța terestră este alcătuită din mai multe plăci imense care „plutesc” pe un strat mai fluid din interiorul planetei, apoi se acumulează tensiunea când aceste plăci se lovesc, se depărtează sau alunecă unele pe lângă altele, apare o tensiune datorată frecării.

Se eliberează tensiunea când devine prea mare, rocile se rup sau alunecă brusc pe o faliă, mai exact o crăpătură în scoarță, eliberând energia acumulată sub formă de unde seismice. Apoi apar undele seismice care se propagă prin sol și sunt cele care produc zguduitura resimțită la suprafață.

